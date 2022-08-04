رسائل يوم عاشوراء 2022 مع اقتراب يوم عاشوراء المبارك والذي يحل علينا مرة في كل عام، نحرص في هذا اليوم على تهنئة عائلتنا وأحبابنا وتذكيرهم بفضل صيامه والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

رسائل يوم عاشوراء 2022

كل عام وأنتم بخير.

يسر لنا اللهم في يوم عاشوراء سبل عبادتك ومرضاتك واهدنا لما تحب من صالح الأعمال ولما فيه فلاحنا في الدنيا والآخرة.

أسعدنا اللهم في يوم عاشوراء بالصفح عن سيئاتنا وتقبل صالح أعمالنا ورفعنا بإذنك درجات في جنات النعيم.

رسائل يوم عاشوراء 2022، من صميم القلب أبعث لكم بأرق آيات التهنئة وأسمى التبريكات بحلول يوم عاشوراء لهذا العام اعاده الله عليكم بالصحة والعافية.

رسائل يوم عاشوراء 2022، جمل اللهم يوم عاشوراء المبارك بالرضا عنا ومغفرة ذنوبنا واكتبنا فيه من الصالحين العابدين الصائمين القائمين.

كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عاشوراء، يوم جميل مبارك يحل علينا فاكتبه اللهم في صحيفة أعمالنا من أيام الصلاح والفلاح.

بطاقات تهنئة بيوم عاشوراء 2022

تهنئة يوم عاشوراء 1444

بارك الله لكم في يوم عاشوراء وفي جميع الأيام، وبلغكم هذه المناسبات العطرة عامًا بعد عام لا فاقدين ولا مفقودين.

أذكركم إخوتي بفضل صيام يوم عاشوراء فلا تغفلوا عنه جزاكم الله خيرًا وهداكم لما تحبون من الخير ولما يحب من الصالحات.

بكامل المحبة وخالص المودة أبعث لكم رسالة تهنئة بحلول يوم عاشوراء تليق بقلوبكم النقية وبأرواحكم الزكية وبوجوهكم الصافية.

في يوم عاشوراء أعدكم أن أذكركم بأخلص الدعوات الصادقة من القلب فلا تنسوني من صالح دعائكم.

جعل الله لكم في يوم عاشوراء قبولًا لصالح الأعمال وعتق من النار وبهجة لا تغيب عنكم أبدًا ما حييتم.

أدعية يوم عاشوراء

اللهم يا مفرج كل كرب و يا مخرج ذي النون يوم عاشوراء و يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.

يا رحمن الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحيني حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم يا محسن قد جاءك المسيء وقد أمرت يا محسن بالتجاوز عن المسيء فأنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك فأنت بالبر معروف وبالإحسان موصوف أنلني معروفك وأغنني به عن معروف من سواك يا أرحم الراحمين ، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

متى موعد صيام عاشوراء ٢٠٢٢؟

موعد صيام عاشوراء ٢٠٢٢ من المتوقع أن يكون يوم الإثنين الموافق 8 أغسطس/آب، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية، ويعد صيام عاشوراء سنة مؤكدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أشارت إلى ما ورد عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: "فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ"، وما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء".

موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء ٢٠٢٢

دعاء عاشوراء