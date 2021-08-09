حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 10 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 10 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الثلاثاء 10 أغسطس/ آب 2021:

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: تشعر بالقوّة على مواجهة الظروف الطارئة وتتمتّع بإرادة قويّة حيوية عظيمة تؤهّلك للمنافسة والنجاح والتفوّق



تشعر بالقوّة على مواجهة الظروف الطارئة وتتمتّع بإرادة قويّة حيوية عظيمة تؤهّلك للمنافسة والنجاح والتفوّق حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: بالإمكان حماية استقرار العلاقة شرط التعاطي مع الظروف والمستجدّات بتعقل ورويّة

بالإمكان حماية استقرار العلاقة شرط التعاطي مع الظروف والمستجدّات بتعقل ورويّة حظ برج الحمل اليوم صحياً: تحاول قدر الإمكان التخفيف من المشروبات الروحية والتدخين ومضاعفة ممارسة الرياضة

تحاول قدر الإمكان التخفيف من المشروبات الروحية والتدخين ومضاعفة ممارسة الرياضة برج الحمل الرجل اليوم: تبدو في حالة نفسية ممتازة، كما أن حيويتك تكون بلا حدود، فتحرز الانجازات وتتلقى المساعدة في الوقت المطلوب ومعلومات عبر بعض الاتصالات والمعارف.

تبدو في حالة نفسية ممتازة، كما أن حيويتك تكون بلا حدود، فتحرز الانجازات وتتلقى المساعدة في الوقت المطلوب ومعلومات عبر بعض الاتصالات والمعارف. برج الحمل المرأة اليوم: لا تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو يحاول دفعك للقيام بما لا ترغب به.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً: يخفف هذا اليوم النمط ويجعلك متكّلاً على الآخرين في بعض الواجبات والمسؤوليات



يخفف هذا اليوم النمط ويجعلك متكّلاً على الآخرين في بعض الواجبات والمسؤوليات حظك اليوم برج الثور عاطفياً: يشكل فينوس مربعاً مع كوكبي ساتورن ومارس، ما قد يعني جدالاً حول قصة عاطفية أو حتى مالية

يشكل فينوس مربعاً مع كوكبي ساتورن ومارس، ما قد يعني جدالاً حول قصة عاطفية أو حتى مالية حظ برج الثور اليوم صحياً: أنصح لك البقاء بعيداً عن بعض الأعمال المتعبة أو التي قد ترهقك

أنصح لك البقاء بعيداً عن بعض الأعمال المتعبة أو التي قد ترهقك برج الثور الرجل اليوم:قد تولد علاقة صداقة جديدة يخشى ألا تدوم طويلاً بسبب سوء مزاجك وحدة طباعك، مع أنّ الطرف الآخر يجد فيك كل مقومات الشخص الصالح ليكون صديقاً او رفيقاً.

برج الثور المرأة اليوم: تودد الى الحبيب كي تكسب قلبه وتزيد محبته لك، وكن حاسماً في مشاعرك وعليك أن تعرف ماذا تريد منه.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: تتواصل بشكل أليف مع الآخرين وتنفّذ رغباتك، أو تتلقى ما يسعدك من معلومات وأخبار



تتواصل بشكل أليف مع الآخرين وتنفّذ رغباتك، أو تتلقى ما يسعدك من معلومات وأخبار برج الجوزاء اليوم عاطفياً : لا تحاسب الحبيب على كل كلامه فتصرفاتك معه لم تكن أفضل في المدة الأخيرة

: لا تحاسب الحبيب على كل كلامه فتصرفاتك معه لم تكن أفضل في المدة الأخيرة حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: قلّة الحركة والإكثار من تناول الطعام لا يتناسبان مع وضعك الصحي، فسارع الى ممارسة الرياضة

قلّة الحركة والإكثار من تناول الطعام لا يتناسبان مع وضعك الصحي، فسارع الى ممارسة الرياضة برج الجوزاء الرجل اليوم: خفف تصرفاتك العشوائية واستخفافك بكل شيء، من قال إنك الشخص القادر على فرض آرائك على الآخرين.

