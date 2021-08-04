حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الخميس 5 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 5 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم الخميس 5 أغسطس/ آب 2021:

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: أدعوك الى إعادة النظر في بعض القرارات السابقة إذا كنت تجد قراراً أفضل وأسرع حاليّاً



أدعوك الى إعادة النظر في بعض القرارات السابقة إذا كنت تجد قراراً أفضل وأسرع حاليّاً حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: تتقبل أفكار الشريك وملاحظاته حتى لو كانت هذه الأخيرة قاسية أحياناً وتأخذ بها

تتقبل أفكار الشريك وملاحظاته حتى لو كانت هذه الأخيرة قاسية أحياناً وتأخذ بها حظ برج الحمل اليوم صحياً: هذا الشهر رائع لممارسة السباحة التي تخلصك من قسم كبير من الاوجاع

هذا الشهر رائع لممارسة السباحة التي تخلصك من قسم كبير من الاوجاع برج الحمل الرجل اليوم: لن تكون وديع اليوم بل شرس وسوف تتردد كثيرا بين اي شيئ يعرض عليك لانك غير واثق من الامور التي تحدث حولك.

لن تكون وديع اليوم بل شرس وسوف تتردد كثيرا بين اي شيئ يعرض عليك لانك غير واثق من الامور التي تحدث حولك. برج الحمل المرأة اليوم: انتبه من مزاجيتك المفرطة ان تبعد عنك الاخرين وخاصة في فترة ما بعد الظهر و المساء ، اما فترة الصباح و حتى الساعة الواحدة ظهرا فهي جيدة للقيام بأعمالك و التقدم بها

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً: تضع برنامجاً وخطة جديدة للعمل على أمل أن يتحسن الوضع المهني قدر الإمكان



تضع برنامجاً وخطة جديدة للعمل على أمل أن يتحسن الوضع المهني قدر الإمكان حظك اليوم برج الثور عاطفياً: تتراجع بعض الشيء عن قرار اتخذته بشأن وضعك الصحي، لكنك تعود إلى رشدك وتنفذ المطلوب منك

تتراجع بعض الشيء عن قرار اتخذته بشأن وضعك الصحي، لكنك تعود إلى رشدك وتنفذ المطلوب منك حظ برج الثور اليوم صحياً: لا تكن متكبراً وتواضع أمام الحبيب، قد تشعر بالتعب بسبب تقلبات مزاجك

لا تكن متكبراً وتواضع أمام الحبيب، قد تشعر بالتعب بسبب تقلبات مزاجك برج الثور الرجل اليوم:لديك الكثير من الامور لتفعلها في العمل و لكن نشاطك ملحوظ اكثر في فترة ما بعد الظهر لانك في الصباح قد تبقى كسولا كالأمس و قد تواجه بعض المشاكل .

برج الثور المرأة اليوم: في المساء قد يأتيك العديد من الاخبار من خارج البلاد لا بأس بها تضعك في مزاج جيد.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: علاقتك جيدة برؤسائك في العمل حافظ عليها وكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك



علاقتك جيدة برؤسائك في العمل حافظ عليها وكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك برج الجوزاء اليوم عاطفياً :لا تقطع الأمل فقد تجد الحب الصادق قريباً وتبني علاقة مع شخص يتمتع بالمشاعر الصادقة

:لا تقطع الأمل فقد تجد الحب الصادق قريباً وتبني علاقة مع شخص يتمتع بالمشاعر الصادقة حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: إعطاء العمل الوقت اللازم يجب أن يترافق مع إعطاء ممارسة الرياضة الوقت الضروري ايضاً للاهتمام بالصحة

إعطاء العمل الوقت اللازم يجب أن يترافق مع إعطاء ممارسة الرياضة الوقت الضروري ايضاً للاهتمام بالصحة برج الجوزاء الرجل اليوم: الامور المالية هي ما تهمك وذلك لكثرة اسرافك في الايام الماضية ووقوعك بمنحنى حرج بعض الشيء. انت كسول جدا و لا رغبة لك في القيام باعمالك و قد تلقى بعض الانتقادات من رؤسائك بالعمل في فترة ما بعد الظهر .

