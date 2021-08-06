حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم السبت 7 أغسطس/ آب 2021

اعرفي كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 7 أغسطس/ آب 2021؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك اليوم السبت 7 أغسطس/ آب 2021:

توقعات برج الحمل اليوم 21 آذار - 19 نيسان

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: القمر المكتمل في برج الجدي، يثير قصة قديمة ويضعها على بساط البحث مجدداً.



القمر المكتمل في برج الجدي، يثير قصة قديمة ويضعها على بساط البحث مجدداً. حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: إلجأ الى حدسك لايجاد الحلول، لكن الافضل ألاّ تعالج الأمور بشكل علني.

إلجأ الى حدسك لايجاد الحلول، لكن الافضل ألاّ تعالج الأمور بشكل علني. حظ برج الحمل اليوم صحياً: حالتك الصحية مستقرة تماما لكنك تحتاج فقط المواظبة علي ممارسة التمارين الرياضية التي تساعدك علي تنشيط دورتك الدموية وتجديد نشاطك.

حالتك الصحية مستقرة تماما لكنك تحتاج فقط المواظبة علي ممارسة التمارين الرياضية التي تساعدك علي تنشيط دورتك الدموية وتجديد نشاطك. برج الحمل الرجل اليوم: تبرز قضايا عائلية هذا اليوم، ويحتاجك احدهم لدعم أو نصيحة. ترتبك لمعلومات أو اخبار تجعلك مربكاً. لا تتخذ قرارات متسرعة او تتحرك في كل الاتجاهات.

تبرز قضايا عائلية هذا اليوم، ويحتاجك احدهم لدعم أو نصيحة. ترتبك لمعلومات أو اخبار تجعلك مربكاً. لا تتخذ قرارات متسرعة او تتحرك في كل الاتجاهات. برج الحمل المرأة اليوم: تشعر بضغط يتعبك، الا ان ردات فعلك تبدو شديدة جداً، وعلى ا لرغم من الجهود الكثيرة التي تبذلها، فإنك مستعد لقلب الطاولة في اي لحظة والرحيل.

توقعات برج الثور اليوم 20 نيسان - 20 أيار

حظك اليوم برج الثور مهنياً: يخف الضغط وتشعر بذلك فالقمر المكتمل في برج الجدي يدعوك إلى الانفتاح وتنفيذ الرغبات والافكار، ويجعلك تستفيد من بعض الظروف.



يخف الضغط وتشعر بذلك فالقمر المكتمل في برج الجدي يدعوك إلى الانفتاح وتنفيذ الرغبات والافكار، ويجعلك تستفيد من بعض الظروف. حظك اليوم برج الثور عاطفياً: غيمة عابرة في العلاقة مع الشريك، لكن يستحسن عدم تدخل الآخرين حتى لا تزداد الأمور تعقيداً بينكما.

غيمة عابرة في العلاقة مع الشريك، لكن يستحسن عدم تدخل الآخرين حتى لا تزداد الأمور تعقيداً بينكما. حظ برج الثور اليوم صحياً: حالتك الصحية ليست في أفضل أحوالها، بسبب تعرضك لوعكات صحية متتالية

حالتك الصحية ليست في أفضل أحوالها، بسبب تعرضك لوعكات صحية متتالية برج الثور الرجل اليوم:يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك – في بعض الأحيان تكون أنت المخطئ.

برج الثور المرأة اليوم: حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة.

توقعات برج الجوزاء اليوم 21 أيار - 20 حزيران

برج الجوزاء اليوم مهنياً: قد تتعرض لبعض الانتقادات، لكنك تكمل طريقك بثبات وقوة لتحقيق اهدافك.



قد تتعرض لبعض الانتقادات، لكنك تكمل طريقك بثبات وقوة لتحقيق اهدافك. برج الجوزاء اليوم عاطفياً : لا تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو يحاول دفعك للقيام بما لا ترغب به.

