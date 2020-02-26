دراسة: معظم النساء الشابات يتعرضن للضغوط بشأن حياتهن الجنسية

يعتبر الشعور بالقلق بشأن حياتك الجنسية أمراً طبيعياً، خاصة إذا كنت من بلد محافظ مثل الدول العربية حيث لا يزال الحديث عن الجنس أو أي نقاش حول موضوع العلاقة الحميمة الجسدية من المحرمات. ولكن قد يؤدي الافتقار إلى التثقيف الجنسي إلى تعريض الكثير من الشباب لمخاطر صحية أكبر والإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

في كثير من الأحيان ، يعتبر الانغماس في علاقة جنسية قبل الزواج أمراً غير أخلاقي أو أن أولئك الذين لديهم شركاء جنسيين متعددين يجب أن يخجلوا من أفعالهم. في ظل هذه الظروف ، فلا عجب أن الشباب ، وخاصة الشابات يعانون من التوتر المرتبط بحياتهم الجنسية.

في الواقع ، تؤكد هذه الدراسة التي أجريت في جامعة موناش في أستراليا. وفقًا للبحث ، الذي أخذ بعين الاعتبار الصورة العامة للرفاهية الجنسية للنساء الأستراليات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 39 عامًا ، ما يقرب من نصف الشابات في أستراليا يتعرضن لشكل من أشكال الضيق الشخصي المرتبط بالاتصال الجنسي – مثل الإحراج والشعور بالذنب والاستياء الجنسي .

ومن بين العديد من المصاعب الجنسية التي عانت منها الشابات ، كانت الصورة الجنسية المنخفضة هي الأكثر شيوعًا والتي تسببت في الكثير من التوتر بين النساء. وفقًا للخبراء ، فإن السبب الرئيسي وراء انخفاض الصورة الجنسية للمرأة الشابة هو صورة المرأة "المثيرة" التي تراها بين الأغطية اللامعة للمجلات أو في الأفلام. يمكن أن يجعل تعريف الناس لـ "مثير" وما يمر به كامرأة مرغوبة جنسياً أي امرأة لا تشعر بأنها "جيدة بما يكفي" للوفاء بهذه المعايير.

إلى جانب ضعف الصورة الذاتية الجنسية ، الشغف والرغبة والنشوة وضعف الاستجابة على 9٪ و 8٪ و 7.9٪ و 3.4٪ من المشاركين في الدراسة ، على التوالي ، وفقا لنتائج المنشورة في المجلة الدولية للخصوبة والعقم.

من دواعي القلق الشديد أن واحدة من كل خمس شابات تعاني من ضغط جنسي واضح وأن نصف جميع النساء في هذه الفئة العمرية يعانين من مشكلة شخصية مرتبطة بالاتصال الجنسي. هذه دعوة للمجتمع للاستيقاظ ورسالة هامة للمهنيين الصحيين كونوا منفتحين ومستعدين بشكل كاف لمناقشة مخاوف الصحة الجنسية للشابات.