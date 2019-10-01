حلوى الشوروس المقلية (أصابع القرفة)
المكونات:
1/3 كوب زبدة ، غير مملحة
4 ملاعق كبيرة سكر
رشة ملح
1 ملعقة صغيرة من مستخلص الفانيليا
ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1 بيضة
1 كوب طحين متعدد الاستعمالات
1 كوب ماء
مزيج القرفة:
1/3 كوب سكر ، مسحوق
2ملعقة طعام قرفة أرضيّة
الصلصة:
نوتيلا
مكونات إضافية:
زيت للقلي
الطريقة:
في قدر صغير، يضاف السكر والماء والزبدة.
عندما يبدأ الغليان ، تخفض الحرارة ويضاف الملح والقرفة والفانيليا والدقيق.
يخلط بسرعة ويرفع عن الحرارة.
يغطى القدر وتترك لتبرد لمدة 10 دقائق.
بمجرد أن تبرد ، أضف البيض مع الخلاط اليدوي يخفق جيدًا حتى يصبح العجين ناعمًا وسلس.
قم بتسخين الزيت في مقلاة عميقة في هذه الاثناء توضع العجينة في كيس بلاستيكي ويقص من الطرف .
عندما يسخن الزيت، يضغط الكيس لتخرج العجينة على شكل اسطواني.
تقطع العجينة بالشوكة أو المقص.
تقلى على لهب متوسطة حتى تصبح ذهبية.
يصفى الشوروس على ورق مناديل المطبخ ، ثم يرش بمزيج السكر والقرفة.
تغمس في صلصة النوتيلا أو الكراميل.
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