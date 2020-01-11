دجاج مقلي بجوز الهند مع صوص الخردل بالعسل

المكونات:

1 ¼ باوند من الدجاج المخلي من العظام والمقطع قطع متوسطة الحجم

1 علبة حليب جوز الهند كامل الدسم اختياري

نصف كوب دقيق أبيض

ملح وفلفل

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو

2 بيض كبير

1 كوب برش جوز الهند المحلى

1 كوب من البانكو

2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

صلصة التغميس

¾ كوب مايونيز

1 ملعقة طعام خردل أصفر

1 ملعقة صغيرة ونصف عصير ليمون

3 ملاعق كبيرة عسل

ملعقتان كبيرتان من صوص الباربكيو بالعسل

ملح وفلفل

الطريقة:

تقطع الدهون من قطع الدجاج وتضع في وعاء كبير.

يغطى بعلبة من حليب جوز الهند. ويوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل حتى 8 ساعات.

يسخن الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت

تحضر ثلاثة أطباق. الأول يوضع به الدقيق الأبيض وحوالي ربع ملعقة صغيرة من الفلفل وحوالي نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الحلو.

املأ الوعاء التالي بالبيض واخفقه قليلاً بالشوكة.

يوضع جوز الهند في الخلاط أو الطعام المعالج وحتى الفتات. ضع فتات جوز الهند في الوعاء الثالث مع البانكو وحركه.

أخرج الدجاج المتبل وتخلص من حليب جوز الهند.

ضع قطع الدجاج في خليط الطحين ، ثم البيض، ثم خليط جوز الهند مع التأكد من تغليف كل قطعة بالتساوي والدقة.

يذوب زيت جوز الهند وينتشر بالتساوي على ورقة الطبخ.

توضع قطع الدجاج في الصينية ثم توضع في الفرن.

نطهو لمدة 15 دقيقة ثم نقلب القطع ونطهو لمدة 5-8 دقائق أخرى أو حتى تصل درجة الحرارة الداخلية للدجاج إلى 165 درجة فهرنهايت.

تخرج وتقدم فورا مع صلصة الغمس على الفور!

لجعل الصلصة ، تخفق جميع المكونات معا. أضف قليلًا من الملح والفلفل حسب الذوق.