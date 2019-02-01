خطوات هامة لتسريع نمو شعرك

إذا كنت ترغبين بتغيير شكلك من خلال تطويل شعرك، فربما يحتاج ذلك إلى وقت طويل جداً، اعتماداً على عدة عوامل كالعادات الغذائية، والجينات، والتوتر، وغيرها من العوامل الأخرى.

ولكن هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لتسريع نمو شعرك، ومنها:

- اعتني بفروة رأسك: حيث يبدأ نمو الشعر، فالاعتناء بها ضروري لتسريع النمو. ومن الطرق السهلة والفعالة جداً في ذلك، تدليك فروة الرأس، فذلك يحرك الدورة الدموية لبصيلات الشعر. وإذا كان معدل نمو شعرك أقل من نصف إنش في الشهر، يُنصح باستخدام مادة الـ»روغاين» على الفروة وتدليكها.

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- انتبهي إلى المنتجات التي تستعملينها: حيث يعمل الشامبو والمرطب والماسكات التي تستعملينها على شعرك على إبقائه بصحة جيدة، فاحرصي على اختيار مواد تناسب نوعية شعرك إذا كان جافاً أو دهنياً أو اعتيادياً. من المفيد أيضاً الابتعاد عن أدوات التصفيف الساخنة، أو سحب اللون وصبغه باستمرار، لأن ذلك قد يؤدي إلى إضعافه وتقصفه.

- عليك بالعناية بعاداتك الغذائية: فمما لا شك فيه أن ما تأكلينه يؤثر على نمو شعرك. حاولي إدخال الأكلات التي تحتوي على دهون الأوميجا ٣، وفيتامين «د» في حميتك أو نمطك الغذائي، كالسلمون وبذور الشيا وغيرها. بإمكانك أيضاً أخذ مكمل الغذاء الـ «بيوتين» بعد استشارة الطبيب، لأنه يحفز نمو الأظافر والشعر.

- قومي بقص شعرك: قد يبدو ذلك حلاً مضاداً، ولكن يجب عليك قص شعرك كل شهرين إلى أربعة أشهر، وذلك للمحافظة على صحة أطراف الشعر ومنعها من التقصف.