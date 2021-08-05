حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الجمعة 6 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 6 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الجمعة 6 أغسطس/ آب 2021:

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: توقع الكثير أنت طموح وترغب بالمزيد، على الرغم من تحقيقك لجزء كبير من أحلامك يكون اليوم واعداً جداً.



توقع الكثير أنت طموح وترغب بالمزيد، على الرغم من تحقيقك لجزء كبير من أحلامك يكون اليوم واعداً جداً. حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: لا تبالغ بردة فعلك تجاه تصرفات الحبيب، وتصرفاتك تسبب الاحراج له، فكن حذرًا بما تقوم به.

لا تبالغ بردة فعلك تجاه تصرفات الحبيب، وتصرفاتك تسبب الاحراج له، فكن حذرًا بما تقوم به. حظ برج الحمل اليوم صحياً: قاوم الحزن ولا تجعل نفسك أسيرا له مهما شعرت ومهما بذلت جهد لكي تحاول إظهار عكس ما يظهر على ملامحك

قاوم الحزن ولا تجعل نفسك أسيرا له مهما شعرت ومهما بذلت جهد لكي تحاول إظهار عكس ما يظهر على ملامحك برج الحمل الرجل اليوم: إذا كانت الشكوك تساورك مؤخرًا ولا تستطيع الوصول إلى أية قرارات، تستطيع الآن رؤية الأشياء في ضوء أوضح.

إذا كانت الشكوك تساورك مؤخرًا ولا تستطيع الوصول إلى أية قرارات، تستطيع الآن رؤية الأشياء في ضوء أوضح. برج الحمل المرأة اليوم: أنت تشعر بالتوازن الكافي الذي يمكنك من حصاد الخير كنتيجة لأي قرار تتخذه.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً: لا تجازف بمستقبلك من اجل مكاسب صغيرة، لأنها لن تدوم كثيراً، وحاول أن تبتعد عن أجواء العمل وتستريح.



لا تجازف بمستقبلك من اجل مكاسب صغيرة، لأنها لن تدوم كثيراً، وحاول أن تبتعد عن أجواء العمل وتستريح. حظك اليوم برج الثور عاطفياً: تعزيز العلاقة أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينك وبين الشريك، ويجعلك تهتم بمصالحه وإرضائه.

تعزيز العلاقة أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينك وبين الشريك، ويجعلك تهتم بمصالحه وإرضائه. حظ برج الثور اليوم صحياً: لا تخلد للنوم وأنت حزين لكي لا تكون عرضة للتوتر والقلق وقلة النوم.

لا تخلد للنوم وأنت حزين لكي لا تكون عرضة للتوتر والقلق وقلة النوم. برج الثور الرجل اليوم:كل ما كنت تهدف إليه منذ فترة طويلة أصبح من الممكن الوصول إليه، حيث تدفعك طاقة جديدة نابعة من الدعم المقدم لك من كل صوب لإتمام الخطوات الأخيرة اللازمة لذلك.

برج الثور المرأة اليوم: حالتك البدنية والذهنية في أحسن حال، لذا لديك تأثير إيجابي كبير على الآخرين الذين يلاحظون مدى إيجابيتك ولمعانك بكامل ثقة.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: القمر المكتمل في البيت السابعيلتقي بلوتون ويتحدّث عن شراكة وعقود واتفاقات.



القمر المكتمل في البيت السابعيلتقي بلوتون ويتحدّث عن شراكة وعقود واتفاقات. برج الجوزاء اليوم عاطفياً :تسافر في رحلة، وتتلقى وعوداً كثيرة، ويسود الحب والأجواء الإيجابية بينك وبين الشريك.

:تسافر في رحلة، وتتلقى وعوداً كثيرة، ويسود الحب والأجواء الإيجابية بينك وبين الشريك. حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: حاول أن تستبدل الحلويات والاكلات المليئة بالسكر والسمن بالفواكه، اهتم بصحتك قدر الإمكان، ولا تهمل في تناول طعامك بشكل صحي.

حاول أن تستبدل الحلويات والاكلات المليئة بالسكر والسمن بالفواكه، اهتم بصحتك قدر الإمكان، ولا تهمل في تناول طعامك بشكل صحي. برج الجوزاء الرجل اليوم: سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق.

