طاجن الدجاج بالزيتون من المطبخ المغربي

دجاج بالزيتون على الطريقة المغربية، وصفة شهية غنية بالمكونات الطازجة والنكهات المغربية الخاصة..

المقادير:

1 دجاجة مقطعة حسب الرغبة

بهارات الدجاج (بهارات، ملح، فلفل أسود، مسحوق الثوم 3 ليمون)

2 ليمون أصفر كبير مقطع شرائح

½ كوب عصير ليمون

برش 3 ليمونة

3 ملاعق كبيرة دقيق

3 ½ كوب ماء فاتر

1 كوب زيتون أخضر

4 كوب زيت للقلي

الطريقة:

يغسل الدجاج جيدا، يقطع ويتبل بالبهارات ويوضع جانبا.

في مقلاة على النار يقلى الدجاج حتى يصبح ذهبي اللون.

في قدر عميقة يوضع الدجاج والزيت وعصير الليمون، والماء والدقيق ويخلط جيدا على نار عالية.

بعد 5 دقائق تضاف شرائح الليمون، الليمون المبشور والزيتون إلى أن يغلي ثم تخفض الحرارة ويغطى القدر ويترك لمدة 30 دقيقة.

يقدم ساخنا مع الأرز بالشعيرية.