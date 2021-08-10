حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 11 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 11 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأربعاء 11 أغسطس/ آب 2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً: حدسك ممتاز ويدلّك على الطريق الواجب سلوكها تفادياً لبعض الأخطاء وقصر النظر، لن تقع ضحية بعض الفخاخ التي ينصبها أشخاص مناورون وفاسدون.
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً:لديك الكثير من المزايا التي تجعلك مميزاً في مجالك العاطفي، حاول أن تستغل ذلك.
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:قاوم الحزن ولا تجعل نفسك أسيرا له مهما شعرت ومهما بذلت جهد لكي تحاول إظهار عكس ما يظهر على ملامحك
- برج الحمل الرجل اليوم:تبحث عن استقرار لا بدّ منه في هذا اليوم، كذلك تفتش عن أولوياتك وتبدو ثابتًا في مواقفك، مغامرًا ومستبدًّا بآرائك.
- برج الحمل المرأة اليوم:حاول ألا تدع الآخرين يتدخلون في عملك الخاص، فقد تكون بعض النيات الخفية تضمر عكس ما تعلن. الفلك يمنحك راحة فكرية وذهنية صافية، فحاول أن تستفيد من الوضع وتتقرب أكثر من الشريك.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً:يوم من الاستقرار العملي، وهذا يساعدك على تنفيذ ما يطلب منك بأسلوب احترافي ومهني عالي الدقة.
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً: تفهمك لوضع الشريك هذا اليوم يترك انطباعاً جيداً لديه وحساً بالمسؤولية تجاهك في حال مواجهتك أمراً ما.
- حظ برج الثور اليوم صحياً: لا تخلد للنوم وأنت حزين لكي لا تكون عرضة للتوتر والقلق وقلة النوم.
- برج الثور الرجل اليوم:تكون الانظار مشدودة اليك ولا بد من ان تترك أثراً جميلاً اينما حللت. تتمتع بالثقة والهدوء والنضج، وترغب في اتخاذ قرار او حسم مسألة معينة.
- برج الثور المرأة اليوم: تتلقى جواباً يشفي غليلك نظراً إلى ايجابية هذا اليوم المناسب للتحرك المهني واللقاءات العاطفية.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: تتوقع ربّما رداً لا يأتي أو تعترضك معاكسة ما واحتجاج او استمهال يربكك، كن متيقظاً لأدقّ التفاصيل.
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً: لا تجد الاستقرار في حياتك العاطفية الحالية، ولا تؤذِ مشاعر الحبيب بكلامك الحاد.
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً:حاول أن تستبدل الحلويات والاكلات المليئة بالسكر والسمن بالفواكه، اهتم بصحتك قدر الإمكان، ولا تهمل في تناول طعامك بشكل صحي.
- برج الجوزاء الرجل اليوم: لقاء مهم وحارّ مع شخص يجذبك، فتعيش قصة مميزة، ويتحدث اليوم عن تغييرات أو عن حدث مهم يطرأ في حياتك.
- برج الجوزاء المرأة اليوم: لا تنظر إلى الوراء، ما مضى قد مضى، واسع جاهداً إلى أن تعوض ما فات، فالوقت متاح أمامك.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: يواكبك مناخ ممتاز وتلتحق بمجموعة من الناجحين والمناضلين والرائدين.
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تتعثر ظروفك الحالية وتؤثر في خططك المستقبلية مع الشريك، فتتراجع المعنويات بعض الشيء.
- حظ برج السرطان اليوم صحياً:عليك بمارسة الألعاب الرياضية كل فترة لكي تتمتع بقوام صحي ومظهر نضر، ولا تتناول الطعام من خارج المنزل مهما كانت المغريات.
- برج السرطان الرجل اليوم:عليك ان تخرج من حالة القلق على المستقبل، وذلك لا بد من أن يكون من خلال الثقة بالنفس والشجاعة.
- برج السرطان المرأة اليوم: سرعات دقات القلب لها عبارات محدّدة، ويبدو أن هذا الشعور سيكون متبادلاً مع الشريك.
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: تتراجع الحظوظ وتضطر إلى ان تتكيف مع ظروف جديدة، انتبه لتطورات في حياتك المهنية تتطلب الكثير من الحرص.
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً:تبادل الآراء مع الشريك يترك ارتياحاً عندكما وهذا ما يمنحكما راحة فكرية مهمة.
- حظ برج الأسد اليوم صحياً: اختار الأطعمة الصحية التى تحتوى على العناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها جسمك، حتى تشعر بالنشاط والحيوية وتحافظ على صحتك طوال الوقت.
- برج الأسد الرجل اليوم: تسجّل هذا اليوم حدثاً سعيداً ويعلن عن حب ولقاءات وغرام مفاجىء او تطوير لعلاقة ناشئة وامتيازات كثيرة وفرص لعقد صداقات جديدة، ولتغيير في حياتك يأخذك نحو مستقبل آخر.
- برج الأسد المرأة اليوم: أنت بحاجة إلى التغيير في كل مجالات حياتك.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: يوم جيد تحصد خلاله جهودك المهنية الأموال والأرباح، ويكون بانتظارك فرحة على هذا الصعيد، وقد يحمل إليك عقدًا جديدًا أو تعاقدًا مع شخص يكبرك سنًّا أو خبرة.
- برج العذراء اليوم عاطفياً: تتسلح بالصراحة والثقة والإرادة الطيبة لتقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك.
- حظ برج العذراء اليوم صحياً: لا تفرط فى تناول أى نوع من أنواع الطعام
- برج العذراء الرجل اليوم: ترقّب وانتظار يكون عنوان هذا اليوم. توقّع تأجيلاً لمسألة مهمة. شارك في المؤتمرات أو ورش العمل لتدعم كفاءتك وتثقف نفسك.
