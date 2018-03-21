دعي الأزهار تنمو في عيد الأم

اختاري زهورا تفضلها والدتك

الكثير من الاشخاص يتهافتون في عيد الام على شراء الشوكولاتة والكيك والورود ولكن في الحقيقة، الأم بحاجة الى أزهار تنمو وتكبر وتزهر في منزلها، لذلك ننصحك في هذا اليوم بشراء اصيص من الزهور الدائمة التي يمكن أن تعيش وتكبر وتنمو داخل المنزل أو خارجه

اختاري زهرة تفضلها والدتك أو لونا تحبه وقومي بشراء هذه الزهور في اواني جميلة وخزفية وملونة وقدميها لوالدتك حتى تبقى دائما موجودة وتذكرها بهديتك الجميلة.



دعي الازهار تنمو في عيد الأم.