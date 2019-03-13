دجاج بالسبانخ
دجاج بالسبانخ
دجاج بالسبانخ طبق ايطالي شهي وصحي وسريع التحضير..
المقادير
1 كيلو سبانخ مفروم خشن
1 حبة بصل مفرومة ناعمة
3 فص ثوم مفروم ناعم
1 كيلو دجاج مقطع مكعبات
1 باقة كزبرة مفرومة ناعمة
1 لتر مرق دجاج
ملح حسب الذوق
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة كاري
¼ كوب زيت
الطريقة:
نبدأ بسلق الدجاج فنضعه في الماء على نار عالية حتى ينضج نصف نضج .
نحمي الزيت في قدر آخر ونضيف البصل والثوم ونحرك حتى تكتسب لوناً ذهبياً .
نضيف الدجاج ونحرك ثم نضيف الكزبرة والسبانخ ونقلب جميع المكونات معاً حتى تذبل أوراق السبانخ والكزبرة .
نضع لتر من مرق الدجاج فوق المكونات مع ملح وفلفل أسود وكاري ونحرك المكونات جيداً على نار عالية حتى الغليان .
بعدها نترك اليخنة تنضج على نار هادئة وبذلك تصبح جاهزة للتقديم .
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