الامور المالية هي ما تهمك وذلك لكثرة اسرافك في الايام الماضية ووقوعك بمنحنى حرج بعض الشيء. انت كسول جدا و لا رغبة لك في القيام باعمالك و قد تلقى بعض الانتقادات من رؤسائك بالعمل في فترة ما بعد الظهر . برج الجوزاء المرأة اليوم: في المساء فهو جيد للقاء من تحب فعواطفك في أعلى مستوى لها منذ فترة.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً: تطرح اليوم بعض القضايا المهمة في العمل وبانتظارك مفاجآت سارّة، فكن مستعداً



تطرح اليوم بعض القضايا المهمة في العمل وبانتظارك مفاجآت سارّة، فكن مستعداً حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تؤدي اليوم دوراً كبيراً في التأثير في الشريك بفضل قدرتك الكبيرة على الإقناع

تؤدي اليوم دوراً كبيراً في التأثير في الشريك بفضل قدرتك الكبيرة على الإقناع حظ برج السرطان اليوم صحياً: قد تناقش وضعاً صحياً دقيقاً ذا صلة بأحد أولادك يشغل بالك ويثير قلقك

قد تناقش وضعاً صحياً دقيقاً ذا صلة بأحد أولادك يشغل بالك ويثير قلقك برج السرطان الرجل اليوم: يوم ليس بسلس و ليس به الكثير من الامور الجيدة بل على العكس فقد يقف كل شيئ بطريقك و خاصة في مجال العمل ففترة ما بعد الظهر قد تكون كذلك بعكس فترة الصباح السلسة .

يوم ليس بسلس و ليس به الكثير من الامور الجيدة بل على العكس فقد يقف كل شيئ بطريقك و خاصة في مجال العمل ففترة ما بعد الظهر قد تكون كذلك بعكس فترة الصباح السلسة . برج السرطان المرأة اليوم:احذر في فترة ما بعد الظهر من بعض المشاكل التي قد تغير لك مزاجك . في فترة المساء ترتب للعديد من المشاريع لكن قد لا يحدث اي منها و تبقى جالسا في البيت.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً : عليك أن تثق بقدراتك أكثر وأنك تستطيع إنجاز الكثير من المشاريع المهمة





حظك اليوم برج الأسد عاطفياً :قم بالتمارين الصباحية المفيدة لكل عضلات جسمك قبل ممارسة أي نشاط

: عليك أن تثق بقدراتك أكثر وأنك تستطيع إنجاز الكثير من المشاريع المهمة :قم بالتمارين الصباحية المفيدة لكل عضلات جسمك قبل ممارسة أي نشاط حظ برج الأسد اليوم صحياً: قم بالتمارين الصباحية المفيدة لكل عضلات جسمك قبل ممارسة أي نشاط

قم بالتمارين الصباحية المفيدة لكل عضلات جسمك قبل ممارسة أي نشاط برج الأسد الرجل اليوم: يوم ليس لك بالتأكيد و قد تكتشف ذلك عند الظهيرة فمزاجك وشعورك بالاستياء ملاحظ من قبل الاخرين، على اي كلمة سوف تثور وتعمل مشكلة كبيرة فحاول ان تستغل فترة الصباح للقيام بكل أعمالك .

