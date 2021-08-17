حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 18 أغسطس/ آب 2021

برج العذراء المرأة اليوم: سَتُباشر أعمالك في ضوء نظرة جديدة أكثر ثقة وثباتاً . إن كُنتَ عازباً ، لن تكون راضياً عن طريقة حياتك ، لكنّك في الوقت نفسه تكون غير مُستعدّ لِلتخلّي عن عاداتك. نقطة ضُعفك الوحيدة هي انفعاليّتك الكفيلة بتوتير أعصابك.