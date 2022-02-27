خواطر في يوم المرأة العالمي 2022 هذا ما سنتناوله في هذا المقال، تعتبر المرأة صانعة العالم وتغير جيلاً بأكمله إن أرادت، إنتِ الأم والعامله والمديرة والمعلمه في المدرسة وجامعة العلم، والموظفة والكاتبة والطبيبة ومهندسة في كل مكان يا أنثى أنت القوة المحركة للبناء والتطور في المصنع والشركة والبيت.

أنتِ تتحملين أصعب أنواع التعب والمرض والآلم ليكون الإنفراد والتميز في الشخصية والإسم، سيدتي على عاتقك اعقد المسائل وتجارب صعبة الحل، فعالمك يدور في فلك من المهارات الزكية لتجدي موطئ قدم، يا من صدرك واسع لكل ارشاد ونصح، اسمحي لي أن أهمس لك بنفحات من نسيم الغيرة عليك ليس غير.

خواطر في يوم المرأة العالمي 2022

خواطر في يوم المرأة العالمي 2022، عتبي عليك أن تكوني دائماً وأبداً مستقلة العقل والفكر.

خواطر في يوم المرأة العالمي 2022، أن تكوني صاحبة قرار صائب يخضع للمرونة والفهم.

أن لا تنسي ذاتك ولا تسمحي لأحد أن يعنفك بظلم شرس سواء كان رجلا أو زوجا.

أن يكون حسك واعياً لما حولك من قضايا وهم.

أن يكون تفكيرك في كل ما هو بعيد عن المياعة وسخافة الحرف.

أن تبتعدي وتكرهي المهاترات السخيفة وضياع الوقت والاهتمام بالشكل دون الجوهر الأهم.

أن تتغذي دومًا بزيت المعرفة والثقافة حتى تزيدي من إضافاتك ومهارتك لتنمية ملكاتك في بحر الفكر.

أن تتسلحي بإرادة تشق الجبال وتفتت الصخر لتحقيق ذاتك التي تتحدى العجز والكسر، وكل من قال عن المراة إنها نصف عقل، فأنت مصدر إلهام لكل من قال أنه إنسان العصر، فأنت سراج يضيء العتمة في دهاليز الجهل، وعقل بلهاء العصر، في مجتمع التكنولوجيا والواتس آب!

سيدتي المرأة لا تنسي الله شاهدك وناظرك، والعمل بكل ما أمرك دينك المعتدل، وكل ما أتاك به رسول الرب... بعيدًا عن العصبية والقبلية وصدأ الجهل.. انتهى.

سيدتي كل عام وأنت بألف خير ..

كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

العالم بلا امرأة.. كعين بلا بؤبؤها.. كحديقة بلا أزهار.. كالشمس بلا أشعة.

الحب هو تاريخ المرأة.. وليس إلا حادثاً عابراً في حياة الرجل.

تحب المرأة أن يتذكر يوم ميلادها بشرط أن ينسى عمرها.

كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، المرأة لغز، مفتاحه كلمة واحدة هي الحب.

كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن ضعف المرأة يجعلها بطبيعتها أكثر من الرجل استمساكاً بالقيم الأخلاقية.

كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، المرأة تدرك في دقيقة ما لا يدركه الرجل في حياته كلها.

كل عقل الرجل لا يساوي عاطفة من عواطف المرأة.

الغرور يدمر النساء أكثر مما يدمرهن الحب.

اهتمام المرأة المبالغ بشكلها يجعلها تفقد مضمونها.

المرأة ترى في الرجل بطلاً قبل الزواج وأسيراً بعد الزواج.

تفضّل المرأة أن يموت الرجل فيها أولاً وأن يموت منها بعد ذلك.

أغلب النساء تصغين لأزواجهن عندما يتحدثون أثناء النوم فقط.في الحب تنسى المرأة كرامتها وفي الغيرة تنسى حُبّها.

وراء كل رجل عظيم إمرأة عظيمة.

المرأة أحلى هدية خصّ الله بها الرجل.

إذا أردت أن تتوقف المرأة عن الكلام، اسألها عن عمرها.

إذا خفضت المرأة صوتها فهي تريد منك شيئاً، وإذا رفعت صوتها فهي لم تأخذ هذا الشيء.

كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، المرأة الصالحة لا يعدلها شيء.. لأنها عون على أمر الدنيا والآخرة.

ما من رجل عظيم يصادفني في الحياة إلا وأجزم في الحال إن والدته أكثر عظمة منه.

المرأة تقلق على المستقبل حتى تحصل على زوج، أما الرجل لا يقلق على المستقبل إلا بعد الزواج.

رسائل عن يوم المرأة العالمي 2022

يوم المرأة العالمي 2022