سوف تنفـُذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خير عون ومساعد لك في تنفيذ وتحقيق أهدافك التي ظننت أنها لن تتحقق. برج الجوزاء المرأة اليوم: يبتسم لك الحب والحظ، وتكون الحركة كبيرة في حياتك الشخصية والقلب متأججاً كثير الرغبات. تحب حتى الشغف، ويبادلك الشريك العاطفة نفسها، ما يجعل المعنويات مرتفعةً وتجد مواساة وطمأنينة الى جانب العائلة وخصوصاً الشريك.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تتحمس لاتخاذ مبادرة وإعادة النظر في بعض القرارات المصيرية ووتتلقّى خبراً مفرحاً يكون بداية مشروع جديد.



تتحمس لاتخاذ مبادرة وإعادة النظر في بعض القرارات المصيرية ووتتلقّى خبراً مفرحاً يكون بداية مشروع جديد. حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: قم برحلة مع الشريك إلى إحدى الدول، بعدما مررت بإرهاق بجهد بذلتهما لإنجاز مشروع العمر.

قم برحلة مع الشريك إلى إحدى الدول، بعدما مررت بإرهاق بجهد بذلتهما لإنجاز مشروع العمر. حظ برج السرطان اليوم صحياً: عليك بمارسة الألعاب الرياضية كل فترة لكي تتمتع بقوام صحي ومظهر نضر

عليك بمارسة الألعاب الرياضية كل فترة لكي تتمتع بقوام صحي ومظهر نضر برج السرطان الرجل اليوم: بما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من أجل المساعدة والدعم.

بما أنك الآن تنضح بهالة خاصة من القوة والاستقرار، فإن الناس سوف يلجئون إليك من أجل المساعدة والدعم. برج السرطان المرأة اليوم:حاول استخدام طاقتك في مساعدة الآخرين، حيث أنهم سوف يردون الجميل بالتأكيد في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مساعدة.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً : تمتلك أفكاراً إبداعية متنوعة، وهذا سيكون حاسماً لمصلحتك عند أي تعديلات في مواقع العمل.

: تمتلك أفكاراً إبداعية متنوعة، وهذا سيكون حاسماً لمصلحتك عند أي تعديلات في مواقع العمل. حظك اليوم برج الأسد عاطفياً :أنت شريك ودود ومخلص وتسعى إلى إرضاء الشريك وتتمتع بحيوية خلاقة.

:أنت شريك ودود ومخلص وتسعى إلى إرضاء الشريك وتتمتع بحيوية خلاقة. حظ برج الأسد اليوم صحياً: لا تتناول الطعام من خارج المنزل مهما كانت المغريات.

لا تتناول الطعام من خارج المنزل مهما كانت المغريات. برج الأسد الرجل اليوم: هناك ما يعوقك عن التقدم في اتجاه أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقي الكثير من المواساة من أي شخص.

هناك ما يعوقك عن التقدم في اتجاه أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقي الكثير من المواساة من أي شخص. برج الأسد المرأة اليوم:احشد قوتك واستمر في تتبع أحلامك – حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشيء. لا تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً: القمر المتكمل في برج الجدي يحذّرك من ارتكابات الحماقات أو خوض المخاطر، تحسّب لأي طارىء، ولا تصدّق بعض الوعود أو الإغراءات.



القمر المتكمل في برج الجدي يحذّرك من ارتكابات الحماقات أو خوض المخاطر، تحسّب لأي طارىء، ولا تصدّق بعض الوعود أو الإغراءات. برج العذراء اليوم عاطفياً: تطرأ اليوم الكثير من الأحداث السعيده التى تغير مسار حياتك العاطفية نحو الأفضل وتنشغل بقضية مهمة مع الحبيب.

تطرأ اليوم الكثير من الأحداث السعيده التى تغير مسار حياتك العاطفية نحو الأفضل وتنشغل بقضية مهمة مع الحبيب. حظ برج العذراء اليوم صحياً: اختار الأطعمة الصحية التى تحتوى على العناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها جسمك، حتى تشعر بالنشاط والحيوية وتحافظ على صحتك طوال الوقت.

اختار الأطعمة الصحية التى تحتوى على العناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها جسمك، حتى تشعر بالنشاط والحيوية وتحافظ على صحتك طوال الوقت. برج العذراء الرجل اليوم: حان وقت توضيح الأمور، وهذا ينطبق على المهام المؤجلة وأيضًا سوء التفاهم بين الزملاء.

حان وقت توضيح الأمور، وهذا ينطبق على المهام المؤجلة وأيضًا سوء التفاهم بين الزملاء. برج العذراء المرأة اليوم: الثقة التي تنضح بها مغرية وجذابة للآخرين. أنظر إلى العالم من خلال عيون مفتوحة.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: تهتم بشؤون عائلية وتسمع خبراً يرضيك يخصّ بعض المقربين، فالقمر المكتمل في برج الجدي يسلّط الضوء على شأن منزلي أو عائلي ويضع اللمسات الاخيرة على مشروع خاص.



