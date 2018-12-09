4 حيل مريحة لتقشير الثوم

الثوم من المكونات التي لا تفضل المرأة تقشيرها لأنها تجعل رائحة يدها غير جيدة، فنقدم لك في السطور التالية بعض الحيل لتقشير فصوص الثوم بسهولة دون أن تتأثر يدكِ.

• توضع فصوص الثوم على لوح التقطيع، ويضغط عليها باستخدام سكين عريض بكف اليد، فتنفصل القشرة عن فصوص الثوم بسهولة.

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• توضع فصوص الثوم داخل وعاء معدني ويغطى بإحكام ثم يرج بقوة لعدة ثوانٍ، لنجد أن فصوص الثوم انفصلت عن القشور، وميزة هذه الطريقة أن فصوص الثوم تبقى على حالها ويمكن هرسها أو فرمها بعد ذلك.

• تتوفر في الأسواق أسطوانات مرنة لتقشير الثوم مصنوعة من مادة السيليكون، توضع فصوص الثوم بداخل الأسطوانة ثم يتم دحرجتها بكف اليد مع الضغط لعدة ثوان، وهذه الطريقة كسابقتها تحافظ على فصوص الثوم كما هي.

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• وضع رأس الثوم بين وعائين من المعدن والإمساك بهما بشكل محكم ثم رجهما بشكل جيد لتقشير فصوص الثوم بالكامل.

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