: لا تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو يحاول دفعك للقيام بما لا ترغب به. حظ برج الجوزاء اليوم صحياً: تحول دون أن تعيش حياة طبيعية، لذلك التزم بنصائح الأطباء ولا تهمل في نفسك.

تحول دون أن تعيش حياة طبيعية، لذلك التزم بنصائح الأطباء ولا تهمل في نفسك. برج الجوزاء الرجل اليوم: يهدأ الغبار وتتضح الرؤية أمامك، لكن لا تدع العصبية تنال منك في الصباح لكثرة الواجبات لديك، لكنك تتقن ما تفعل

يهدأ الغبار وتتضح الرؤية أمامك، لكن لا تدع العصبية تنال منك في الصباح لكثرة الواجبات لديك، لكنك تتقن ما تفعل برج الجوزاء المرأة اليوم: يوم جيد بشكل عام كما يلعب معك الحظ في فترة ما بعد الظهر وينقذك من موقف لا تحسد عليه، المساء يكون أفضل بالنسبة إليك، وبخاصة بينك وبين من تحب، خصوصاً مواليد شهر آذار (مارس).

توقعات برج السرطان اليوم 21 حزيران - 22 تموز

حظك اليوم برج السرطان مهنياً: خفف تصرفاتك العشوائية واستخفافك بكل شيء، من قال إنك الشخص القادر على فرض آرائك على الآخرين.



خفف تصرفاتك العشوائية واستخفافك بكل شيء، من قال إنك الشخص القادر على فرض آرائك على الآخرين. حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: تودد الى الحبيب كي تكسب قلبه وتزيد محبته لك، وكن حاسماً في مشاعرك وعليك أن تعرف ماذا تريد منه.

تودد الى الحبيب كي تكسب قلبه وتزيد محبته لك، وكن حاسماً في مشاعرك وعليك أن تعرف ماذا تريد منه. حظ برج السرطان اليوم صحياً: حاول الحفاظ علي صحتك العقلية والنفسية من خلال ممارسة الرياضة مثل اليوجا

حاول الحفاظ علي صحتك العقلية والنفسية من خلال ممارسة الرياضة مثل اليوجا برج السرطان الرجل اليوم: قد يكون ترددك هو أكثر شيء لافت بك اليوم، لكثرة الدوامات التي تدور في رأسك، التركيز مهم عند اتخاذ أي قرار

قد يكون ترددك هو أكثر شيء لافت بك اليوم، لكثرة الدوامات التي تدور في رأسك، التركيز مهم عند اتخاذ أي قرار برج السرطان المرأة اليوم: قم بتأجيل الأشياء المهمة إلى نهاية الأسبوع، شجار يحدث أمامك في فترة المساء بين شخصين يهمانك من العائلة، ما يجعلك تغير مواعيدك لهذا المساء والالتفات لوضعك العائلي.

توقعات برج الأسد اليوم 23 تموز - 22 آب

حظك اليوم برج الأسد مهنياً : مشاريع مستقبلية قد تغيّر مجرى حياتك، والأمور ليست سوى مسألة وقت.

: مشاريع مستقبلية قد تغيّر مجرى حياتك، والأمور ليست سوى مسألة وقت. حظك اليوم برج الأسد عاطفياً : لا تحاول اخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم والتوصل إلى نقاط مشتركة.

: لا تحاول اخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم والتوصل إلى نقاط مشتركة. حظ برج الأسد اليوم صحياً: واظب علي القراءة، وابتعد عم الشخصيات التي تنشر الطاقة السلبية بين الآخرين.

واظب علي القراءة، وابتعد عم الشخصيات التي تنشر الطاقة السلبية بين الآخرين. برج الأسد الرجل اليوم: الكثير من الأعمال تنتظرك منذ الصباح، يوم فيه كثير من الأحداث، وقد تفلت أعصابك منك أحياناً، لكنك تحس بالرضا عن نفسك لحسن تصرفك.

