دجاج بالسبانخ

دجاج بالسبانخ طبق ايطالي شهي وصحي وسريع التحضير..

المقادير

1 كيلو سبانخ مفروم خشن

1 حبة بصل مفرومة ناعمة

3 فص ثوم مفروم ناعم

1 كيلو دجاج مقطع مكعبات

1 باقة كزبرة مفرومة ناعمة

1 لتر مرق دجاج

ملح حسب الذوق

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كاري

¼ كوب زيت

الطريقة:

نبدأ بسلق الدجاج فنضعه في الماء على نار عالية حتى ينضج نصف نضج .

نحمي الزيت في قدر آخر ونضيف البصل والثوم ونحرك حتى تكتسب لوناً ذهبياً .

نضيف الدجاج ونحرك ثم نضيف الكزبرة والسبانخ ونقلب جميع المكونات معاً حتى تذبل أوراق السبانخ والكزبرة .

نضع لتر من مرق الدجاج فوق المكونات مع ملح وفلفل أسود وكاري ونحرك المكونات جيداً على نار عالية حتى الغليان .

بعدها نترك اليخنة تنضج على نار هادئة وبذلك تصبح جاهزة للتقديم .