يوم ليس لك بالتأكيد و قد تكتشف ذلك عند الظهيرة فمزاجك وشعورك بالاستياء ملاحظ من قبل الاخرين، على اي كلمة سوف تثور وتعمل مشكلة كبيرة فحاول ان تستغل فترة الصباح للقيام بكل أعمالك . برج الأسد المرأة اليوم:في المسا احذر على الناحية العاطفية فقد ينشب شجار او تلاسن كلامي بينك و بين حبيبك.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً: تتصرّف بمهارة وتفرض نفسك في مجالك المهني، فتحصل على ترقية أو مكافأة مادية أو معنوية



تتصرّف بمهارة وتفرض نفسك في مجالك المهني، فتحصل على ترقية أو مكافأة مادية أو معنوية برج العذراء اليوم عاطفياً: إذا كنت مرتبطًا تعيش فرصة الزواج غير مرّة مع الحبيب وتجددان شهر العسل في الخارج

إذا كنت مرتبطًا تعيش فرصة الزواج غير مرّة مع الحبيب وتجددان شهر العسل في الخارج حظ برج العذراء اليوم صحياً: لا تكثر من السهرات اليومية حتى ساعات متأخرة من الليل، وحاول التخفيف منها لتعوض عن قلة ساعات النوم

لا تكثر من السهرات اليومية حتى ساعات متأخرة من الليل، وحاول التخفيف منها لتعوض عن قلة ساعات النوم برج العذراء الرجل اليوم: هدوء جيد تحبه وتعشقه ، فاليوم تستطيع ان تنفذ امورك بكل سهولة وسلاسة، الامور العائلية قد تأخذ المجال الاكبر من وقتك وذلك لمعالجة بعض الامور في البيت في فترة ما بعد الظهر.

هدوء جيد تحبه وتعشقه ، فاليوم تستطيع ان تنفذ امورك بكل سهولة وسلاسة، الامور العائلية قد تأخذ المجال الاكبر من وقتك وذلك لمعالجة بعض الامور في البيت في فترة ما بعد الظهر. برج العذراء المرأة اليوم: في المساء فإن الاوضاع العاطفية لها المقدار الاكبر وتشعر باشتياق كبير لمن تحب خاصة انك عاطفي جدا اليوم.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: تتخلص من نزاع مع بعض الزملاء وتطور وضعك المهني، وتكون النتائج كما تتوخاها لا بل تكون مرضية جداً



تتخلص من نزاع مع بعض الزملاء وتطور وضعك المهني، وتكون النتائج كما تتوخاها لا بل تكون مرضية جداً حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: سعادة كبيرة وبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك

سعادة كبيرة وبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك حظ برج الميزان اليوم صحياً: تقرّر إجراء فحص طبّي عام للتأكد من عدم إصابتك بأي مرض على صحة السلامة

تقرّر إجراء فحص طبّي عام للتأكد من عدم إصابتك بأي مرض على صحة السلامة برج الميزان الرجل اليوم: يوم ليس بسلس و ليس به الكثير من الامور الجيدة بل على العكس فقد يقف كل شيئ بطريقك و خاصة في مجال العمل ففترة ما بعد الظهر قد تكون كذلك بعكس فترة الصباح السلسة

يوم ليس بسلس و ليس به الكثير من الامور الجيدة بل على العكس فقد يقف كل شيئ بطريقك و خاصة في مجال العمل ففترة ما بعد الظهر قد تكون كذلك بعكس فترة الصباح السلسة برج الميزان المرأة اليوم: .احذر في فترة ما بعد الظهر من بعض المشاكل التي قد تغير لك مزاجك . في فترة المساء ترتب للعديد من المشاريع لكن قد لا يحدث اي منها و تبقى جالسا في البيت.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: تربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى مواقف متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك



تربح قضاياك بكل جدارة واحترام وتتلقى مواقف متعددة لدعمك والوقوف إلى جانبك حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: تعيش أوقاتاً مميزة، وقد يحملك العشق إلى مغامرات استثنائية تمارس فيها جاذبيتك وسحرك

تعيش أوقاتاً مميزة، وقد يحملك العشق إلى مغامرات استثنائية تمارس فيها جاذبيتك وسحرك حظ برج العقرب اليوم صحياً: التفريط في الصحة خطأ كبير بحق نفسك، ولن تشعر بالندم إلا بعد فوات الأوان

التفريط في الصحة خطأ كبير بحق نفسك، ولن تشعر بالندم إلا بعد فوات الأوان برج العقرب الرجل اليوم: يوم جيد و به الكثير من الفرص لصالحك و بالاخص في مجال العمل و المال، لكن عليك الحذر من تهورك وانفعالاتك ، فحاول ان تعصم نفسك عن الخطأ وخاصة الكلام الذي يخرج من فمك .

