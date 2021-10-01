دعاء لشخص يفعل الخير، لكي يتحقق الدعاء الذي يتمناه الشخص من رب العالمين، يجب على الشخص الالتزام بشروط صحة الدعاء ومنها تحري أوقات استجابة الدعاء مثل الدعاء بين الصلاة والإقامة أو في وقت الآذان أو أثناء السجود.

كما يجب أن يتوقف العبد عن ممارسة الذنوب والمعاصي والصلاة على النبي قبل الدعاء وفي نهايته كل ذلك بجانب الثقة في الله تعالى واليقين الكامل بأن الله تعالى وحده سوف يستجيب الدعاء.

دعاء لشخص يفعل الخير

اللهم أعطه ما يتمنى وما تحب له وترضى، اللهم أسألك لهذا الإنسان بأن تجعله عن الهم بعيد والرحمة قريب وحقق له كل مايريد وأجعل اليوم له عليه سعيد.

اللهم أحفظه من كل سوء وسخر له القلوب وأسعده في متعاقب الشروق والغروب، أسأل الله العظيم أن ينظر إليك وهو يباهي بك أمام ملائكته ويقول (إني احببت عبدي فاحبوه).

أسأل الله الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية أن يجمعنا مرة أخرى في جنته التي قطوفها دانيه، المؤمن إذا مات يتمنى الرجوع إلى الدنيا ليكبر لله تكبيرة أو يهلل له تهليله أو يسبح له تسبيحة في زودك الله من تقاك وحفظك من النار ووقي وللفضيلة هداك وللجنة دعاك وجعل الفردوس مأواك.

يكتب الله لك في كل خطوة سعادة وبكل نظرة عبادة وفي كل بسمة شهادة وكل رزق زيادة قد مضى العمر وفات يا أسير الغفلات فقد اغنم العمر وبادر بالتقى من قبل الممات.

أسأل الله الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية أن يجمعنا مرة أخرى في جنته التي قطوفها دانيه، المؤمن إذا مات يتمنى الرجوع إلى الدنيا ليكبر لله تكبيرة أو يهلل له تهليله أو يسبح له تسبيحة في زودك الله من تقاك وحفظك من النار ووقي وللفضيلة هداك وللجنة دعاك وجعل الفردوس مأواك.

اللهم إن كان رزقه في السماء فأنزله وإن كان في باطن الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريباً فيسره له وإن كان قليلا فأكثره وإن كان كثير فبارك له فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير.

اللهم أرح قلبه بلطف من عفوك ومن حلاوة حبك وأعمر أيامه بذكرك واحفظها واحفظ عليه دينه واسعد قلبه دائماً.

لهم يا رحيم يا رحمن يا سميع يا عليم يا كريم يا غفور إني أسألك بعدد كل من سجد لك بحرمك المقدس من يوم ان خلقت الدنيا وإلى يوم القيامة بأن تطيل عمره على طاعتك وأن ترحم والديه وان تحفظ له أسرته وأحبته وان تبارك في عمله وماله والسعادة قلبه وأن تفرج كربه وتيسر له أمره وأن تغفر له ذنبه وتطهر نفسه وتبارك له في سائر ايامه وتوفقه لما تحبه وترضى.

وأسألك فرجاً يمحو همه يا رب إني أحببته فيك يا رب أحفظه عن معاصيك وأجعل له عمر مديد فيما يرضيك يا رب أكرمه يوم أن يلاقيك يا رب ثبته في الدنيا على دينك وابعثه في الآخرة من أهل اليمين، فاجعله يا الله ممن تتهلل وجوههم يوم الدين وفرحة بالجنان وبرؤيتك يا الرحمن.

اللهم أعطه ما يتمنى وما تحب له وترضى، اللهم أسألك لهذا الإنسان بأن تجعله عن الهم بعيد والرحمة قريب وحقق له كل مايريد وأجعل اليوم له عليه سعيد.

اللهم أحفظه من كل سوء وسخر له القلوب وأسعده في متعاقب الشروق والغروب، أسأل الله العظيم أن ينظر إليك وهو يباهي بك أمام ملائكته ويقول (إني احببت عبدي فاحبوه).

أدعية يوم الجمعه

دعاء لتحقيق الأمور المتعسرة