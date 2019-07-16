دعاء خسوف القمر

الحمد لله حمداً دائمًا طاهراً طيباً مباركاً فيه.. ملء السماوات وملء الأرض.. وملء ما بينهما.. وملء ما شئت من شيء بعد.. أحق ما قال العبد.. وكُلُنا لَكَ عبد. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.. سبحانهُ ما أعظم شأنه. اللهم صل على سيدنا مُحمد.. النبي الأمي.. الطاهر الذكي.. الذي قال فيه العظيم.. وإنك لعلى خُلق عظيم.. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدارهِ العظيم.

- اللهم ارزقنا شفاعته.. وأوردنا حوضه.. ولا تحرمنا زيارة مسجده.. واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأُ بعدها أبدا.... اللهم اجزهِ عنا يا ربنا خير ما جزيت به نبياً عن قومه.. ورسولاً عن رسالتهِ. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينهُ حتى تُدخلنا مُدخله.. واحشرنا تحت لوائهِ.. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة كافة .

- اللهم إنا نستغفرُكَ ونتوب إليك.. توبة عبد ظالمِ لنفسهِ لا يملك لنفسهِ ضراً ولا نفعا.. ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورا.

اللهم داونا بدوائك.. واشفنا بشفائك.. وارفع الغُمة عن المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا.. لا تؤاخذنا بما فعلنا.. ولا بما فعل السفهاء منا.. لا تسلط علينا يا ربنا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمُنا.

- اللهم تقبل دعاءنا لجميع المسلمين والمسلمات الأموات منهم والأحياء سبحانك أنت الموفق وأنت المعين وفوق كل ذي علم عليم.. {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ {180} وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ {181} وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين}[الصافات:180-182]. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجميع المرسلين والتابعين في كل وقتوحين

كيفية صلاة خسوف القمر

تصلَّى صلاة الخسوف بكيفية خاصة، فيصلي المسلم فيها ركعتين لكل ركعة قراءتان، ركوعان، وسجدتان، ويطيل في الصلاة إلى أن ينتهي الخسوف كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلَّى وقت وقوعه حتى لو كان في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

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