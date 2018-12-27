خل التمر يحمي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان

يعتبر خلّ التمر من أشهى أنواع الخلّ وأكثر استخداماً حول العالم، سواء كان ذلك في مجال إعداد الطعام، أو في المجالات العلاجيّة والتجميليّة، حيث إنّه يستخدم في العناية بالشعر، وعلاج مشاكل البشرة المختلفة مثل الحبوب والبثور، هذا بالإضافة إلى علاج العديد من الأمراض التي تتعلق بالجهاز الهضمي والتنفسي وغيرها.

ومن فوائد خل التمر أنه يحمي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان، ويخفف من اضطرابات الدورة الشهرية، ويعالج الصداع، ويزيل رائحة العرق، ويقوي اللثة، ويقلل من التهابات الحلق، ويعالج الدوالي في الساقين، والسعال، ويعدّ مضاداً للالتهابات، ويخفف من ارتفاع سكر الدم، ويعالج الحروق، والتهاب الأذن، وآلامَ المفاصل، وله استخداماتٌ أخرى فهو يعتبر طارداً للنمل، وينظف السجاد، ويلمع الأرض.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل خل التمر في المنزل:

مقادير خل التمر:

كيلوغرامان من التمر.

تسعة أكواب من الماء.

عبوة بلاستيكية كبيرة.

مصفاة.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة.

ثلاث ملاعق صغيرة من السكر.

عبوات زجاجية.

طريقة تحضير خل التمر:

- أولا، يجب ضع التمر والماء في عبوة بلاستيكية وحركهم جيداً.

- ثم أضف السكر، والخميرة وحرك المزيج جيداً.

- ثمّ غطِّ العبوة بإحكام، واتركها جانباً لمدة 20 يوماً على الأقل وستلاحظ ظهور الفقاعات بعد مرور 20 يوماً، وهذا يعني أن عملية تحول إلى الكحول الإثيلي قد تمت.

- غطِّ العبوة جيداً بقطعة قماش، كي لا يتعرض المزيج إلى العوامل الخارجية المختلفة والتي قد تئدي إلى حدوث التعفن.

- اترك الخليط جانباً لمدة عشرين يوماً إضافية.

- أزل قطعة القماش عن العبوة، ثمّ ضع الخل في مصفاة وصفِّه جيداً من أي تكتلات بداخله.

- ضع الخل في قدر على النار وحركه جيداً لمدة 10 دقائق.

- ارفع الخل عن النار، واتركه يبرد قليلاً.

- وأخيراً، صبّ الخل في عبوات زجاجية مُعقمة، وأغلقها بإحكام لحين الاستخدام.

المزيد:

فوائد خل التفاح لجمالكِ

فوائد خل التفاح: يقاوم الشيخوخة ويحارب الكولسترول

تعرف على فوائد خل التفاح على الريق