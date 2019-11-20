دليل مفيد لشراء النوع المناسب من الزيوت الأساسية

في العقد الماضي، كان هناك ارتفاع كبير في الطلب على الزيوت الأساسية لعلاج مختلف القضايا الصحية. الزيوت الأساسية هي الزيوت المركزة المستمدة من أجزاء مختلفة من النبات (مثل الجذع والزهرة والجذور) التي لها خصائص علاجية. حيث يتم استخدامها بطرق مختلفة مثل التدليك أو الروائح. بغض النظر عن الأسلوب الذي تستخدمه لتضمين هذه الزيوت المذهلة في حياتك اليومية ، تعتبر جميعها مفيدة للغاية.

إذا كنت ترغب في تجربة الزيوت الأساسية لأول مرة ، فقد تحتاج إلى بعض التوجيهات لشراء النوع المناسب منها. فيما يلي 6 أشياء يجب وضعها في الاعتبار أثناء اختيار الزيوت الأساسية لنفسك.

ابحث عن النقاء

نقاء الزيوت الأساسية أمر بالغ الأهمية. ليست كل الزيوت الأساسية نقية تمامًا. يحتوي بعضها على القليل ، بينما يحتوي البعض الآخر على صفر من الزيت العطري. لذلك ، اقرأ الملصق بعناية قبل شراء الزيت العطري.

شراء الزجاجات فقط

الزيوت المعبأة في زجاجات من الزجاج الأزرق والبني العنبري هي الأفضل. لا تشتري الزجاجات البلاستيكية أو الشفافة لانها قد تفسد الزيت بسهولة.

الزيوت العضوية

حاول شراء الزيوت العطرية العضوية. فهي ليست نقية فقط ولكن لديها أيضا خصائص علاجية. الزيوت العضوية غالية الثمن ولكنها ذات جودة عالية.

الزيت الاساسي المناسب

قم دائمًا بأداء واجبك قبل شراء أي زيت أساسي. تستخدم الزيوت الأساسية المختلفة لعلاج الحالات الصحية المختلفة. لذا ، قبل الذهاب إلى السوبر ماركت ، تحقق من الأعراض واختر النوع المناسب من الزيوت الأساسية. يمكنك أيضا التحدث مع خبير حول هذا الموضوع.