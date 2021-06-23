حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 24 حزيران/يونيو 2021‎

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 24 أيار/ مايو 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الخميس 24 أيار/ مايو 2021:‎

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في عرض جديد يقدم إليك في غضون أيام.

عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في عرض جديد يقدم إليك في غضون أيام. حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: تستاء من أمر يتعلق بالشريك، حافظ على سرية مشاعرك واقبل ما يحدث من دون اعتراض إذا استطعت.

تستاء من أمر يتعلق بالشريك، حافظ على سرية مشاعرك واقبل ما يحدث من دون اعتراض إذا استطعت. حظ برج الحمل اليوم صحياً: أي علاقة أو مشروع متعدد الزوايا اليوم. بدلاً من تركه يجنّنك، استرح وانظر إلى الموضوع من كافة أبعاده.

أي علاقة أو مشروع متعدد الزوايا اليوم. بدلاً من تركه يجنّنك، استرح وانظر إلى الموضوع من كافة أبعاده. برج الحمل الرجل اليوم: الاستعجال قد يقودك الى اتخاذ قرارات خاطئة فقد تدخل في مشرع خاسر يكون مصيبة عليك او قد تترك فرصة العمر التي طالما انتظرتها .

الاستعجال قد يقودك الى اتخاذ قرارات خاطئة فقد تدخل في مشرع خاسر يكون مصيبة عليك او قد تترك فرصة العمر التي طالما انتظرتها . برج الحمل المرأة اليوم: هذا اليوم تأنى وكن منطقيا في تعاطيك مع الامور .

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً: جو إيجابي لطرح أفكار جديدة بغية تطوير العلاقة، استفد قدر الإمكان ولا تضيّع الفرصة.

جو إيجابي لطرح أفكار جديدة بغية تطوير العلاقة، استفد قدر الإمكان ولا تضيّع الفرصة. حظك اليوم برج الثورعاطفياً: قد يطلب الشريك مساعدتك في بعض الأمور، فلا تتردّد وكن إلى جانبه ليتمكّن من مقاومة الضغوط.

قد يطلب الشريك مساعدتك في بعض الأمور، فلا تتردّد وكن إلى جانبه ليتمكّن من مقاومة الضغوط. حظ برج الثور اليوم صحياً: لا تكن أنانياً في تصرفاتك، بل ابحث عن التواضع وتشارك آراءك مع الشريك في كل شاردة وواردة ولا سيما تواجهك بعض الصعاب، اهتم بصحتك

لا تكن أنانياً في تصرفاتك، بل ابحث عن التواضع وتشارك آراءك مع الشريك في كل شاردة وواردة ولا سيما تواجهك بعض الصعاب، اهتم بصحتك برج الثور الرجل اليوم:أنت في أحلى طلة لديك، تحضر نفسك اليوم لخوض الكثير من التحديات ووضع النقاط على الحروف في أجواء العمل، وتنجح بذلك لشخصيتك المسيطرة على الأشخاص حولك

برج الثور المرأة اليوم: من يريد تقديم امتحان فاليوم مناسب لإعطاء الأفضل، في المساء نقاش بينك وبين من تحب قد يتبلور إلى شجار.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: لا تستعجل البوح بكل الحقائق، وقدّم بعض التنازلات إذا كانت ضرورية لتتخطى أزمة عابرة.

لا تستعجل البوح بكل الحقائق، وقدّم بعض التنازلات إذا كانت ضرورية لتتخطى أزمة عابرة. برج الجوزاء اليوم عاطفياً :بإمكانك أن تحسّ بالحبّ، فطاقتك الرومانسية المغناطيسية تجذب المعجبين. إذا كان لديك اهتمام بالحبّ، فإنك ستكون ملفتاً للأنظار اليوم

:بإمكانك أن تحسّ بالحبّ، فطاقتك الرومانسية المغناطيسية تجذب المعجبين. إذا كان لديك اهتمام بالحبّ، فإنك ستكون ملفتاً للأنظار اليوم حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: تبدأ اليوم العمل بأجواء جديدة وتحاول أن تنسجم معها لكي تتوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة من المشاريع التي نفذتها.