يوم جيد و به الكثير من الفرص لصالحك و بالاخص في مجال العمل و المال، لكن عليك الحذر من تهورك وانفعالاتك ، فحاول ان تعصم نفسك عن الخطأ وخاصة الكلام الذي يخرج من فمك . برج العقرب المرأة اليوم: في فترة ما بعد الظهر والمساء قد تطغى عليك غرائزك الجنسية و بالاخص لمواليد 23 الى 30 تشرين الاول.

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: المنافسة كبيرة مع الزملاء، كن واعياً فقد يلجأون إلى حياكة المؤامرات ضدك



المنافسة كبيرة مع الزملاء، كن واعياً فقد يلجأون إلى حياكة المؤامرات ضدك حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تشعر بأنك تخسر الحبيب بسبب تصرّفاتك غير الناضجة والمتسرّعة والغريبة نوعاً ما

تشعر بأنك تخسر الحبيب بسبب تصرّفاتك غير الناضجة والمتسرّعة والغريبة نوعاً ما حظك اليوم برج القوس صحياً: حاول أن تنام باكراً، ولا ترهق نفسك أكثر من المطلوب منك لأن بنيتك الجسدية ضعيفة

برج القوس الرجل اليوم: باستطاعتك حلّ القضايا الطارئة، لديك الكفاءة والقدرة على تحليل المستجدات والوضع الحالي بأعصاب باردة وأسلوب منطقي.

باستطاعتك حلّ القضايا الطارئة، لديك الكفاءة والقدرة على تحليل المستجدات والوضع الحالي بأعصاب باردة وأسلوب منطقي. برج القوس المرأة اليوم:سوف تبقى أمورك صعبة حتى الساعة الواحدة ظهرا و لكن بعد ذلك تتغير الامور بشكل كبير جدا ، لكن قد تحدث بعض المفاجآت خلال الظهيرة تستدعي القيام ببعض الامور المستعجلة و تضغط الاعمال عليك في فترة ما بعد الظهر و لكنك تبدع في كل ما تقوم به و تحظى بتقدير رؤسائك .

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً: قفزة نوعية جديدة في حياتك وانطلاقة مميزة عنوانها النجاح الكبير، فكن مستعداً للمتغيرات المقبلة في حياتك العملية



قفزة نوعية جديدة في حياتك وانطلاقة مميزة عنوانها النجاح الكبير، فكن مستعداً للمتغيرات المقبلة في حياتك العملية حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: تستعيد السلام الداخلي وتختفي المعاكسات من حياتك العاطفية وتحالفك الحظوظ مع الشريك

تستعيد السلام الداخلي وتختفي المعاكسات من حياتك العاطفية وتحالفك الحظوظ مع الشريك حظ برج الجدي اليوم صحياً: لا تدع متطلبات العيش تأخذ منك راحتك وتبقيك في قلق دائم، خصص وقتاً للاستمتاع بالحياة

لا تدع متطلبات العيش تأخذ منك راحتك وتبقيك في قلق دائم، خصص وقتاً للاستمتاع بالحياة برج الجدي الرجل اليوم: اخرج واستمتع بوقتك في المساء فقد ترتاح من الضغوطات التي ألمت بك هذا النهار.

