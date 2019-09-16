دراسة: النوم على الجانب الأيسر أثناء الحمل 

لدينا جميعًا وضعية مفضلة للنوم ، أليس كذلك؟ لكن عندما يكون لديك جنين صغيرًا بداخلك ، فإن هذا الوضع يتغير أيضًا. فالطفل هو من سيقرر كيف ستنامين!

لفترة طويلة ، اعتقدت الأمهات الحوامل أن النوم على الجانب الأيسر أمر بالغ الأهمية. بالنسبة للبعض ، هذه الوضعية هي الأكثر راحة للنوم دون إضرار بالظهر عند زيادة الضغط على البطن.

عادةً ما تنصح النساء بتجنب النوم على ظهورهن أو على بطنهن أثناء الحمل لأن الأوعية الدموية من المحتمل أن يتم ضغطها بواسطة الرحم الثقيل. هذا يعني أن الطفل سيحصل على تدفق دم محدود وقد يسبب نقصا في الوزن.

ومع ذلك ، قد لا يكون كل شيء صحيحًا على الإطلاق. وفقًا لدراسات جديدة ، فإن النوم على الجانب الأيسر ليس مفيدًا. في الواقع ، لا تؤثر وضعية النوم خلال الأشهر الثلاثة الأولى على فترة الحمل البالغة تسعة أشهر بأي شكل من الأشكال.

الدراسة

تشير دراسة جديدة أجريت في جامعة يوتا إلى أن الوضعية التي تنام فيها أثناء الحمل لا تهم أو تؤثر على صحة الطفل. على نفس المنوال ، لاحظ الباحثون الذين شاركوا في الدراسة أنماط النوم لحوالي 9000 امرأة حوالي ستة أشهر (أو فترة الحمل لمدة 30 أسبوعًا).

لم تشمل الدراسة النساء خلال الـ 30 أسبوعًا الماضية من الحمل حيث تكون وضعيات النوم محضورة في الأشهر 5-6 الأولى عندما تتطور أطراف وعضلات الطفل الأساسية.

وقد تم تحليل النتائج من حيث عدد من نتائج الحمل السلبية ، بما في ذلك وفاة الجنين، أو ارتفاع ضغط الدم أو إنجاب طفل أصغر حجما.

وقد وجدت الدراسة أن النساء اللاتي اخترن النوم على جانبهن الأيمن أو الخلفي لم يكن لديهن على الأرجح مضاعفات خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم أو وفاة الجنين أو صغر حجم الطفل مقارنة بالنساء اللاتي كن ينمن على جانبهن الأيسر.

قال أحد الخبراء: "يمكننا أن نطمئن النساء أنه خلال 30 أسبوعًا من الحمل ، تكون أوضاع النوم المختلفة آمنة".

يمكن أن تساعد نتائج الدراسة في حل الشكوك لدى النساء الحوامل اللواتي يشعرن بالقلق بشأن إيذاء طفلهن بالنوم على ظهورهن أو تغيير الوضعية أثناء الليل. النوم على الجانب اليمين أو أي وضعيه تجدها مريحة لا يشكل تهديدًا أو تعقيدًا خطيرًا على صحة الطفل.

