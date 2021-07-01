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حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 2 يوليو / تموز2021‎

منشور 01 تمّوز / يوليو 2021 - 09:06
حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 2 يوليو / تموز2021‎
حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 2 يوليو / تموز2021‎

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 2 يوليو / تموز2021‎؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 2 يوليو / تموز2021‎:‎

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

  • حظك اليوم برج الحمل مهنياً:يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية جديدة ولكنها غير معلنة، وتحتاج في هذا الوقت إلى التسامح والصبر والانفتاح لتفهم الآخرين
    حظك اليوم برج الحمل عاطفياً:قد يطرأ عنصر من الماضي يبدّل بعض المعطيات والخطط المقررة لبناء المستقبل مع الشريك لتفادي أزمات يمكن أن تعكر صفو العلاقة
  • حظ برج الحمل اليوم صحياً: أبشرك بوضع صحي مستقر نتيجة الراحة التي حصلت عليها أخيراً
  • برج الحمل الرجل اليوم:أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضًا.
  • برج الحمل المرأة اليوم:يؤثر ذلك على الآخرين لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي بين الأخذ والعطاء.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

  • حظك اليوم برج الثور مهنياً: أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية، ابذل ما في وسعك للاستفادة قدر المستطاع ولا تفوّت الفرصة
    حظك اليوم برج الثورعاطفياً:لا تغامر من أجل أمور تافهة، لأنها قد تنعكس على العلاقة سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر وتكون الخاسر الأكبر
  • حظ برج الثور اليوم صحياً:الراحة قد تكون اضطرارية في بعض الأحيان، وخصوصاً إذا جاءت بعد فترة من الضغط المتواصل في العمل
  • برج الثور الرجل اليوم: ستُختبر أيضًا في حياتك الخاصة، وفي هذه الحالة، يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك.
  • برج الثور المرأة اليوم: سوف يتعرض عملك للاختبار اليوم، ولكن لا داعي للتوتر إذا كنت قادرًا على إظهار المعرفة السليمة.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

  • برج الجوزاء اليوم مهنياً:يحذرك هذا اليوم من المخاطرة والمجازفة، كُن حذراً في قيادتك الدفة لئلا تتورط في مشاكل أنت بغنى عنها في هذه المرحلة
  • برج الجوزاء اليوم عاطفياً:شخص ما في العمل يلفت إنتباهك وتحاول التقرب منه وإقامة علاقة معه قد تنتهي بالارتباط الجدي غير المنتظر
  • حظ برج الجوزاء اليوم صحياً:تخلع عنك ثوب التراخي والكسل وترتدي ثوب النشاط والحفاظ على صحة سليمة
  • برج الجوزاء الرجل اليوم:إنك مفعم بالحيوية، والأنشطة الرياضية هي طريقة ممتازة لإرضاء هذه الرغبة في الحياة.
  • برج الجوزاء المرأة اليوم:لائق بدنيًا، يمكنك أيضًا الاشتراك في تدريبات مستمرة ومكثفة للقوة. استخدم هذه الطاقة في تحقيق أحلام قديمة خاصة بعملك. 

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

  • حظك اليوم برج السرطان مهنياً:تجاربك السابقة في مجال العمل لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كلياً في غير مجال ويضعك أمام مسؤولياتك
  • حظك اليوم برج السرطان عاطفياً:قد تخنق الحبيب بطلباتك ومحاسبتك، ما يجعل الأجواء متشنّجة أو ينذر بخطر الانفصال إلا إذا عرفت كيف تعالج الأمور بحكم
  • حظ برج السرطان اليوم صحياً: لا تنفك عن التفكير في وضعك الصحي وخصوصاً بعد خروجك من عارض خطير
  • برج السرطان الرجل اليوم:أنت متفق مع ذاتك، فأنت واثق بنفسك وتظهر سلامًا داخليًا واضحًا، كما أنك مفعمًا بالحيوية والحماس، ونتيجة لهدوئك الخارجي، يشعر جميع من حولك بالراحة في وجودك.
  • برج السرطان المرأة اليوم: ثقتك وسعادتك بالحياة تعني أن زملائك وأصدقائك يثقون بك ويطلبون منك النصح.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

  • حظك اليوم برج الأسد مهنياً:يبشرك هذا اليوم بأخبار مفرحة ومفيدة جداً، فتشعر بمزيد من الاستقرار في العمل على المدى الطويل
  • حظك اليوم برج الأسد عاطفياً:تقرّر والشريك اتخاذ خطوات حاسمة بشأن العلاقة خوفاً على انهيارها في أي لحظة
  • حظ برج الأسد اليوم صحياً:التقلبات التي قد تطرأ على الصعيد المهني والعاطفي قد تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن
  • برج الأسد الرجل اليوم:يتبين حاليًا أن جميع أشكال التعاون فعَّالة لأن أهدافك تتوافق وتتزامن مع أهداف من حولك.
  • برج الأسد المرأة اليوم: اغتنم فرصة كونك مفعم بالصحة والحيوية وخلو ذهنك، وقم في المرتبة الأولى بإنجاز الأعمال الخاصة بالفريق.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

  • برج العذراء اليوم مهنياً:يكون هذا اليوم مؤشّراً إلى ازدهار الروابط المهنية وربما الى تطور علاقة مع زميل أو صديق
  • برج العذراء اليوم عاطفياً: قد تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكنّ العقبة هو الشريك المعارض بشدة لهذه القرارات
  • حظ برج العذراء اليوم صحياً: إذا كنت تشعر بأنك في حال صحية ممتازة فهنيئاً لك شرط المحافظة عليها
  • برج العذراء الرجل اليوم: اليوم تستطيع إظهار معدنك، ونظرًا للجاذبية التي تتمتع بها، فإنك مجهز للعمل من خلال فريق.
  • برج العذراء المرأة اليوم:ماذا تنتظر؟ أنت لا تعلم إلى متى يستمر ذلك. من ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