خفف تصرفاتك العشوائية واستخفافك بكل شيء، من قال إنك الشخص القادر على فرض آرائك على الآخرين. برج الجوزاء المرأة اليوم: لا تتورط في تصاريح مؤذية. حاول أن تبقي مخططاتك سرية أو مخفية. لا تكن عنيداً أو متشبثاً بآرائك، بل استمع إلى آراء الآخرين، وجادلهم بالحجة والمنطق، لا بإطلاق الأحكام المسبقة.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً: توقعاتك والمحاذير التي كنت تخشاها، يبدو أنها ستواجهك في الأيام المقبلة لكنّك تتخطى المرحلة بأقلّ ضرر ممكن



توقعاتك والمحاذير التي كنت تخشاها، يبدو أنها ستواجهك في الأيام المقبلة لكنّك تتخطى المرحلة بأقلّ ضرر ممكن حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تتغلب اليوم على الكثير من الضغوط وتتخذ القرار الأمثل بغية التخلص مما يزعج الشريك

تتغلب اليوم على الكثير من الضغوط وتتخذ القرار الأمثل بغية التخلص مما يزعج الشريك حظ برج السرطان اليوم صحياً: لا تقترب إطلاقاً من المأكولات الدسمة، ولا تحاول طلب المأكولات الجاهزة، فهي لا تفيدك إطلاقاً

لا تقترب إطلاقاً من المأكولات الدسمة، ولا تحاول طلب المأكولات الجاهزة، فهي لا تفيدك إطلاقاً برج السرطان الرجل اليوم: إذا أردت المحافظة على سمعتك الطيبة ما عليك إلا النزول من عليائك.

إذا أردت المحافظة على سمعتك الطيبة ما عليك إلا النزول من عليائك. برج السرطان المرأة اليوم: لا تحاول اخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم والتوصل إلى نقاط مشتركة.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً : يحفل هذا اليوم بالتطورات الإيجابية ويجعل أمورك في العمل تستقر بشكل أفضل وتشعر أنك تبلي بلاء حسناً



: يحفل هذا اليوم بالتطورات الإيجابية ويجعل أمورك في العمل تستقر بشكل أفضل وتشعر أنك تبلي بلاء حسناً حظك اليوم برج الأسد عاطفياً :تستعيد حيويتك في العلاقة وتبدو متحمّساً لبدء مخططات وتنفيذ مشاريع جديدة مع الشريك

:تستعيد حيويتك في العلاقة وتبدو متحمّساً لبدء مخططات وتنفيذ مشاريع جديدة مع الشريك حظ برج الأسد اليوم صحياً: جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصاً ممارسة المشي مسافات طويلة

جميل أن تقوم بنشاطات رياضية مع مجموعات، وخصوصاً ممارسة المشي مسافات طويلة برج الأسد الرجل اليوم: يوم من الراحة النفسية والعملية، فاحزم امرك وانطلق إلى إحدى المناطق الجبلية برفقة الحبيب، وعش معه أجمل اللحظات بعيداً عن هموم العمل ومشكلاته.

يوم من الراحة النفسية والعملية، فاحزم امرك وانطلق إلى إحدى المناطق الجبلية برفقة الحبيب، وعش معه أجمل اللحظات بعيداً عن هموم العمل ومشكلاته. برج الأسد المرأة اليوم: بانتظارك ما يسر خاطرك ويفرح قلبك. قد تتلقى دعوة إلى حضور فرح أحد الأشخاص الاعزاء على قلبك.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً: تتلقى الأجوبة التي طالما انتظرتها وتحصل على فرصة ثمينة لاظهار كفاءة وجدارة



تتلقى الأجوبة التي طالما انتظرتها وتحصل على فرصة ثمينة لاظهار كفاءة وجدارة برج العذراء اليوم عاطفياً: بعض الانفعالات والمواقف السلبيّة تفسد الأجواء الجميلة وتثير الحساسيات بينك وبين الشريك

بعض الانفعالات والمواقف السلبيّة تفسد الأجواء الجميلة وتثير الحساسيات بينك وبين الشريك حظ برج العذراء اليوم صحياً: أبذل قصارى جهدك للقيام بساعة تمارين رياضية كل يوم، واتبع معها حمية غذائية مدروسة

أبذل قصارى جهدك للقيام بساعة تمارين رياضية كل يوم، واتبع معها حمية غذائية مدروسة برج العذراء الرجل اليوم: محطة حاسمة اليوم في مستقبلك المهني يجب أن تقف عندها، كن شجاعاً في مواقفك وتحلَّ بالثقة بالنفس.