تهتم بشؤون عائلية وتسمع خبراً يرضيك يخصّ بعض المقربين، فالقمر المكتمل في برج الجدي يسلّط الضوء على شأن منزلي أو عائلي ويضع اللمسات الاخيرة على مشروع خاص. حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: تحرّك واتخذ قراراً بتحسين وضعك والعاطفي، وإذا كنت وحيدًا تفرح بازدهار العلاقات، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم.

تحرّك واتخذ قراراً بتحسين وضعك والعاطفي، وإذا كنت وحيدًا تفرح بازدهار العلاقات، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم. حظ برج الميزان اليوم صحياً: لا تفرط فى تناول أى نوع من أنواع الطعام

لا تفرط فى تناول أى نوع من أنواع الطعام برج الميزان الرجل اليوم: لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين.

لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين. برج الميزان المرأة اليوم: سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: القمر المكتمل في برج الجدي يدعوك الى القيام بحسابات دقيقة، ربما تضطر الى مصروف اضافي لم تتوقّعه او يطرأ ما يجعلك تعيد النظر ببعض الحسابات.



القمر المكتمل في برج الجدي يدعوك الى القيام بحسابات دقيقة، ربما تضطر الى مصروف اضافي لم تتوقّعه او يطرأ ما يجعلك تعيد النظر ببعض الحسابات. حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: أنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف التي أثارت تحفّظ الشريك أو استياءه.

أنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف التي أثارت تحفّظ الشريك أو استياءه. حظ برج العقرب اليوم صحياً: احرص على اتباع نظام غذائى معتدل يحتوى على وجبات غذائية صحية، لتستفيد منها بعد ذلك.

احرص على اتباع نظام غذائى معتدل يحتوى على وجبات غذائية صحية، لتستفيد منها بعد ذلك. برج العقرب الرجل اليوم: في الوقت الحالي، أنت تخفض رأسك في يأس، وصحتك ليست في أحسن أحوالها. اثبت في مكانك اليوم، فالأوقات الجيدة قادمة.

في الوقت الحالي، أنت تخفض رأسك في يأس، وصحتك ليست في أحسن أحوالها. اثبت في مكانك اليوم، فالأوقات الجيدة قادمة. برج العقرب المرأة اليوم: في الوقت الحالي، حاول أن تذكر نفسك بالذكريات السعيدة وعندئذ سترى أن حتى هذه المرحلة السيئة سوف تمضي وسوف تشعر بشيء من التفاؤل.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: خيبة أمل بسيطة قد تواجهك قريباً، لكنّ ذلك لن يكون أكثر من إنذار حتى تستوعب الأمور بجدية اكبر.



خيبة أمل بسيطة قد تواجهك قريباً، لكنّ ذلك لن يكون أكثر من إنذار حتى تستوعب الأمور بجدية اكبر. حظك اليوم برج القوس عاطفياً: حاول القيام بخطوات جديدة تجاه الشريك لاستعادة ثقته بك، القرار لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه.

حاول القيام بخطوات جديدة تجاه الشريك لاستعادة ثقته بك، القرار لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه. حظك اليوم برج القوس صحياً: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية خلال الفترة القادمة، حتى تحافظ على صحتك النفسية والجسدية وتتمتع بالرشاقة التى تجعلك تشعر بالمزيد من الثقة بالنفس.

برج القوس الرجل اليوم: يرافقك الحظ وتكثر النشاطات والاجتماعات. تنجح في استعادة موقعك. يعدك الفلك بانتصار ومكافأة وشراكة وعقد.

يرافقك الحظ وتكثر النشاطات والاجتماعات. تنجح في استعادة موقعك. يعدك الفلك بانتصار ومكافأة وشراكة وعقد. برج القوس المرأة اليوم:قد تذهب في رحلة أو تتلقى عرضاً من الخارج. يوم مناسب للرومنسية ولتوقيع عقد أو للخروج من الروتين.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً: القمر المكتمل في برج الجدي يلتقي بلوتون ويشكّل طالعًا جيدًا مع برجك، ويتحدث عن فرص في السفر والدراسة والنشر، وعن تغييرات ايجابية في الظروف تضع حدًّا لمراوحة المكان.



القمر المكتمل في برج الجدي يلتقي بلوتون ويشكّل طالعًا جيدًا مع برجك، ويتحدث عن فرص في السفر والدراسة والنشر، وعن تغييرات ايجابية في الظروف تضع حدًّا لمراوحة المكان. حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: تتراجع اليوم عن بعض القرارات نتيجة بعض الضغوط وتكون علاقتك بالحبيب مستقرة فلا تفسدها بتصرفاتك الطائشة.

