رقائق الكوسا بالثوم وجبنة البارميزان

رقائق الكوسا المقرمشة واللذيذة المغطاة بفتات خبز البانكو وبدورة الثوم والبارميزان أفضل وجبة خفيفة أو مقبلات على العشاء.

المكونات

3-4 حبات كوسا ، مقطعة إلى شرائح من 1/4 بوصة إلى 1/2 بوصة

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز مع أوميغا 3 DHA

ملح وفلفل مطحون طازج حسب الرغبة

1 كوب فتات خبز بانكو

½ كوب من جبنة البارميزان المبشورة

1 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

رذاذ الطبخ

لبن خالي من الدهون ، اختياري

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة حرارة 450.

يوضع ورق شمعي على صينية؛ وترش برذاذ الطبخ وتوضع جانبا.

في وعاء خلط كبير ، تقلب شرائح الكوسا مع زيت الزيتون والملح والفلفل.

في وعاء منفصل ، يمزج فتات البانكو مع جبنة البارميزان والأوريغانو ومسحوق الثوم.

تُغمس شرائح الكوسا في مزيج الجبن وتُغطى على كلا الجانبين ، مع الضغط على الطبقة حتى تلتصق.

توضع شرائح الكوسا على الصينية المُعدة مسبقًا.

ترش كل شريحة بخفة مع رذاذ الطبخ. هذا سوف يساعد في تحقيق الملمس المقرمش.

تخبز لمدة 10 دقائق ؛ تلف الصينية للحصول على قرمشة متساوية مع الاستمرار في الخبز لمدة 8 إلى 10 دقائق ، أو حتى تصبح الرقائق ذهبية اللون.

تخرج من الفرن.

يُقدّم الطبق مع اللبن الخالي من الدسم.