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برج العذراء المرأة اليوم: لا تقف متفرّجاً على قطار المعرفة يمرّ أمامك مرور الكرام. تجنّب المبادرة وسيطر على انفعالاتك. راع ظروفك الصحّية أيضاً لأن طاقتك ضعيفة ومناعتك خفيفة.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: تخوض اليوم نقاشاً مهماً حول صفقة تخرج منها ناجحاً ومنتصراً، لكن بعض الظروف الخارجية تؤثر في أدائك اليوم.
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العلاقة مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير بايجابية أكبر في المستقبل.
- حظ برج الميزان اليوم صحياً:احرص على اتباع نظام غذائى معتدل يحتوى على وجبات غذائية صحية، لتستفيد منها بعد ذلك.
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برج الميزان الرجل اليوم: يمكنك الاستفادة من المزاج العام في العمل، وخصوصاً أن ما حققته قبل فترة كان له مردود إيجابي حول إمكاناتك.
- برج الميزان المرأة اليوم:هناك من يحاول تشويه صورتك، لكن مسعاه لن ينجح بسبب الوعي الذي يتمتع به الشريك.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً:إبق حذراً وافتح قلبك وذهنك للجديد لا تورط نفسك في مآزق وتجنب الصراعات والمواقف المحرجة.
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: تسعى بشتى الوسائل لطيّ صفحة من الماضي بعد اختبار تجارب قاسية مع الشريك.
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية خلال الفترة القادمة
- برج العقرب الرجل اليوم:إبتعد عن الاضواء. قد تطرأ تأخيرات وعراقيل أو تعيش بلبلة على صعيد مفاوضات ما. تأكّد أن الحلول تأتي قريباً ولا تستعجل شيئاً.
- برج العقرب المرأة اليوم: حاذر العمليات التجارية أو حسم الامور. كن حريصاً على كل نواحي حياتك. أترك الامور تتطور طبيعياً وأعطها الوقت الكافي. تؤدي علاقاتك العائلية دوراً في خياراتك.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: تبدو اتصالاتك ناجحة جداً وتتخذ بعداً جديداً، ما يشعرك بالقوة، وتطلق مشروعاً أو تحتفل بجديد أو تلتقي من يهمك أمرهم.
- حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات، وتجد نفسك وسط أزمة طارئة.
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حظك اليوم برج القوس صحياً: حتى تحافظ على صحتك النفسية والجسدية وتتمتع بالرشاقة التى تجعلك تشعر بالمزيد من الثقة بالنفس.
- برج القوس الرجل اليوم:لا تستبعد تعاوناً مع فئات جديدة وتبدّلاً لبعض الأوضاع بحيث تضع حدّاً لشراكة أو لتعاون قديم.
- برج القوس المرأة اليوم:تسيطر على الموقف وتتّخذ القرار الحكيم والمستقلّ عن أي ضغوط، معتمداً نظاماً خاصاً بك ومتابعاً جهوداً تراها مناسبة.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: تشتد وطأة الضغوط ومن المستحسن أن تتجنب السرعة والتهور والمجازفات كلياً، بل إحمِ سلامتك من الضغوط والانفعالات وكن متساهلاً.
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: قد تجد الشريك مبتعداً أو لا يبالي، وقد تكون أنت قاسياً في حكمك، فتخفي غيرة أو توحي بها، وهذا دليل حب.
- حظ برج الجدي اليوم صحياً: لا تفرط فى تناول الأطعمة الحارة، حتى لا تصاب بمشاكل صحية
- برج الجدي الرجل اليوم: تعيش يوماً مريحاً نفسياً وجيداً لتقريب وجهات النظراذا كنت مختلفاً مع الحبيب. وقد تسعد بلقاء الأحبّة.
- برج الجدي المرأة اليوم:قد تقدم على شيء مختلف أو تدور الأحداث بسرعة نحو مناخ أكثر إيجابية ووعداً.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً: لا ينقصك أي شيء من المقومات لإحداث تغييرات جذرية ومفيدة في مجالك، ويحالفك الحظ لتخطي العقبات والتوصل الى المرتجى.
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: قد تهتم بشأن عاطفي طارئ وتشتري بعض الحاجات وتضيع موازنتك في هذا الوقت.
- حظ برج الدلو اليوم صحياً:احرص على تناول الخضروات والفاكهة بانتظام خلال الفترة القادمة حتى تستفيد من عناصرها الغذائية.
- برج الدلو الرجل اليوم:تشكّك في بعض النيات وتدقّق في بعض التفاصيل، وخصوصاً إذا كنت تفاوض من أجل عقد مهم.
- برج الدلو المرأة اليوم:قد تعود إلى مشروع بعد طول غياب، أو إلى مكان بعد انفصال وقطيعة. لا تخف، فأنت في موقع قوّة خاصة.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً: قد تبدأ تطوراً جديداً في علاقتك الرومنسية او تتعرف الى حبيب محتمل.
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً:قد تعيش مخاوف لا أساس لها وربما تختلق لنفسك ازمة لشدة توترك وعدم قدرتك على تحليل الواقع بشكل منطقي.
- حظ برج الحوت اليوم صحياً:اتبع روتينا صحيا للعناية بالبشرة التي ظهر عليها أعراض الجفاف بسبب تعرضك للشمس لفترات دون توفير الحماية اللازمة لها.
- برج الحوت المرأة اليوم:قد يحاول بعضهم تشويه صورتك لغايات معروفة، لكن مهمّته لن تعرف النجاح بسبب رصيدك الكبير من النجاح.
- برج الحوت الرجل اليوم:لا تترك أصحاب الأفكار السود يتسللون الى علاقتك مع الشريك، فذلك سيعقّد الأمور فتصبح المعالجات مستحيلة.
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