تبدأ اليوم العمل بأجواء جديدة وتحاول أن تنسجم معها لكي تتوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة من المشاريع التي نفذتها. برج الجوزاء الرجل اليوم: الحب المفقود الذي كنت تبحث عنه منذ زمن بعيد ستجده اليوم، انت في قمة نشاطك العاطفي و الجميع يريد ان يراك بأحسن حال

الحب المفقود الذي كنت تبحث عنه منذ زمن بعيد ستجده اليوم، انت في قمة نشاطك العاطفي و الجميع يريد ان يراك بأحسن حال برج الجوزاء المرأة اليوم: في العمل هنالك خبر قد يغير من بعض الخطط التي كنت قد رسمتها لا تضايق و كن مرنا مع المتغيرات الجديدة .

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً: مسؤولياتك في العمل تزداد يوماً بعد يوم، وهذا يؤدّي إلى تعزيز موقعك والحصول على ترقية أو زيادة في الراتب.

مسؤولياتك في العمل تزداد يوماً بعد يوم، وهذا يؤدّي إلى تعزيز موقعك والحصول على ترقية أو زيادة في الراتب. حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: ستجد أن عيون جميع من حولك محملقة بك. لا تتردد باظهار حبك للآخرين الذين سيلتفون حولك تمتع بالحياة اليوم .

ستجد أن عيون جميع من حولك محملقة بك. لا تتردد باظهار حبك للآخرين الذين سيلتفون حولك تمتع بالحياة اليوم . حظ برج السرطان اليوم صحياً: العمل يريد ان يأخذ منك وقتا اطول من الذي تخصصه له، عليك بذلك لأن هذه الفترة هي فترة نشاطك الذهبية و التي قد لا تتكرر كثيراً

العمل يريد ان يأخذ منك وقتا اطول من الذي تخصصه له، عليك بذلك لأن هذه الفترة هي فترة نشاطك الذهبية و التي قد لا تتكرر كثيراً برج السرطان الرجل اليوم: تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك أو وضعك الاجتماعي.

تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائداً في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن عمرك أو جنسك أو موطنك أو وضعك الاجتماعي. برج السرطان المرأة اليوم:مهما حاول الآخرون تعكير صفو العلاقة بينك وبين الشريك، يظل عامل الحب أقوى من كل شيء.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً : ستجد الكثير من الامور السارة في العمل والتي ستجعل حياتك الاجتماعية و حتى العاطفية افضل من السابق .

: ستجد الكثير من الامور السارة في العمل والتي ستجعل حياتك الاجتماعية و حتى العاطفية افضل من السابق . حظك اليوم برج الأسد عاطفياً :تكتشف أن خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية، فترتاح نفسياً وتطمئن إلى المستقبل.

:تكتشف أن خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية، فترتاح نفسياً وتطمئن إلى المستقبل. حظ برج الأسد اليوم صحياً: تتمالك أعصابك أمام الشريك ولا سيما حين تصدر منه بعض التصرفات الصبيانية، وتستوعب الأمور بسعة صدرك.

تتمالك أعصابك أمام الشريك ولا سيما حين تصدر منه بعض التصرفات الصبيانية، وتستوعب الأمور بسعة صدرك. برج الأسد الرجل اليوم: تعيش يوماً من أصعب الأيام، لا تتخذ قرارات لست متأكداً من مدى تطبيقها، لأنك وحدد ستتحمل العواقب.

تعيش يوماً من أصعب الأيام، لا تتخذ قرارات لست متأكداً من مدى تطبيقها، لأنك وحدد ستتحمل العواقب. برج الأسد المرأة اليوم:أنت بحاجة لبعض البصيرة ، أعطِ اهتماماً اليوم لمن حولك.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً: لا تصرف انتباهك بسهولة عن الأمور المحيطة بك، ولا تخرج عن الموضوع المطروق أمامك. قد يفاجئ من حولك بتركيزك المفاجئ. و قد تتفاجئ بسرعة تجاوبهم مع افكارك .

