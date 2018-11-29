ماذا يقول برجك لك اليوم الجمعة 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018؟

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

عزيزي برج الحمل، مهنياً: تنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات، قد تقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مرضياً، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقاً بنفسك صحياً: بدأت تدرك أهمية الانتباه إلى نوعية أكلك، وهذا ما انعكس إيجاباً على صحتك.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

عزيزي برج الثور، مهنياً: قد تواجه تحديات غير متوقعة واستفزازات، تحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر عاطفياً: لا تقدم على اتخاذ قراراتك في الشأن العاطفي قبل دراستها من مختلف جوانبها، ومعرفة ما تتركه من انعاكاسات صحياً: تتابع بانتظام ممارسة التمارين الرياضية المطلوبة بغية تحسين وضع عمودك الفقري.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، مهنياً: لا تكن جازماً في قراراتك، لأنّ بعضها قد يورّطك في مشاكل تعرف متى تبدأ لكنك لن تعرف متى تنتهي عاطفياً: أفكار جديدة ورائعة يقترحها عليك الشريك، وتكون لها إيجابيات على المدى المنظور صحياً: كلما أفرطت في التقاعس عن القيام بالرياضة أفسحت في المجال أمام البدانة لتسيطر عليك

السرطان 22 حزيران –22 تموز

عزيزي برج السرطان، مهنياً: تتوضح الصورة أمامك، بفضل مساعدة الزملاء الذين يكترثون لأمرك بعيداً عن أي غايات عاطفياً: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة صحياً: استفد من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بمشاريع ترفيهية تفيدك صحياًَ ونفسياً

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، مهنياً: تسير بخطوات جديدة نحو انجازات مهنية ودراسية قد تساعدك في القادم من الايام عاطفياً: تشعر بسعادة غامرة وتشعر باهتمام حقيقي من الشريك مما يجعلم تبادر بشكل أكثر جرأة ورومانسية صحياً: احذر من الجلوس لفترات طويلة امام الحاسوب او على المكتب والا فأت معرض لانتكاسة.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، مهنياً: تعيش هذا اليوم حالاً من القلق على المستقبل، لكنها مسألة أيام تعود بعدها إلى التفاؤل المعهود والنجاح عاطفياً: الفوارق بينك وبين الشريك تزداد اتساعاً، وهذا بات يحتاج إلى معالجة جذرية وسريعة صحياً: لا تقلق على صحة الشريك، فهو بخير، بل انتبه إلى صحتك جيداً.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، مهنياً: تصطدم بعمليات التسويف والتأخير لكنك لن تفقد أعصابك وسيطرتك على الأمور، ولن تتطرف في مواقفك عاطفياً: إذا حظيت بالدعم المطلوب من الشريك تحقق انطلاقة ثابتة وناجحة معه، وتكون المرحلة المقبلة مشرقة جداً صحياً: قد تلازم الفراش يومين أو ثلاثة بناء على نصيحة الطبيب للتخلص من الإرهاق.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، مهنياً: يتحدّث هذا اليوم عن ربح مادي أو شراكة شخصية، وقد تبحث قضية إرث أو أوضاعاً مالية دقيقة أو ممتلكات عاطفياً: إحذر الغيرة الشديدة والتملكية، ولا تنقل هواجسك وشكوكك الى الحبيب حتى لو تفاقم الوضع صحياً: يمكنك ممارسة الرياضة بمفردك وبحرية، وممارسة رياضة المشي من أفضل الرياضات بالنسبة إليك.

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

عزيزي برج القوس، مهنياً: تردّدات الأمور العالقة ترخي بظلالها على وضعك العملي، وهذا لن يدوم طويلاً، فالاستقرار يعود تدريجياً عاطفياً: من الأفضل أن لا تكون متحفّظاً مع الشريك، فهو قد يحاسبك على أبسط الأمور صحياً: بادر إلى القيام بحركة شبه يومية تعود عليك بالفائدة وتنشط دورتك الدموية

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، مهنياً: هذا اليوم هو امتحان لطاقاتك الإدارية والتنظيمية، واذا لم تأخذ الاحتياطات الكاملة لمواجهة الامور بموضوعية وتعقل فقد لا تجتاز الامتحان بنجاح عاطفياً: إرضاء الشريك أصبح ضرورياً إذا كنت مهتماً به، وكل ما عدا ذلك يُفهم على أنك لا تكترث لأمره صحياً: الوهن الذي أصابك في المدة الأخيرة بدأت عوارضه تخف، وها أنت تستعيد عافيتك.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، مهنياً: خطوة جديدة نحو نجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك عاطفياً: مفاجآت سعيدة تطل برؤوسها في غضون أيام ولا سيما أن الأجواء صافية بينك وبين الشريك صحياً: تتخلص من حالة نفسية قلقة وتعيش حالاً من الفرح والسعادة تترك ارتياحاً لديك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، مهنياً: تتطور الأمور إيجابياً لمصلحتك في زمن قياسي، وهذا يرفع من معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة عاطفياً: سعادة كبيرة وبحث عن آفاق جديدة، وهذا له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العلاقة مع الشريك صحياً: تبتسم لك الصحة، وتشعر براحة كبيرة وبسعادة تخفف التشنجات.

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