محطة حاسمة اليوم في مستقبلك المهني يجب أن تقف عندها، كن شجاعاً في مواقفك وتحلَّ بالثقة بالنفس. برج العذراء المرأة اليوم: الظروف ملائمة على نحو كبير لتقوم بكل خطواتك دفعة واحدة. لذا يستحسن ألاّ تؤجل عمل اليوم إلى الغد.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: لهذا اليوم التأثير الإيجابي في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولوعلى المدى البعيد



لهذا اليوم التأثير الإيجابي في أوضاعك المالية أو يتحدث عن تغييرات تحصل في هذا الإطار ولوعلى المدى البعيد حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: تحاول أن تجد الحلول للمشكلات من دون تشنّج، المهم أن تنفتح على المحيط وأن تعبّر عن رغباتك وطريقة تفكيرك بلا تحفظ

تحاول أن تجد الحلول للمشكلات من دون تشنّج، المهم أن تنفتح على المحيط وأن تعبّر عن رغباتك وطريقة تفكيرك بلا تحفظ حظ برج الميزان اليوم صحياً: لا تدع خيارك يميل نحو كل ما قد يعرض صحتك للخطر، إنتبه وكن واعياً

لا تدع خيارك يميل نحو كل ما قد يعرض صحتك للخطر، إنتبه وكن واعياً برج الميزان الرجل اليوم: الاستقرار العاطفي مهم جداً في حياتك، وهو يشكّل بالنسبة اليك مصدر وحي وإلهام.

برج الميزان المرأة اليوم: لا تشارك في منافسات أو أنشطة تتطلّب منك كل اليقظة والحيوية، إنّه يوم جيّد شرط التحرّك حسب نوعية الوقت.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: يوفّر لك هذا اليوم صداقات حلوة ولقاءات وتغييراً يطرأ ويدعوك إلى المجازفة فتقدم بلا خوف



يوفّر لك هذا اليوم صداقات حلوة ولقاءات وتغييراً يطرأ ويدعوك إلى المجازفة فتقدم بلا خوف حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: علاقتك العاطفية تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما المفضل لتجديد شهر العسل

علاقتك العاطفية تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما المفضل لتجديد شهر العسل حظ برج العقرب اليوم صحياً: انتبه إلى صحتك ولا تجعل كل شيء يتراكم عليك بصورة مفاجئة

انتبه إلى صحتك ولا تجعل كل شيء يتراكم عليك بصورة مفاجئة برج العقرب الرجل اليوم: أفكارك المشوّشة قد تنعكس على نفسيتك، فحاول أن تستجمع أفكارك مجدداً لتمرير اليوم بأقلّ ضرر ممكن.

أفكارك المشوّشة قد تنعكس على نفسيتك، فحاول أن تستجمع أفكارك مجدداً لتمرير اليوم بأقلّ ضرر ممكن. برج العقرب المرأة اليوم: صفحة جديدة في العلاقة مع الشريك، بعد أن ثبت لكل منكما أن الافتراق يؤذي الطرفين.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: تتفق مع جماعات جديدة وترتبط بصداقات مهمة، محبة الزملاء تزداد يوماً بعد يوم، والفضل طريقة معالجتك الأمور بصدق وشفافية



تتفق مع جماعات جديدة وترتبط بصداقات مهمة، محبة الزملاء تزداد يوماً بعد يوم، والفضل طريقة معالجتك الأمور بصدق وشفافية حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تعرف جيداً كيف تنال إعجاب الحبيب وتثيره بجاذبيتك وشخصيتك الممتعة وروحك المرحة

تعرف جيداً كيف تنال إعجاب الحبيب وتثيره بجاذبيتك وشخصيتك الممتعة وروحك المرحة حظك اليوم برج القوس صحياً: الامتناع عن بعض المأكولات المفضلة لديك مفيد، ولا سيما أنها غنية بالدهنيات والنشويات المسببة للبدانة

برج القوس الرجل اليوم: الفرصة متاحة أمامك لإيجاد جوّ من الطمأنينة والتفاهم مع الشريك بعد الجمود في العلاقة أخيرا.

الفرصة متاحة أمامك لإيجاد جوّ من الطمأنينة والتفاهم مع الشريك بعد الجمود في العلاقة أخيرا. برج القوس المرأة اليوم:يوم معاكس لأوضاعك العاطفية. قد تتعثر الخطوات او يطرأ ما يجعلك تعيد النظر في بعض العلاقات. تجنب اي جديد ولا تفض بأسرارك لأحد.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً: قد تتراجع الحظوظ عن دعمك، بعد مراحل طوال من الأبواب المفتوحة، وتخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل



قد تتراجع الحظوظ عن دعمك، بعد مراحل طوال من الأبواب المفتوحة، وتخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: تكثر المساعي لتمتين أواصر العلاقة والمصالحة، من خلال لقاءات رومانسية أو جلسات حميمة دافئة

