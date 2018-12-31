حلوى رأس السنة: باف الليمون والتوت الطازج

حلوى باف الليمون والتوت الطازج

حلوى شهية وسهلة لسهرة رأس السنة.. تملأ الفطيرة بالليمون والتوت الطازج!

المكونات:

1 علبة معجنات فطائر مجمدة

8 أوقية علبة من الجبن، الطري

¼ كوب سكر

¼ ملعقة صغيرة من الليمون الحامض

½ ملعقة طعام عصير الليمون الطازج

¼ ملعقة صغيرة من الفانيليا

1 بيضة

1 كوب من الليمون الرائب

تشكيلة من التوت البري الطازج ، الفراولة ، العليق

سكر بودرة

اختياري: نكهة ليمون إضافية

الطريقة:

سخن الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت.

تقطع صحائف العجين لعمل 12 مستطيلة صغيرة. يوضع العجين على صينية الفرن المبطنة.

في وعاء يقلب الجبن والسكر ومستخلص الليمون وعصير الليمون والفانيليا حتى تصبح ناعمة. تضاف البيضة وتخفق حتى تمتزج. يقسم خليط كعكة الجبن بين 12 معجنات ، مع ترك مساحة حول الحواف. تخبز لمدة 20 إلى 25 دقيقة أو حتى تصبح المعجنات بلون بني فاتح. تترك لتبرد تماما.

يقسم معجون الليمون بين المعجنات. يوضع التوت الطازج على الليمون ثم يرش بمسحوق السكر قبل التقديم.