الكثير من الأعمال تنتظرك منذ الصباح، يوم فيه كثير من الأحداث، وقد تفلت أعصابك منك أحياناً، لكنك تحس بالرضا عن نفسك لحسن تصرفك. برج الأسد المرأة اليوم:نستطيع القول إن أوضاعك جيدة لهذا اليوم، لولا أنك تفكر كثيرًا بوضعك المالي الذي يشهد تدهورا كبيرًا بسبب المصاريف الكثيرة التي تتعرض لها، عواطفك الجياشة ورومانسيتك تغيران مزاجك في فترة المساء.

توقعات برج العذراء اليوم 23 آب - 22 أيلول

برج العذراء اليوم مهنياً: محطة حاسمة اليوم في مستقبلك المهني يجب أن تقف عندها، كن شجاعاً في مواقفك وتحلَّ بالثقة بالنفس.



محطة حاسمة اليوم في مستقبلك المهني يجب أن تقف عندها، كن شجاعاً في مواقفك وتحلَّ بالثقة بالنفس. برج العذراء اليوم عاطفياً: تتسم بالعناد اليوم وباتخاذك مواقف معادية تجاه الشريك، ما يعمق الشرخ بينكما.

تتسم بالعناد اليوم وباتخاذك مواقف معادية تجاه الشريك، ما يعمق الشرخ بينكما. حظ برج العذراء اليوم صحياً: اهتم بشرب كمية كبيرة من المياه خلال اليوم لكي تتمتع ببشرة نضرة وصحية خالية من الجفاف أو التجاعيد

اهتم بشرب كمية كبيرة من المياه خلال اليوم لكي تتمتع ببشرة نضرة وصحية خالية من الجفاف أو التجاعيد برج العذراء الرجل اليوم:وضعك اليوم مختلف عما كنت عليه في الأيام الأخيرة، قوتك ورجوعك إلى نشاطك المعتاد وسيطرتك على أمورك كافة تعود من جديد

توقعات برج الميزان اليوم 23 آب - 22 أيلول

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: لا تشارك في منافسات أو أنشطة تتطلّب منك كل اليقظة والحيوية، إنّه يوم جيّد شرط التحرّك حسب نوعية الوقت.



لا تشارك في منافسات أو أنشطة تتطلّب منك كل اليقظة والحيوية، إنّه يوم جيّد شرط التحرّك حسب نوعية الوقت. حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: البحث في دفاتر الماضي يعيدك إلى عالم الذكريات الجميلة، وهذا يمنحك يوماً من الراحة والتأمل.

البحث في دفاتر الماضي يعيدك إلى عالم الذكريات الجميلة، وهذا يمنحك يوماً من الراحة والتأمل. حظ برج الميزان اليوم صحياً: اهتم بترطيب بشرتك طوال الوقت، بالإضافة للنظافة الشخصية عليك بإيجاد وقت كافٍ خلال اليوم لها، حتى تعطي جسدك الانتعاش والحيوية.

اهتم بترطيب بشرتك طوال الوقت، بالإضافة للنظافة الشخصية عليك بإيجاد وقت كافٍ خلال اليوم لها، حتى تعطي جسدك الانتعاش والحيوية. برج الميزان الرجل اليوم: يوم جيد لإصدار القرارات والأحكام، يشعر حبيبك أو شريك حياتك بتسلطك اليوم، فحاول جعل عاطفتك أكبر تجاهه.

يوم جيد لإصدار القرارات والأحكام، يشعر حبيبك أو شريك حياتك بتسلطك اليوم، فحاول جعل عاطفتك أكبر تجاهه. برج الميزان المرأة اليوم: الأوضاع تعاكسك بقوة ولا شيء يسير معك كما ترغب، تشعر بضغط الواجبات منذ الصباح وحتى ما بعد الظهر

توقعات برج العقرب اليوم 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: موهبتك في الحصول على الدعم من الآخرين تعزز مواقفك وتحافظ على مصالحك.