تتراجع اليوم عن بعض القرارات نتيجة بعض الضغوط وتكون علاقتك بالحبيب مستقرة فلا تفسدها بتصرفاتك الطائشة. حظ برج الجدي اليوم صحياً: لا تفرط فى تناول الأطعمة الحارة، حتى لا تصاب بمشاكل صحية

لا تفرط فى تناول الأطعمة الحارة، حتى لا تصاب بمشاكل صحية برج الجدي الرجل اليوم: في الوقت الحالي، أنت تعمل بصورة جيدة من خلال الفريق، وأنت مستمتع بذلك أيضًا.

في الوقت الحالي، أنت تعمل بصورة جيدة من خلال الفريق، وأنت مستمتع بذلك أيضًا. برج الجدي المرأة اليوم: حافظ على بيئة العمل الخلّاقة هذه لأن كلً منكم سوف يحقق أهدافه الشخصية أسرع إذا تكاتفتم معًا.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً: تكون قدرتك على المجابهة قوية، لا تتردد في استثمار افكارك الرائدة، فقد تقودك الى نجاحات غير متوقعة.



تكون قدرتك على المجابهة قوية، لا تتردد في استثمار افكارك الرائدة، فقد تقودك الى نجاحات غير متوقعة. حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: تلقى الدعم الكافي من الشيريك الذي يبدي اعجابه بمقترحاتك من أجل وضع حد لبعض العراقيل التي تعترض سبيلكما.

تلقى الدعم الكافي من الشيريك الذي يبدي اعجابه بمقترحاتك من أجل وضع حد لبعض العراقيل التي تعترض سبيلكما. حظ برج الدلو اليوم صحياً: احرص على تناول الخضروات والفاكهة بانتظام خلال الفترة القادمة حتى تستفيد من عناصرها الغذائية.

احرص على تناول الخضروات والفاكهة بانتظام خلال الفترة القادمة حتى تستفيد من عناصرها الغذائية. برج الدلو الرجل اليوم: اليوم يمكنك تحفيز من هم حولك، ولكن لا تهمل احتياجاتك الخاصة لأن أهدافك الآن أصبحت أوضح عن ذي قبل. أسلوبك النشط معدي لمن هم حولك ويلحظه الآخرون.

اليوم يمكنك تحفيز من هم حولك، ولكن لا تهمل احتياجاتك الخاصة لأن أهدافك الآن أصبحت أوضح عن ذي قبل. أسلوبك النشط معدي لمن هم حولك ويلحظه الآخرون. برج الدلو المرأة اليوم:لا يوجد سبب يمنع الاحتفال بأفكارك والاستمتاع بوقتك، لكن لا تدع هذا يتحول إلى الوضع الطبيعي.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً :تحلَّ بالصبر فصعوبات العمل لن تدوم طويلاً وعليك أن تبادر بإعطاء آرائك ولا تكن منزوياً.



:تحلَّ بالصبر فصعوبات العمل لن تدوم طويلاً وعليك أن تبادر بإعطاء آرائك ولا تكن منزوياً. حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: لا تشعر بوجود إنسجام فكري بينك وبين من تحب، لذا فإن مصير استمرار العلاقة مهدد بالخطر.

لا تشعر بوجود إنسجام فكري بينك وبين من تحب، لذا فإن مصير استمرار العلاقة مهدد بالخطر. حظ برج الحوت اليوم صحياً: اتبع روتينا صحيا للعناية بالبشرة التي ظهر عليها أعراض الجفاف بسبب تعرضك للشمس لفترات دون توفير الحماية اللازمة لها.

اتبع روتينا صحيا للعناية بالبشرة التي ظهر عليها أعراض الجفاف بسبب تعرضك للشمس لفترات دون توفير الحماية اللازمة لها. برج الحوت المرأة اليوم: الأمر يزداد صعوبة في العمل، لذلك يجب أن تقبل عروض المساعدة من زملائك حتى يقل جبل العمل الذي يقبع أمامك تدريجيًا إلى أن يصبح مهامًا يمكن التعامل معها.

الأمر يزداد صعوبة في العمل، لذلك يجب أن تقبل عروض المساعدة من زملائك حتى يقل جبل العمل الذي يقبع أمامك تدريجيًا إلى أن يصبح مهامًا يمكن التعامل معها. برج الحوت الرجل اليوم:تتسم حياتك الخاصة بعدد من النزاعات.

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2021