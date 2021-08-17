حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 18 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 18 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الأربعاء 18 أغسطس/ آب 2021:
توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان
- حظك اليوم برج الحمل مهنياً: تؤدي دوراً إيجابياً وتتلقى معلومات جيدة، حاول أن تصغي الى حاجات الآخرين، وانفتح على تغيير واحتمالات جديدة
- حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: ظروفك الشخصية والعائلية تبعدك عن الحبيب هذا اليوم لكنها لا تنسيك واجباتك تجاهه
- حظ برج الحمل اليوم صحياً:من الضروري مراجعة طبيبك في حال شعرت أن دقات قلبك غير منتظمة
- برج الحمل الرجل اليوم:خلال هذا الأسبوع تَجِدْ صُعوبة في المُحافظة على برنامج عملك الذي وضعته في الويك-أند بسبب تقلّب الظروف ضدّك أو إختلافك مع وجُهات نظر شركائك أو رؤسائك.
- برج الحمل المرأة اليوم: تبني علاقات وثيقة ومُفيدة. حياتك العاطفيّة ستعرف هذا الأسبوع تَقلّبات كبيرة لأنَّ سُرعة تطوّرك سَتدفعك إلى عدم الإكتفاء بعلاقات عاديّة وستبحث عن الجديد عند الجنس الآخر.
توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار
- حظك اليوم برج الثور مهنياً:انفتح على احتمالات جديدة وواعدة، قد تهتم بالتاريخ والقصص القديمة التي تتحدث عن أحداث ماضية
- حظك اليوم برج الثور عاطفياً: عليك أن تساند الحبيب خلال هذا اليوم فهو في أمسّ الحاجة إليك جراء ما يعانيه
- حظ برج الثور اليوم صحياً: تألقك يعود إلى الرياضية التي تهبك شيئاً أكثر من الجاذبية
- برج الثور الرجل اليوم:ينقصُك أحياناً بعض الثبات على الصعيد المالي، لكنك تتمكّن بالرغم من ذلك على المُحافظة على أوضاع ثابتة نسبيّاً.
- برج الثور المرأة اليوم: انْتبِهْ من التبذير أو الإستثمارات الكبيرة. تصبو إلى العلاقات العاطفيّة الدافئة والمُخلصة، وتتمنّى أن تُخصّص مزيد من الوقت لِلتمتّع بعلاقات عاطفيّة لها أمل بالنجاح في المُستقبل.
توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران
- برج الجوزاء اليوم مهنياً: لن تعاكسك الظروف ولن تتعرض لإهانة بل تسمع أخباراً طيبة تفرح قلبك
- برج الجوزاء اليوم عاطفياً:مشاعر الحبيب تتغير فجأة تجاهك، حاول معرفة الأسباب لتدارك الأمور قبل تفاقمها
- حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: انتبه أكثر الى توقيت التمارين الرياضية، ومارسها بانتظام فهي تؤمن لك راحة كبرى
- برج الجوزاء الرجل اليوم:سَتؤثّر حياتك المهنيّة نسبيّاً على صِحّتك بسبب كثرة الجُهد الذي سَتبذله من أجلها. ثِقْ أكثر بصحّتك ولا تجعل الوسواس المرَضي والخوف من التعب يُؤخّرانك عن القيام بأعمال إضافيّة.
- برج الجوزاء المرأة اليوم: صحّتك وأعصابك متينة، لكن إبتعدْ عن المُبالغة. أمّا حياتك المهنيّة فستُقدّم لك مُفاجآت حلوة هذا الأسبوع وسَتدفعك إلى توسيع كفاءاتك. سَتبدو خياليّاً وفوضويّاً إلى الإطّلاع والمعرفة، وغنيّاً بالأفكار الجديدة.
توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز
- حظك اليوم برج السرطان مهنياً: قد تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العمل أو في السياسة، ما يرهقك نفسياً وجسدياً
- حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تندمج في أجواء العلاقة الجديدة، ماذا تنتظر ولماذا لا تحسم قراراتك مع الحبيب؟
- حظ برج السرطان اليوم صحياً: لا تجادل في أمور صحية لا تعرف عنها شيئاً، وسّع آفاق معرفتك قبل المناقشة
- برج السرطان الرجل اليوم:يجب أن تكون صبوراً في تنظيم مشاريعك، وعليك أن تختارها حسَب أهميّتها وضرورتها ، والظروف ستكون مُلائمة لك لِتحقيق هذه المشاريع ولو بعد فترة.
- برج السرطان المرأة اليوم: عاطفيّاً تتحمّل مسؤوليّة إختيارك أو قرارك العاطفي سواء كان إيجابيّاً أم سلبيّاً. تحتاج إلى الأمان والثقة. لكن هذا لا يجب أن يمنعك من الخوف من الإرتباط العاطفي. لِمواليد العشريّة الأولى والثانية من النساء
توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب
- حظك اليوم برج الأسد مهنياً: يحالفك الحظ ويولّد بعض الحركة في الأمور المالية وتتغلب على بعض التحديات وتحدد الأولويات
- حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: سارع إلى التقرب من الحبيب بحنان ولطف، واستغلّ موهبتك وكلامك العذب لتشجيعه على البوح والإفصاح عن مشكلاته وهمومه
- حظ برج الأسد اليوم صحياً:حاول بين الحين والآخر أن تخصص أكبر وقت ممكن لممارسة هواياتك المفضلة ولا سيما المشي في أحضان الطبيعة
- برج الأسد الرجل اليوم:سَتُحقّق نتائج مُشجّعة وفي الوقت المُحدَّد لِمشاريع وأعمال بدأتها في أوقات سابقة . هذا ما يزيد حوافزك وثقتك للإنطلاق في أعمالٍ جيّدة .
- برج الأسد المرأة اليوم: المتزوّجون أو الخاطبون يشعرون بأنَّ العلاقة تنحرف نوعا ً ما عن الخط المرسوم وأنّه يجب التصدّي لهذا الأمر، في الوقت الحاضر لن تُريد خلق مَشاكل يُمكن تلافيها بِسهولة. تعرف كيف تُحافظ على صحّتك من خلال إهتمامك بالنظافة والوقاية الصحيّة.
توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول
- برج العذراء اليوم مهنياً: سلسلة من المواقف الحاسمة تضطر إلى اتخاذها قريباً، وذلك يكون له مردود إيجابي على مستقبلك المهني
- برج العذراء اليوم عاطفياً: تعمل على تبديد سوء التفاهم، لكنّك ترزح تحت الضغوط، ما يدفعك في بعض الأحيان إلى رفض الأمر الواقع
- برج العذراء اليوم صحياً: أترك أمر تقرير ما هو مناسب من الغذاء لك لأصحاب الشأن، ما عليك سوى التقيد بالتعليمات
- برج العذراء الرجل اليوم:لن تتسرّع في الإنطلاق وسَتُفضّل الإنتظار حتى يستقرّ وضعك وتطمئنْ تماماً. تقوم بالخطوات اللازمة إداريّاً لِلحفاظ على ما حققّته رسميّاً.
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برج العذراء المرأة اليوم: سَتُباشر أعمالك في ضوء نظرة جديدة أكثر ثقة وثباتاً . إن كُنتَ عازباً ، لن تكون راضياً عن طريقة حياتك ، لكنّك في الوقت نفسه تكون غير مُستعدّ لِلتخلّي عن عاداتك. نقطة ضُعفك الوحيدة هي انفعاليّتك الكفيلة بتوتير أعصابك.
توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول
- حظك اليوم برج الميزان مهنياً: المعاكسة التي قد تولّد تشنجات وسوء تفاهم تتخلص منها اليوم، الجوّ دقيق جداً، ولكنه يشير إلى تفاهم كبير لحل بعض المشكلات
- حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: قد تمتنع عن التعبير عن رغباتك، أو تشعر بفقدان الحماسة للاشتراك في المناسبات الاجتماعية مع الشريك
- حظ برج الميزان اليوم صحياً: قد تندم لاحقاً إذا تأخرت عن القيام بالتمارين الرياضية المفيدة لك، ولا سيما للتخلص من البدانة المفرطة
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برج الميزان الرجل اليوم: تكون قادراً على التركيز والتدقيق في كُلّ تفاصيل أعمالك المهنيّة، ماليّاً تكون أكثر تماسُكاً في مصاريفك ولن تُبذّر.
- برج الميزان المرأة اليوم: حاوِلْ جاهِداً الإمساك بالإيجابيّات في حياتك المهنيّة حتى تَتمكّن من ضبط الأمور باكراً. قد يكون برنامجك المهني فوضويّاً بعض الشيء، فلا تتأخّر في تنظيمه. انْتبِهْ إلى صحّتك وإلى الإشارات الفلكيّة التي تُحذّرك من الإرهاق.
توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني
- حظك اليوم برج العقرب مهنياً:المعاكسة التي قد تولّد تشنجات وسوء تفاهم تتخلص منها اليوم، الجوّ دقيق جداً، ولكنه يشير إلى تفاهم كبير لحل بعض المشكلات
- حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: قد تمتنع عن التعبير عن رغباتك، أو تشعر بفقدان الحماسة للاشتراك في المناسبات الاجتماعية مع الشريك
- حظ برج العقرب اليوم صحياً: قد تندم لاحقاً إذا تأخرت عن القيام بالتمارين الرياضية المفيدة لك، ولا سيما للتخلص من البدانة المفرطة
- برج العقرب الرجل اليوم:تكون رؤيتك أكثر وُضوحاً وتكون مُستعدّاً بقوّة لإكتساب خبرة أفضل . تضع تصوّراً مُحدّداً لِوسائل تقدّمك وتصميماً لِمشاريعك.
- برج العقرب المرأة اليوم: يُسلّمك رؤساؤك مهاماً إضافيّة مرهونة بأوقات دقيقة، ما يضطرّك إلى تأجيل مشاريعك. في نهاية الأسبوع قد تكون مُضطرّاً لإتّخاذ قرارات هامّة وتَعقُد مُشاورات مُهمّة. على الصعيد المالي يكون وضعك سليماً. في 1 و 2 من الشهر تستفيد من الويك -إند لِترتاح ولِتُخصّص وقتاً للإهتمام بعائلتك وعلاقتك بالأولاد إن كُنتَ متزوّجاً.
توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول
- حظك اليوم برج القوس مهنياً: قد تغضب على بعض التصرفات أو المواقف وتتكلم على نحو جارح فتتسبب بخلاف أو بخصام
حظك اليوم برج القوس عاطفياً:تفرحك الأجواء وتنقلك إلى موقع آخر، فتعيش مغازلة جميلة مع الشريك تذكرك بالأيام الخوالي
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حظك اليوم برج القوس صحياً: خفف قدر الإمكان من الأنشطة غير المفيدة والمرهقة مقابل حفنة من المال
- برج القوس الرجل اليوم: يأخذ نجاحك وتقدّمك كُلّ أبعاده ، وتؤمن أنّك تضع المداميك الأساسيّة في مهنتك. يُشجّعك الرؤساء وتفهم الآن أسباب تصرّفهم سابقاً.
- برج القوس المرأة اليوم: لن يكون لديك الوقت لإستثمارات جديدة. إن كُنتَ عازباً، تكون جاذبيّتك قويّة وحظوظك جيّدة في لقاء مُهمّ، فكُنْ يقظاً إلى ما حولك.
توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني
- حظك اليوم برج الجدي مهنياً: القمر المكتمل في برج الدلو يتحدث عن أمور معقدة، وتعيش تأجيلاً لبعض الأعمال، لكن مشاريعك تسير بالاتجاه الصحيح
- حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:الوضع يتطلّب منك تفهّماً للحبيب ولمواقفه، حرصاً على استقرار العلاقة وحمايتها من أي توتّر
- حظ برج الجدي اليوم صحياً:اضطرابات معوية تزعجك وتسبب لك آلاماً خفيفة، فراجع الطبيب لمعرفة السبب ولوصف العلاج المناسب
- برج الجدي الرجل اليوم:ركّز جيّدا ً على مشاريعك المهنيّة لأنك على عتبة مرحلة مُهمّة جدّا ً في مجال عملك، فلا تتعب أو تمُلّ حتى ولو شدّتك حشريّتك نحو آفاق أخرى.
- برج الجدي المرأة اليوم:كُنْ صبوراً حتى تصِلْ. على رغم إنشغالك الكبير، عليك إدارة أموالك جيّداً. إن كُنتَ مُرتبطاً، سَتنخرط والشريك في حياة إجتماعيّة كثيفة ، سهرات ، نُزهات ، حفلات . إن كُنتَ عازباً ، أتركْ لِعلاقة حديثة مَجالاً لِتأخذ الأهميّة اللازمة في حياتك.
توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط
- حظك اليوم برج الدلو مهنياً:تقوم بخطوة فعالة وتلفت الأنظار والإعجاب، ترتاح إلى الظروف الايجابية والمطمئنة، ودعم لموقفك ورؤية مشتركة للأمور
- حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: تقدّم حججاً وتبدو مقنعاً في الحوار مع الشريك، فيرتاح إلى كلامك، ويشعر بأنّ صفحة جديدة من العلاقة قد فتحت
- حظ برج الدلو اليوم صحياً:قد تشعر في بعض الأحيان بالتعب أو بالانخفاض المعنوي جراء الإرهاق الكبير
- برج الدلو الرجل اليوم: مع عطارد أسبوع مُمتاز لإتّخاذ القرارات وإثبات قُدراتك . بفضل مُبادراتك ، تُحقّق سريعا ً هدفاً تابعته بِشوق. مع نبتون ، تكون مُستعدّاً لِتكريس نفسك لِمسألة مُعيّنة قد تكون عملاً إنسانيّاً.
- برج الدلو المرأة اليوم: لِبلوغ توازُن عاطفي تامّ، عليك ضبط مزاجك الكئيب ووجهك العبوس ، كما يُنصح الأخذ بإنتقادات المُحيطين بك. لِمواليد العشريّة الثالثة ، الصحّة جيّدة ونشاطك في أوجّه.
توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار
- حظك اليوم برج الحوت مهنياً: تشكو التأخير والانزعاج، وتبدو غير مسيطر على الأوضاع، حاول أن تتجنّب الالتباس والنزاع
- حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: لا بدّ من أنك تحتاج إلى تعاطف الحبيب وإلى وقوفه بقربك في أصعب الظروف التي تمر بها
- حظ برج الحوت اليوم صحياً:تكثر السهرات في الصيف وتناول المشروبات الروحية، عليك الانتباه جيداً إلى معدتك
- برج الحوت المرأة اليوم:مع زحل ، تُقرّر تنفيذاً مُفاجئاً لِبعض المشاريع التي لا يُوافق عليها رؤساؤك . إنْتبِهْ ! التمرُّد لن يُفيدك. يُمكن التوصُّل إلى مُبتغاك مع بعض الليونة والديبلوماسيّة . إحتفظْ بأعصاب باردة في كُلّ الظروف ، حتى ولو رأيت أنَّ الوضع لا يُطاق مع الشريك
- برج الحوت الرجل اليوم: لا تَتسّرع في قرار الإنفصال أو الطلاق. كُنْ حذراً قبل الإنجرار إلى مخاطر غير مُتوقّعة وإستشِرْ أصحاب الخبرة إذا كان مشروعك ليس من إختصاصك.
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