حلوى الشوروس المقلية (أصابع القرفة)

المكونات:

1/3 كوب زبدة ، غير مملحة

4 ملاعق كبيرة سكر

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا

ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 بيضة

1 كوب طحين متعدد الاستعمالات

1 كوب ماء

مزيج القرفة:

1/3 كوب سكر ، مسحوق

2ملعقة طعام قرفة أرضيّة

الصلصة:

نوتيلا

مكونات إضافية:

زيت للقلي

الطريقة:

في قدر صغير، يضاف السكر والماء والزبدة.

عندما يبدأ الغليان ، تخفض الحرارة ويضاف الملح والقرفة والفانيليا والدقيق.

يخلط بسرعة ويرفع عن الحرارة.

يغطى القدر وتترك لتبرد لمدة 10 دقائق.

بمجرد أن تبرد ، أضف البيض مع الخلاط اليدوي يخفق جيدًا حتى يصبح العجين ناعمًا وسلس.

قم بتسخين الزيت في مقلاة عميقة في هذه الاثناء توضع العجينة في كيس بلاستيكي ويقص من الطرف .

عندما يسخن الزيت، يضغط الكيس لتخرج العجينة على شكل اسطواني.

تقطع العجينة بالشوكة أو المقص.

تقلى على لهب متوسطة حتى تصبح ذهبية.

يصفى الشوروس على ورق مناديل المطبخ ، ثم يرش بمزيج السكر والقرفة.

تغمس في صلصة النوتيلا أو الكراميل.