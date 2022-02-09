من الأمور المستحبة في الدين الإسلامي والتي تجبر الخاطر هو أن تدعو لشخص مريض تحبه، قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ» (صحيح مسلم؛ برقم: 2732)، وفي رواية له عن أبي الدرداء مرفوعًا: «مَنْ دَعَا لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ» (صحيح مسلم؛ برقم: 2732).

وفي هذا المقال سوف نذكر عدة أدعية تخص المريض وهي:

دعاء لشخص مريض تحبه

دعاء لشخص مريض تحبه كتابة

دعاء المريض لنفسه

دعاء لشخص مريض تحبه بالاسم

دعاء لشخص مريض تحبه

اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، اللهم اشف وعاف كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت.

اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين. يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من كل يوم في أمر جديد.

اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا جرحًا إلا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، وشافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك، ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك، ولا معافاة إلا معافاتك، أنت الحي القيوم.

اللهم بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض شفاءً لا يغادر سقمًا، وتعوضهم خيرًا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالمًا معافًا من كل أذى أو ضر.

اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين.

دعاء لشخص مريض تحبه كتابة

اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دُعاء البائس، اشف كل مريض.

اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

اللهم نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفي كل مريض، وتعافيه بحولك وقوتك.

يا مُفرج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.

دعاء المريض لنفسه

يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وإنك أنت المعطي العليم الحكيم.

بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني ويشفي مرضى المسلمين.

أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

أوقات استجابة الدعاء

على المريض أن يتحرى أوقات الاستجابة ويدعو فيها الله أن يرفع عنه المرض ويرزقه الشفاء العاجل، ومن هذه الأوقات التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الثلث الأخير من الليل، حيث يتنزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا ويجيب دعاء كل من يدعوه في هذا الوقت.

الدعاء أثناء السجود، فالله أقرب ما يكون للعبد وهو ساجد.

الدعاء أثناء الصيام لأن للصائم دعوة لا ترد.

ليلة القدر تعتبر إحدى الليالي الفردية في العشر الأواخر من شهر رمضان.

نهار يوم الجمعة، منذ أن يصعد الإمام إلى المنبر وحتى أخر ساعة من نهار الجمعة.

دعاء لشخص مريض تحبه بالاسم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بسم الله ثلاثًا وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) رواه شعيب الأرناؤوط.

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أذهب البأس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا) رواه مسلم.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. 3 مرات

عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا بأس، طهور إن شاء الله) رواه البخاري.

اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، رواه السيوطي.

دعاء تحصين النفس من العين

دعاء المريض لنفسه بالشفاء العاجل