تكثر المساعي لتمتين أواصر العلاقة والمصالحة، من خلال لقاءات رومانسية أو جلسات حميمة دافئة حظ برج الجدي اليوم صحياً: الوضع الصحى مستقر مع بعض المشاكل البسيطة التي تخص الجهاز الهضمي والدورة الدموية

الوضع الصحى مستقر مع بعض المشاكل البسيطة التي تخص الجهاز الهضمي والدورة الدموية برج الجدي الرجل اليوم: تتلقى خبراً يجعلك تخاف على موقع أو ترتاب بالنسبة الى بعض العراقيل. كن حذراً تجاه شخص يتردد إليك كثيراً وينوي لك شراً.

تتلقى خبراً يجعلك تخاف على موقع أو ترتاب بالنسبة الى بعض العراقيل. كن حذراً تجاه شخص يتردد إليك كثيراً وينوي لك شراً. برج الجدي المرأة اليوم:لا تخاطري في العلاقة بالشريك، لأنك قد تدفعين ثمن مغامراتك لاحقاً وتصبحين وحيدة.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً: يسهم حضورك اللافت وشخصيتك القوية في تعزيز موقفك بين زملاء العمل، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع



يسهم حضورك اللافت وشخصيتك القوية في تعزيز موقفك بين زملاء العمل، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: أنت مدعو الى الاهتمام بالشريك وتجنّب النزاعات والدعاوى القضائية والأسفار

أنت مدعو الى الاهتمام بالشريك وتجنّب النزاعات والدعاوى القضائية والأسفار حظ برج الدلو اليوم صحياً: تعتقد أن عدم ممارستك الرياضة لا تنتج منه عوارض لاحقاً، أنت مخطئ

تعتقد أن عدم ممارستك الرياضة لا تنتج منه عوارض لاحقاً، أنت مخطئ برج الدلو الرجل اليوم: الفلك يحذّرك من اجواء معاكسة ابتعد عن المناورات والمواجهات وتجنّب خسارة مالية. مطلوب منك الصلابة والمثابرة وعدم الوقوع ضحية بعض المخادعين.

الفلك يحذّرك من اجواء معاكسة ابتعد عن المناورات والمواجهات وتجنّب خسارة مالية. مطلوب منك الصلابة والمثابرة وعدم الوقوع ضحية بعض المخادعين. برج الدلو المرأة اليوم:تشتد الحماسة وقد تُثار قضية عاطفية او رومنسية تجعلك مضطربًا تحتاج الى كسب الثقة والاعجاب. يمكنك ان تغامر شرط ان تدرس كل التفاصيل.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً :يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني في الكلام والشرح الواضح والمقنع



:يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني في الكلام والشرح الواضح والمقنع حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: تجد سهولة في التعامل مع حبيبك كما تلقى منه كل الدعم المعنوي وغيره

تجد سهولة في التعامل مع حبيبك كما تلقى منه كل الدعم المعنوي وغيره حظ برج الحوت اليوم صحياً: تلاحظ منذ مدة أن شعرك يتساقط بكثرة، فتسارع إلى الطبيب لمعرفة السبب

تلاحظ منذ مدة أن شعرك يتساقط بكثرة، فتسارع إلى الطبيب لمعرفة السبب برج الحوت المرأة اليوم: قد تتاح لك في هذا اليوم فرص مميزة من الازدهار المالي وبداية مشروع استثماري مربح. قد تغير استراتيجيتك او تتلقى اخباراً جيدة او تعيش تغييرات تصبّ في مصلحتك. لكن حذار حتى لا تظهر عن إلحاح وإصرار. تذكّر أن الرومنسية على موعد معك من دون جهود تذكر!

قد تتاح لك في هذا اليوم فرص مميزة من الازدهار المالي وبداية مشروع استثماري مربح. قد تغير استراتيجيتك او تتلقى اخباراً جيدة او تعيش تغييرات تصبّ في مصلحتك. لكن حذار حتى لا تظهر عن إلحاح وإصرار. تذكّر أن الرومنسية على موعد معك من دون جهود تذكر! برج الحوت الرجل اليوم:محطة حاسمة لتحديد مستقبلك المهني، وفي حال تخطيت الموضوع فإن القادم سيكون أفضل وأكثر إشراقاً. يوم ضبابي مع الشريك لكنه لا يستحق الذكر، ومن الأفضل تقديم تنازلات طفيفة لتخطيها.

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2021