موهبتك في الحصول على الدعم من الآخرين تعزز مواقفك وتحافظ على مصالحك. حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: الفرصة متاحة أمامك لإيجاد جوّ من الطمأنينة والتفاهم مع الشريك بعد الجمود في العلاقة أخيرا.

الفرصة متاحة أمامك لإيجاد جوّ من الطمأنينة والتفاهم مع الشريك بعد الجمود في العلاقة أخيرا. حظ برج العقرب اليوم صحياً: بين الحين والآخر تخالف تعليمات الطبيب بضرورة الامتناع عن التدخين ، وبعد ذلك ستصحح المشكلة قبل فوات الأوان.

بين الحين والآخر تخالف تعليمات الطبيب بضرورة الامتناع عن التدخين ، وبعد ذلك ستصحح المشكلة قبل فوات الأوان. برج العقرب الرجل اليوم: الكآبة والتشاؤم يسيطران على تفكيرك في المساء، فلا تتخذ أي قرار بخصوص علاقتك العاطفية، لأنه لن يكون حكيماً.

الكآبة والتشاؤم يسيطران على تفكيرك في المساء، فلا تتخذ أي قرار بخصوص علاقتك العاطفية، لأنه لن يكون حكيماً. برج العقرب المرأة اليوم: لا توجد أي أحداث مهمة، نهار جيد في الصباح وأكثر راحة في الظهيرة، لكن لا تدع أحدا يدمر عليك مزاجك الرائع، خصوصا بكلام قد تسمعه ومن الممكن أن لا يعجبك

توقعات برج القوس اليوم 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

حظك اليوم برج القوس مهنياً: تنطلق واثقًا بنفسك لرسم طريقك بحرّية وتحديد اهدافك مدعوماً من الظروف للسير بأعمالك نحو الوجهة التي تحلم بها.



تنطلق واثقًا بنفسك لرسم طريقك بحرّية وتحديد اهدافك مدعوماً من الظروف للسير بأعمالك نحو الوجهة التي تحلم بها. حظك اليوم برج القوس عاطفياً: تتحسّن علاقتك بالشريك وتصحّح بعض الاوضاع العالقة، وتنجز معه ما لم يكن ممكناً.

تتحسّن علاقتك بالشريك وتصحّح بعض الاوضاع العالقة، وتنجز معه ما لم يكن ممكناً. حظك اليوم برج القوس صحياً: أنت على وشك إيجاد الحل المناسب لحالتك الصحية بالتعاون مع طبيبك

برج القوس الرجل اليوم: علاقتك مع من تحب فهي جيدة اليوم، وبها كثير من التقدم فاستغله، وبخاصة في فترة المساء.

علاقتك مع من تحب فهي جيدة اليوم، وبها كثير من التقدم فاستغله، وبخاصة في فترة المساء. برج القوس المرأة اليوم:لا جديد، هذا ما يظهره لك صباح هذا اليوم، فتشعر بقليل من الملل لتفكيرك بحياتك وما الذي وصلت إليه، مما يجعلك تخرج عصبيتك على غيرك وبخاصة أفراد عائلتك الذين يرونك أكثر ديكتاتورية وقسوة من قبل.

توقعات برج الجدي اليوم 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حظك اليوم برج الجدي مهنياً: الحوار المفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك الى أهدافك، إذا احسنت التصرف.



الحوار المفيد هو أفضل ما يمكن أن يوصلك الى أهدافك، إذا احسنت التصرف. حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: لا تخاطر في العلاقة بالشريك، لأنك قد تدفع ثمن مغامراتك لاحقاً وتصبح وحيداً.