لا تصرف انتباهك بسهولة عن الأمور المحيطة بك، ولا تخرج عن الموضوع المطروق أمامك. قد يفاجئ من حولك بتركيزك المفاجئ. و قد تتفاجئ بسرعة تجاوبهم مع افكارك . برج العذراء اليوم عاطفياً: لا تتهرّب من الواجبات، تحاشَ التورّط في قضية شائكة، تبدو في موقع مناسب، لكن حاول مراجعة حساباتك وإنهاء ما يزعجك.

لا تتهرّب من الواجبات، تحاشَ التورّط في قضية شائكة، تبدو في موقع مناسب، لكن حاول مراجعة حساباتك وإنهاء ما يزعجك. حظ برج العذراء اليوم صحياً: يجعلك هذا اليوم تفكر في مشروع سفر سريع لملاحقة بعض الأمور الطارئة أو تتخذ قرارات ذكية وحاسمة في هذا الوقت.

يجعلك هذا اليوم تفكر في مشروع سفر سريع لملاحقة بعض الأمور الطارئة أو تتخذ قرارات ذكية وحاسمة في هذا الوقت. برج العذراء الرجل اليوم: تجد الشريك مبتعداً أو لا يبالي بأمورك، وتكون أنت غير صائب في حكمك عليه، وتخفي غيرة أو توحي بها.

تجد الشريك مبتعداً أو لا يبالي بأمورك، وتكون أنت غير صائب في حكمك عليه، وتخفي غيرة أو توحي بها. برج العذراء المرأة اليوم:حرّك دماغك سريعاً. لقد حان الوقت لتتأمّل. ستتعلّم من خلال الملاحظة أكثر بكثير مما ستتعلمه بالاندماج في القضايا المطروحة ، التروّي سيسمح لك برؤية بعض الروابط التي كنت غافلاً عنها.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: إن جوهر النجاح يكمن في فريق العمل. جد من يشاطرك الرّأي لإحراز التقدّم اليوم.

إن جوهر النجاح يكمن في فريق العمل. جد من يشاطرك الرّأي لإحراز التقدّم اليوم. حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: كن أكثر تفهماً لظروف الحبيب وابقَ إلى جانبه، فهو بأمسّ الحاجة إليك اليوم قبل الغد للتخفيف عنه ومواساته.

كن أكثر تفهماً لظروف الحبيب وابقَ إلى جانبه، فهو بأمسّ الحاجة إليك اليوم قبل الغد للتخفيف عنه ومواساته. حظ برج الميزان اليوم صحياً: خذ بعض الوقت لترتيب أفكارك و تطلعاتك . في العمل سيصل شخص جديد يدعي انه يريد مساعدتك عليك ان تحذر منه

خذ بعض الوقت لترتيب أفكارك و تطلعاتك . في العمل سيصل شخص جديد يدعي انه يريد مساعدتك عليك ان تحذر منه برج الميزان الرجل اليوم: فقط لا تدع جلّ همك انهاء العمل بل كيف تنهيه بالشكل الامثل .

فقط لا تدع جلّ همك انهاء العمل بل كيف تنهيه بالشكل الامثل . برج الميزان المرأة اليوم: أنت مليء بالعاطفة والرومانسية اليوم، لذا انطلق قدماً. أنت مزاجي كثيراً اليوم ، فمرة هنا و مرة هناك ، وقد تبدو تصرفاتك جنوناً .

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: تنقل علاقتك مع أشخاص اليوم من زملاء عمل إلى أصدقاء ربما، أو ربّما من أصدقاء إلى أكثر من أصدقاء. كن إيجابياً مع هذا التحول بقضاء بعض الوقت معهم بعيداً عن المكتب أو العمل.

