دجاج مشوي بصلصة الاناناس الحارة

دجاج مشوي بصلصة الاناناس الحارة

المكونات:

2 رطل قطع دجاج

1 كوب صلصة الفلفل الحار الحلو

¼ كوب عصير أناناس

¼ كوب عسل

الطريقة:

تخفق صلصة الفلفل الحار الحلو وعصير الأناناس والعسل. يوضع ربع كوب من الصلصة جانبا للاستخدام لاحقا، ويصب المتبقي على قطع الدجاج. تنقع في الثلاجة من 30 دقيقة إلى ساعة.

ترفع قطع الدجاج من الصلصة. توضع على الشواية ، حوالي 5 دقائق لكل جانب. يدهن الدجاج بالصلصة المتبقية على كل جانب ويطبخ لمدة دقيقة إضافية على كل جانب.