اخرج واستمتع بوقتك في المساء فقد ترتاح من الضغوطات التي ألمت بك هذا النهار. برج الجدي المرأة اليوم: لا تصدّق وعوداً واهمة، فكلّما تضخّمت الارباح الموعودة خفّت المصداقية.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً: تتلقى مساعدة تفاجئك، وتقوم بعمليات مربحة وتستفيد حتى من أخطاء الآخرين، وتشعر بأن ساعة المجد قد دقت



تتلقى مساعدة تفاجئك، وتقوم بعمليات مربحة وتستفيد حتى من أخطاء الآخرين، وتشعر بأن ساعة المجد قد دقت حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: مغامرة كبيرة يتحدث عنها الكثيرون وتحظى بما كنت ترغب به، وتتقدم بخطى ثابتة لتنفيذ رغباتك

مغامرة كبيرة يتحدث عنها الكثيرون وتحظى بما كنت ترغب به، وتتقدم بخطى ثابتة لتنفيذ رغباتك حظ برج الدلو اليوم صحياً: خطط للمستقبل بخطى ثابتة، ولا سيما على صعيد المحافظة على صحة سليمة ورشيقة، فهي الأساس للقيام بأي شيء آخر

خطط للمستقبل بخطى ثابتة، ولا سيما على صعيد المحافظة على صحة سليمة ورشيقة، فهي الأساس للقيام بأي شيء آخر برج الدلو الرجل اليوم: انت في وضع محرج اليوم و زملائك في العمل قد لا يستطيعون ان يتكلموا معك ولو كلمة واحدة فأنت سريع الانفعال والعصبية و هذا بسبب ما قد تواجهه من مشاكل عند الظهيرة .

انت في وضع محرج اليوم و زملائك في العمل قد لا يستطيعون ان يتكلموا معك ولو كلمة واحدة فأنت سريع الانفعال والعصبية و هذا بسبب ما قد تواجهه من مشاكل عند الظهيرة . برج الدلو المرأة اليوم:في فترة ما بعد الظهر قد تصاب بوعكة صحية وخاصة في منطقة الجهاز التنفسي او المعدة، احذر على صحتك جيدا. في المساء عليك ببعض الراحة وبالاخص مواليد 21 الى 30 كانون الاول.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً :تنجح معظم اتصالاتك في تحديد المسار المنشود ولن تقف العراقيل في دربك على الإطلاق شرط التحلّي بالمنطق والتحليل الموضوعي للأمور



:تنجح معظم اتصالاتك في تحديد المسار المنشود ولن تقف العراقيل في دربك على الإطلاق شرط التحلّي بالمنطق والتحليل الموضوعي للأمور حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: لا تسمح للأمور بالتأزّم، فقد تندم على كل كلمة أو تصرّف شائب قد يضعك أمام ضغوط وتحديّات جديدة

لا تسمح للأمور بالتأزّم، فقد تندم على كل كلمة أو تصرّف شائب قد يضعك أمام ضغوط وتحديّات جديدة حظ برج الحوت اليوم صحياً: إذا كنت تشعر بأن نظرك يخونك عليك مراجعة طبيب العيون فوراً

إذا كنت تشعر بأن نظرك يخونك عليك مراجعة طبيب العيون فوراً برج الحوت الرجل اليوم: يوم مليئ بالنجاحات العملية و ليس هنالك ما يقف في طريقك ، رأيك و قراراتك تمشي على الجميع و كاريزمتك تصل الى اعلى مستوياتها في العمل فحاول ان تعطي قراراتك اليوم و بالاخص في فترة ما بعد الظهر

يوم مليئ بالنجاحات العملية و ليس هنالك ما يقف في طريقك ، رأيك و قراراتك تمشي على الجميع و كاريزمتك تصل الى اعلى مستوياتها في العمل فحاول ان تعطي قراراتك اليوم و بالاخص في فترة ما بعد الظهر برج الحوت المرأة اليوم:.في فترة المساء حاول ان تهدئ الامور مع من تحب وكن اكثر تفهما معه.

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2021