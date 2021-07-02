حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم السبت 3 يوليو / تموز2021‎

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 3 يوليو / تموز2021‎؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم السبت 3 يوليو / تموز2021‎:‎

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

في العمل لديك من يتمنى ان يراك تخطئ لا تبالي بذلك لأنك متميز بكل تفاصيل عملك و لكن كن حذرا ممن حولك و لا تتكلم كثيرا ،عاطفيا أنت في أغلب الأحيان مركز الانتباه، لكن لدرجة أكبر لهذا اليوم. تمتّع بذلك! أنت مبتكر وساحر. لا تفاجأ إذا سألك شخص ما عن نصيحة مثيرة.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

تكلّم! فلن تستطيع مساعدة الناس الذين ينتبهون إليك إذا لم يعرفوا ما تريد. لا عجب أن تشعر كأنك في مركز الكون ، فالناس ينجذبون إليك ويشكلون مجموعة سعيدة حولك حيثما تذهب. تمتّع بالمحبة. في العمل ان تقود الآخرين لا تكن مترددا تمتع بالمبادرة المطلوبة .

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

لديك مشاريع مهمة في العمل عليك ان تركز قدر الامكان على تحقيق الجزء الاكبر منها عبر التواصل مع الزملاء في العمل كلّ الحبّ الذي يأتي في طريقك قد يشعرك بالمزاجية في نهاية اليوم. الحب الذي كنت قد نسيته يعود ليظهر على السطح من جديد.

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

تأنى. إذا كنت تشعر بأنك منطوي اليوم، لا تحارب هذا الشعور. إذاكنت تريد أن تكون لوحدك، فذلك لأن هناك شوق أكثر من اللازم من قبل دماغك وقلبك وخيالك لاحتلالك. التحفيز الخارجي سيكون سدى في الوقت الحاضر.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

لماذا الوجه الكئيب؟ تعبيراً عن الوجاهة والمنزلة الرفيعة؟ لا تنسى أن هذا المظهر يعبر أيضاَ عن مشاعرك. هنالك حلّ لكل لغز. ركز على النظر في لبّ الموضوع ، لن تبدو مريحاً ثانية حتى تفعل ذلك. لديك بعض المعوقات في العمل لا تجعلها نهاية طموحاتك .

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

الحب الذي يملئ حياتك على وشك ان يتلاشى اذا لم تعطي الشريك ما يستحق من الاهتمام ، ابحث عن الغير متوقّع والمدهش. أوقات طيبة ونيّة حسنة أيضاً في الطّريق. إنّ الألغاز التي بدت مقلقة قبل اليوم مليئة بالإمكانيات اللذيذة، وثقتك قوة كامنة. أنت متشوّق لمحاولة تجريب ذلك.

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

العمل المتواصل قد لا يكون الحل الذي تبحث عنه لأن مشاكلك الداخلية لا تحل نفسها بنفسها عش لنفسك قليلاً. الآن ليس الوقت للانهماك. أولئك الذين يعتبرونك معانداً نوعا ما هم في الحقيقة مفتونون في قرارة نفسهم بك اللطيف. أنت دبلوماسي الآن، لذا فاوض حتى تحصل على ما تريده بالضبط ، بينما تجعلهم مسرورين أيضاً.

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

لا تهدر وقتك و جهدك بالتفاصيل التافهة ، بدلاً من ذلك استغلّ قدرتك في مساعدة الآخرين . تريد أن تشعر أنك أنجزت شيئاً ، لا تتفاخر بالعظمة أو الشهرة ، فالناس يبحثون دائماً عن الأخطاء و الانتقاد ، تفصيلياً و إجمالاً ، فيحبطونك و يثنون من عزيمتك .

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

العمل يصبح اصعب اكثر فاكثر و هنالك الكثير من العمل لتنجزه عليك ان تتحلى بقدر اكبر من الصبر لتستطيع الى هدفك ساعد الآخرين لمساعدة نفسك. صراحتك و بساطتك تجذب الناس إليك. حدّد أولوياتك ، هل أهدافك الأولى في الحياة كي لا تضيع لا حقا.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

كلّ شخص يحبّك ، لكن كلّ شخص يحبّ ما لديك أيضاَ. ترقّب غيرة ممن حولك. حان الوقت لبعض الجدّية اليوم ، برهن بأنّك يمكن أن تتغلّب على حب الامتلاك. أبعد الغيرة ودقّق توقّعاتك ، ثمّ انظر ما يحدث. في العمل لديك امل في ان تصبح الرجل الذي تريد .

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

ابحث عن المتعة في الوقت اليوم ، وشارك من حولك في المرح. أنت لا تستمتع عموما بالروتين، لكن ما يحدث اليوم يمكن أن يكون شيئاً جديداً و جيداً في الحقيقة. كن جاهزاً للترحيب بكلّ شيء بأذرع مفتوحة. العمل الذي تبحث عنه قد تجده قريبا .

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

الدبلوماسية التي تمتع بها تجعلك الشخص المناسب اليوم لتبدأ بتصحيح بعض العلاقات التي كنت تفتقدها ، لا تتوقع الكثير من اول جولة عليك ان تحاول اكثر من مرة ، السعادة التي تحملها في قلبك ستعم كل الموجودين ، الحبيب يعبر لك عما قلبه اليوم .