  • حظك اليوم برج الميزان مهنياً:اندفاعك غير المدروس تجاه الآخرين، قد يدفعك إلى ارتكاب أخطاء غير متعمدة، فتريث حتى تتجنب ذلك
  • حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: لا تتفرد بالقرارات المستقبلية، فالشريك لن يقبل بذلك وسيطالبك بما يعتبره حقاً له
  • حظ برج الميزان اليوم صحياً:لا تلم الآخرين على ما وصلت إليه صحياً، أنت وحدك المسؤول
  • برج الميزان الرجل اليوم:كل ما أنت جزء منه ينتهي على أكمل وجه ولا أهمية للمشكلات التي تواجهها.
  • برج الميزان المرأة اليوم:احرص في هذه الفترة على عدم استئناف الأمور منذ البداية. بالعكس، تخلص مما يشغلك يوميًا ولا يريحك منذ زمن.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

  • حظك اليوم برج العقرب مهنياً:يبدأ الشهر مع قمر في الجدي مناسب لك ويتناغم مع مارس في السرطان ما قد يعني خبراً جيداً يتبلور، وتتخلص من التخاذل والتعب النفسي
  • حظك اليوم برج العقرب عاطفياً:  تطورات إيجابية على الصعيد العاطفي، فكن مستعداً لمرحلة مشرقة تعرف خلالها والشريك أوقاتاً رومانسية جميلة جداً
  • حظ برج العقرب اليوم صحياً:ترهق نفسك بأمور الدراسة في وقت يجب أن تستريح فيه، فخذ قسطاً من الراحة
  • برج العقرب الرجل اليوم:يـُتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة وتحفيزك على حلها أصعب من المعتاد، فلا تيأس وأعثر على بدائل.
  • برج العقرب المرأة اليوم: تساءل أيضًا إلى أي درجة ستأثر تلك المشاكل سلبيًا عليك شخصيًا.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

  • حظك اليوم برج القوس مهنياً:تحقق قفزة نوعية جديدة في حياتك وانطلاقة مميزة عنوانها النجاح الكبير والاعتماد الكبير عليك في المهام المستحيلة
  • حظك اليوم برج القوس عاطفياً:حافظ على موضوعيتك وتيقظك وصفاء ذهنك في العلاقة التي تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة في حياتك العاطفية
  • حظ برج القوس اليوم صحياً:تدرك بعد تأخير أنك أهملت وضعك الصحي على مدى طويل، لكن بالإمكان التعويض
  • برج القوس الرجل اليوم:تحرر من المضايقات أيضًا التي عكرت حياتك منذ زمن. قم بإنهاء جميع الأعمال المُعلقة وتخلص من جميع الالتزامات القديمة التي لم تعد متعلقة بك.
  • برج القوس المرأة اليوم:افسح المجال استعدادًا لفترات ستكون بها الأمور أقل سلاسة.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

  • حظك اليوم برج الجدي مهنياً:التفرد والعناد يؤديان حتماً إلى عواقب وخيمة، ولا تقم بأي تصرف غير محسوب النتائج لأنك قد ثمنه غالياً في المستقبل
  • حظك اليوم برج الجدي عاطفياً:عليك أن تعتمد مع الشريك مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا سيكون أفضل للطرفين بغية الاستمرار في العلاقة
  • حظ برج الجدي اليوم صحياً: معدتك حساسة تجاه مختلف أنواع الحبوب، لذا حاول تجنبها قدر المستطاع
  • برج الجدي الرجل اليوم:إصرارك اليوم واضح جدًا، ولكنه لن يكون مفيدًا لك إذا تصرفت برعونة.
  • برج الجدي المرأة اليوم: قد يتخلى عنك الحلفاء القيمون لأنك تصب غضبك من نفسك على الآخرين من حولك. لا تتهور، وخذ خطوة إلى الوراء وحاول استعادة هدوءك.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

  • حظك اليوم برج الدلو مهنياً:تزداد الحظوظ هذا اليوم، لذلك توقّع بعض الأرباح المالية، لكن ابتعد عن عمليات الشراء الكبيرة
  • حظك اليوم برج الدلوعاطفياً:عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها، وخصوصاً إذا كنت مقتنعاً بخطواتك المستقبلية تجاهه
  • حظ برج الدلو اليوم صحياً:غثيان وصداع مستمر، قد يكون بسبب الإرهاق وقلة النوم، توجه إلى طبيبك
  • برج الدلو الرجل اليوم:تتزايد المشاكل التي تصادفها في مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك البدنية والنفسية.
  • برج الدلو المرأة اليوم:تأنَ في تحديد المشاكل التي تمثل حقًا إعاقة في مسارك وتستحق التفكير فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

  • حظك اليوم برج الحوت مهنياً:تكون أخطاؤك واضحة جدّاً، وقد تلفت أنظار المسؤولين وترسم حولك علامات استفهام مُريبة
  • حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مرضياً، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك
  • حظ برج الحوت اليوم صحياً: تقلبات الأجواء في المنزل تزيدك اضطراباً وقلقاً وتضعضع تفكيرك وتشوشه
  • برج الحوت الرجل اليوم:لقد وصلت إلى حائط سد في الوقت الحالي، ويبدو أن لا شيء يحرز تقدمًا وأنت على وشك الاستسلام.
  • برج الحوت المرأة اليوم:اعتبر مثل هذه الأوقات اختبارًا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك قريبًا أهمية المضي قدمًا في خططك.

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 22 حزيران/يونيو 2021‎

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