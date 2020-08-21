خلطات لتكثيف الحواجب بسرعة كبيرة

عروستنا إذا كنتِ تبحثين عن حلول لتكثيف الحواجب قبل زفافك بصورة طبيعية وباستمرار من دون اللجوء لأدوات التحميل فعليك متابعة المقال للتعرف على أفضل الوصفات والخلطات الطبيعية لتكثيف الحواجب.

وصفة جل الصبار والعسل لتكثيف الحواجب

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة صغيرة من جل الصبار



طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي العسل مع جل الصبار جيداً في وعاء مناسب.

ضعي المزيج على الحواجب واتركيه لمدة 30 دقيقة.

اغسلي الحواجب بالماء الفاتر وكرري الوصفة مرة يومياً.

وصفة الثوم وزيت الزيتون لتكثيف الحواجب الخفيفة

المكونات:

2 فص ثوم

ملعقة زيت الزيتون



طريقة التحضير والاستخدام:

اطحني الثوم جيداً ثم امزجيه مع زيت الزيتون.

دلكي الحواجب جيداً بالمزيج واتركيه لمدة 30 دقيقة أو حتى يجف.

اغسلي الحواجب بالماء الفاتر مع تكرار الوصفة مرة يومياً لمدة أسبوع.

وصفة شرائح الليمون لتكثيف الحواجب

المكونات:

نصف ليمونة شرائح



طريقة الاستخدام:

مرري شرائح الليمون على الحواجب باتجاه نمو الشعر.

دلكي مرة أخرى الحواجب بشرائح الليمون، واتركي عصارة الليمون حتى تجف.

اغسلي الحواجب بالماء الفاتر، وكرري الوصفة 3 مرات يومياً.



وصفة العسل وزيت الزيتون لتكثيف الحواجب

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة جداً من العسل



طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي زيت الزيتون مع العسل واستخدميهما على الحواجب مع التدليك لبضع دقائق،

اتركي الوصفة لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي الحواجب بالماء الدافئ.

كرري الوصفة يومياً لتحصلي على حواجب كثيفة في وقت قصير.

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