لا تخاطر في العلاقة بالشريك، لأنك قد تدفع ثمن مغامراتك لاحقاً وتصبح وحيداً. حظ برج الجدي اليوم صحياً: إيجاد الوقت اللازم لممارسة الرياضة سيكون عاملاً مؤثراً لصحة أفضل

إيجاد الوقت اللازم لممارسة الرياضة سيكون عاملاً مؤثراً لصحة أفضل برج الجدي الرجل اليوم: تصرفاتك غير مسؤولة، التهور من صفاتك اليوم، فعليك الهدوء ولا تدع عاطفتك وطيبة قلبك تتحكم في قراراتك

تصرفاتك غير مسؤولة، التهور من صفاتك اليوم، فعليك الهدوء ولا تدع عاطفتك وطيبة قلبك تتحكم في قراراتك برج الجدي المرأة اليوم: في المساء قد تعود إليك الذكريات العاطفية، ما يسبب لك بعض الندم، وبخاصة مواليد شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الذين هم أكثر المتأثرين بهذه الظروف.

توقعات برج الدلو اليوم 20 كانون الثاني - 18 شباط

حظك اليوم برج الدلو مهنياً: مستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن عليك القيام بخطوات مهمة لتكتمل الصورة.



مستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن عليك القيام بخطوات مهمة لتكتمل الصورة. حظك اليوم برج الدلوعاطفياً: أمام عدد كبير من الحلول ممكنة اذا كان الطريق مسدوداً، لكن النيات هي المفتاح لذلك.

أمام عدد كبير من الحلول ممكنة اذا كان الطريق مسدوداً، لكن النيات هي المفتاح لذلك. حظ برج الدلو اليوم صحياً: لا توجد طريقة أو طريقة من شأنها أن تجلب لك الصحة واللياقة البدنية التي فقدتها منذ فترة

لا توجد طريقة أو طريقة من شأنها أن تجلب لك الصحة واللياقة البدنية التي فقدتها منذ فترة برج الدلو الرجل اليوم: جاء الفرج الذي تنتظره فها أنت اليوم تريد التعويض عما فاتك في الأيام الماضية من أحداث، وبخاصة على الصعيد العاطفي الذي يشهد تراجعاً في فترة الظهيرة لتراكم الأخطاء لديك،

جاء الفرج الذي تنتظره فها أنت اليوم تريد التعويض عما فاتك في الأيام الماضية من أحداث، وبخاصة على الصعيد العاطفي الذي يشهد تراجعاً في فترة الظهيرة لتراكم الأخطاء لديك، برج الدلو المرأة اليوم:عليك بأخذ قسط من الراحة في فترة ما بعد الظهر كي تستطيع السهر في الليل، لأنه قد تكون لديك دعوة لهذا المساء.

توقعات برج الحوت اليوم 19 شباط – 20 آذار

حظك اليوم برج الحوت مهنياً : لن تراوح مكانك، فالأفكار غزيرة ولامعة وتلفت الأنظار بقدرتك على التجاوب مع الظروف والمتطلّبات.



: لن تراوح مكانك، فالأفكار غزيرة ولامعة وتلفت الأنظار بقدرتك على التجاوب مع الظروف والمتطلّبات. حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: تعبّر عن مشاعرك أمام الشريك بصراحة تامة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعلقه بك.

تعبّر عن مشاعرك أمام الشريك بصراحة تامة، فتزداد قيمة في نظره ويزداد تعلقه بك. حظ برج الحوت اليوم صحياً: لا تأكل الكثير من الأطعمة المشوية خاصة في الليل ، ولا تكثر من شرب الكحول

لا تأكل الكثير من الأطعمة المشوية خاصة في الليل ، ولا تكثر من شرب الكحول برج الحوت المرأة اليوم: تشعر بوجع في ظهرك أو معدتك في الصباح الباكر، وتفكر في ملازمة البيت كي تريح نفسك من هذا اليوم الذي لا يبدو جيدًا

تشعر بوجع في ظهرك أو معدتك في الصباح الباكر، وتفكر في ملازمة البيت كي تريح نفسك من هذا اليوم الذي لا يبدو جيدًا برج الحوت الرجل اليوم:تلقي المشاكل العائلية بحملها عليك في فترة ما بعد الظهر، ما يجعلك تبدو بحالة عصبية.

توقعات الأبراج لشهر أغسطس/ آب 2021