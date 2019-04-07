رجيم الأرضي شوكي

يحتوي الأرضي شوكي على سكرياتٍ وكربوهيدرات طبيعية غير ضارة

يحتوي الأرضي شوكي على سكرياتٍ وكربوهيدرات طبيعية غير ضارة، حيثُ يعتبر من الأطعمة التي تُستخدم في الحمية الغذائية في العديد من الدول الأوروبية بفعل النجاح الذي حققه في إنقاص الوزن وحرق الدهون.

فهو تقريباً يساعد على خسارة خمسة كيلوجرمات في أسبوعين فقط عند الانتظام بتناوله، وذلك من خلال تخليص الجسم من السموم وتقليل مستوى الدهون والكولسترول الضار في الدم، وله طريقةٌ خاصةٌ في تحضيره للاستفادة منه بالشكل الجيد والفعال.

يجب أن تحتوي الوجبة الواحدة على خمسين بالمئة من الأرضي شوكي من أجل التنحيف خلال فترةٍ زمنيةٍ معينة، ولبرنامج الغذائيّ كالآتي:

- وجبة الفطور: كوب من الشاي دون تحلية، وكوب من عصير الفواكه، وأزهار الأرضي شوكي المسلوقة.

- وجبة الغداء: طبق من سلطة الخضار، وطبق صغير من الشوربة، وأزهار الأرضي شوكي.

- وجبة العشاء: شريحة لحم مشوية، وأزهار الأرضي شوكي يمكن استعماله من خلال غلي كميةٍ من أوراقه، وتركها منقوعةً مدّة عشر دقائق قبل شربها بعد تناول الوجبة.

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