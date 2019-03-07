عاشت فيه لمدة 34 عامًا.. جولة في جناح كوكو شانيل الخاص بفندق ريتز باريس (صور)

كوكو شانيل مصممة أزياء فرنسية رائدة اسمها الحقيقي "غابرييل بونور شانيل"

يأتي اسم كوكو شانيل من بين عمالقة عالم الأزياء، فهي مصممة أزياء فرنسية رائدة اسمها الحقيقي "غابرييل بونور شانيل"، وعلى الرغم من وفاتها في 1971، إلا أنها استطاعت الحفاظ على بصمتها المميزة في عالم الموضة، حيث أدخلت مفهوم البساطة الراقية إلى عالم الأزياء.

وفي حين أنها غنية عن التعريف، إلا أن الكثيرين يجهلون حقيقة أنها عاشت ما يصل إلى 34 عامًا في جناح فاخر في فندق ريتز باريس، يتكلف 15 ألف جنيه إسترليني في الليلة، ويتميز بأنه يطل على ساحة "فاندوم" الفخمة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشرفت شانيل على ديكور جناحها الذي تميز بلمسات من ألوان الأسود والأبيض ودرجات من البيج، ما يعكس ذوق المصممة الأسطورية.

تعلقت شانيل بجناحها الفاخر، ووصفته من قبل بـ"منزلي"، ويذكر أن الجناح يتميز باحتوائه على غرفتي نوم وحمامين، وذكرت الصحيفة أن شانيل عاشت في الأصل في الطابق الثالث من الفندق، بينما كان الجناح الذي يبلغ مساحته 616 متر مربع، في الطابق الثاني، حيث تم تغيير موقع أثناء تجديدات الفندق واسعة النطاق من 2012 إلى 2016.

ويجدر الإشارة أيضًا إلى أن ترميم وتجديد جناح شانيل تم من قِبل الراحل "كارل لاغرفيلد" المدير الإبداعي لدار الأزياء شانيل التي أسستها كوكو.

بالإضافة إلى تصميم الجناح الذي يحمل بصمات شانيل، تميزت الغرف بالسقوف العالية ولمسات كلاسيكية، مع ثريات زجاجية ضخمة ومرايا مذهبة، بالإضافة إلى مواقد مكسوة بالرخام.

شمل الديكور أيضًا لوحات كبيرة وبورتريهات وصور لم تُعرض للعلن من قبل، بالإضافة إلى حلى ذهبية على شكل أسد، في إشارة إلى برج المصممة الفلكي.

قالت شانيل ذات مرة: "يجب أن تكون الفتاة شيئين: أنيقة ورائعة" ويبدو أن لاغرفيلد طبق هذا الأسلوب على التصميم الداخلي لجناحها الذي يحمل الاسم نفسه.

بالإضافة إلى كوكو شانيل، يضم فندق ريتز حاليًا 71 جناحًا، بينهم 15 تكريمًا لضيوفه الأكثر شهرة، بما في ذلك "تشارلي شابلن"، و"إرنست همنغواي"، و"فريدريك شوبان"، بالإضافة إلى "مارسيل بروست".

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