تنقل علاقتك مع أشخاص اليوم من زملاء عمل إلى أصدقاء ربما، أو ربّما من أصدقاء إلى أكثر من أصدقاء. كن إيجابياً مع هذا التحول بقضاء بعض الوقت معهم بعيداً عن المكتب أو العمل. حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: إحساسك بالأخلاق قد يكون معكّراً بعض الشيء ، كن حذراً … و صريحاً إذا اقتضى الأمر .

إحساسك بالأخلاق قد يكون معكّراً بعض الشيء ، كن حذراً … و صريحاً إذا اقتضى الأمر . حظ برج العقرب اليوم صحياً: أنت تكره أن تكون شكاكاً بالآخرين ، لكن بعض الأمور تقول لك أن تختبر هذا الحافز و تتصرف بشكل أكثر حذراً .

أنت تكره أن تكون شكاكاً بالآخرين ، لكن بعض الأمور تقول لك أن تختبر هذا الحافز و تتصرف بشكل أكثر حذراً . برج العقرب الرجل اليوم: أنصت إلى هذا الصوت الخافت و لا تمانع من الحصول على بعض الأجوبة المباشرة .

أنصت إلى هذا الصوت الخافت و لا تمانع من الحصول على بعض الأجوبة المباشرة . برج العقرب المرأة اليوم: يدعوك هذا اليوم إلى المغامرة ويتحدث عن اتصالات جيدة مع الخارج أو بعض الأجانب.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: لا تظنّنّ أن الوقت الطويل الذي استغرقته في التحضير لمشاريعك يعني أنك حضّرت جيداً، فالنتائج قد تفاجئك.

لا تظنّنّ أن الوقت الطويل الذي استغرقته في التحضير لمشاريعك يعني أنك حضّرت جيداً، فالنتائج قد تفاجئك. حظك اليوم برج القوس عاطفياً: ارتباكك يثير قلق الشريك، ويرفع منسوب الشك عنده في مختلف الأمور، حاول أن تخفي هذا الارتباك أمامه وكن مشرق الوجه.

ارتباكك يثير قلق الشريك، ويرفع منسوب الشك عنده في مختلف الأمور، حاول أن تخفي هذا الارتباك أمامه وكن مشرق الوجه. حظ برج القوس اليوم صحياً:

برج القوس الرجل اليوم: عليك ان تستفيد من تجارب الآخرين كي لا تقع في اخطائهم .

عليك ان تستفيد من تجارب الآخرين كي لا تقع في اخطائهم . برج القوس المرأة اليوم: الآخرون لديهم الحق في آرائهم، وإذا أتقنت الاستماع بدلاً من أن تنهمر بالوصايا على من حولك ، فقد تسمع بعض الحكم المفيدة جداً .

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً: تعقلك سيخدمك كثيراً. كل ما تحتاجه هو وضع خطة منطقية. استخدم طريقتك في البحث وطوّر خطتك إلى مدى أبعد ، هذا ينطبق على مساعي العمل وأمور القلب على حد سواء.

تعقلك سيخدمك كثيراً. كل ما تحتاجه هو وضع خطة منطقية. استخدم طريقتك في البحث وطوّر خطتك إلى مدى أبعد ، هذا ينطبق على مساعي العمل وأمور القلب على حد سواء. حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: تقوم برحلة لتجديد شهر العسل، وتتلقى وعوداً كثيرة، ويسود الحب والأجواء الإيجابية.

تقوم برحلة لتجديد شهر العسل، وتتلقى وعوداً كثيرة، ويسود الحب والأجواء الإيجابية. حظ برج الجدي اليوم صحياً: اجمع كمية أكبر من المعلومات قبل إجراء ذلك التعديل. التأني خير من العجلة عندما يكون الامر مهما .

اجمع كمية أكبر من المعلومات قبل إجراء ذلك التعديل. التأني خير من العجلة عندما يكون الامر مهما . برج الجدي الرجل اليوم: يشير هذا اليوم إلى بعض المنافسة الرخيصة كما إلى ارتكابات متخفية وأعداء في المحيط يحاولون الإيقاع بك.

