حلوى الخبز الفرنسي بالقرفة

عندما يتعلق الأمر بالوصفات السهلة ، لا يمكن الحصول على أسهل من هذه الوصفة التي تعرف باسم بودنغ الخبز التي تتميز بنكهة القرفة وجوزة الطيب.

المكونات

1 رغيف خبز فرنسي

5 بيضات

1 كوب سكر

1 ½ كوب حليب

1 ½ كوب كريمة ثقيلة

2 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

صلصة:

1 كوب كريمة ثقيلة

1 ملعقة صغيرة طحين

نصف كوب سكر

4 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 350.

يرش طبق الفرن بحجم 9 × 13 بوصة بزيت الطبخ.

يُقطع الخبز إلى مربعات "-2" ويُضاف إلى وعاء كبير.

في وعاء آخر ، يخفق الحليب والقشدة والبيض والسكر والفانيليا والقرفة وجوزة الطيب معًا.

يُسكب الخبز ويُحرَّك المزيج بلطف حتى ينقع لمدة 20 دقيقة.

تنتشر في طبق الفرن ويخبز لمدة 50-60 دقيقة حتى يتم ضبط الوسط.

في قدر ، نخلط السكر والدقيق والكريمة الثقيلة حتى تمزج جيدا.

تضاف الزبدة وتُسخّن على نار متوسطة حتى تذوب الزبدة ويبدأ السائل في الغليان.

تخفق حتى تصبح سميكة قليلاً ثم تخرج من النار وتضاف الفانيليا.