يشير هذا اليوم إلى بعض المنافسة الرخيصة كما إلى ارتكابات متخفية وأعداء في المحيط يحاولون الإيقاع بك. برج الجدي المرأة اليوم: كن صبوراً ولا تستسلم للإغراء. لا تكن سريعاً جداً في القفز إلى تسلّق الأعالي.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً: يثير هذا اليوم مسألة مالية، عليك الابتعاد عن الصفقات المشبوهة وتجنب الدخول في مضاربات البورصة.

يثير هذا اليوم مسألة مالية، عليك الابتعاد عن الصفقات المشبوهة وتجنب الدخول في مضاربات البورصة. حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: رغم ذلك تشعر كما لو أنّك لا تجني شيئاً. لا تفقد ثقتك بنفسك، فإن المشاريع الطويلة الأجل تحتاج إلى وقت أطول لتجني ثمارها. امنح نفسك مكافأة صغيرة بينما تنتظر المكافأة الأكبر.

رغم ذلك تشعر كما لو أنّك لا تجني شيئاً. لا تفقد ثقتك بنفسك، فإن المشاريع الطويلة الأجل تحتاج إلى وقت أطول لتجني ثمارها. امنح نفسك مكافأة صغيرة بينما تنتظر المكافأة الأكبر. حظ برج الدلو اليوم صحياً: يتحدث هذا اليوم عن تغيير وسفر وتبادل ثقافات كما عن أديان غريبة تناقشها وعن حركة غير اعتيادية.

يتحدث هذا اليوم عن تغيير وسفر وتبادل ثقافات كما عن أديان غريبة تناقشها وعن حركة غير اعتيادية. برج الدلو الرجل اليوم: الحذر واجب، لكن العمل أفضل. استخدم طاقتك لتحويل الأشياء من أفكار نظرية إلى واقع ملموس .إنك تعمل بجدّ

الحذر واجب، لكن العمل أفضل. استخدم طاقتك لتحويل الأشياء من أفكار نظرية إلى واقع ملموس .إنك تعمل بجدّ برج الدلو المرأة اليوم: تعزيز العلاقة مع الشريك ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينكما ويؤجج العواطف كما لو أنكما في بداية علاقتكما.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً: يساعد هذا اليوم على الخيار الأفضل، ويستحسن أن تستغل الفرص على أكمل وجه بغية التوصل إلى تحقيق ما تبتغيه.

يساعد هذا اليوم على الخيار الأفضل، ويستحسن أن تستغل الفرص على أكمل وجه بغية التوصل إلى تحقيق ما تبتغيه. حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: من حقك أن تشعر بالقلق من تصرّفات الشريك، لكن مصارحته بالأمر هو الحل الأنسب والناجح .

من حقك أن تشعر بالقلق من تصرّفات الشريك، لكن مصارحته بالأمر هو الحل الأنسب والناجح . حظ برج الحوت اليوم صحياً: أنت تتحرّك بسرعة كبيرة، لا يمكن أن يجاريك أحد. لا تنظر إلى الوراء ، فقط انطلق إلى الأمام.

أنت تتحرّك بسرعة كبيرة، لا يمكن أن يجاريك أحد. لا تنظر إلى الوراء ، فقط انطلق إلى الأمام. برج الحوت الرجل اليوم: أنت لا تحب أن تخبر رئيسك في العمل أو زوجتك في البيت إلى أين تذهب، تكره سلطة الاستجواب ، و تحب الانطلاق دون أية قيود ، لكن عليك أن لا تبالغ بذلك كثيراً.

أنت لا تحب أن تخبر رئيسك في العمل أو زوجتك في البيت إلى أين تذهب، تكره سلطة الاستجواب ، و تحب الانطلاق دون أية قيود ، لكن عليك أن لا تبالغ بذلك كثيراً. برج الحوت المرأة اليوم: بعض التصرفات الصبيانية لن يكون في مصلحتك، وقد يزعج الشريك وينفره منك ويقرر ربما التخلي عنك نهائياً.

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 21 حزيران/يونيو 2021‎