رقائق الكوسا بالثوم وجبنة البارميزان

رقائق الكوسا المقرمشة واللذيذة المغطاة بفتات خبز البانكو وبدورة الثوم والبارميزان أفضل وجبة خفيفة أو مقبلات على العشاء.
المكونات
3-4 حبات كوسا ، مقطعة إلى شرائح من 1/4 بوصة إلى 1/2 بوصة
3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز مع أوميغا 3 DHA
ملح وفلفل مطحون طازج حسب الرغبة
1 كوب فتات خبز بانكو
½ كوب من جبنة البارميزان المبشورة
1 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
رذاذ الطبخ
لبن خالي من الدهون ، اختياري
الطريقة:
يسخن الفرن إلى درجة حرارة 450.
يوضع ورق شمعي على صينية؛ وترش برذاذ الطبخ وتوضع جانبا.
في وعاء خلط كبير ، تقلب شرائح الكوسا مع زيت الزيتون والملح والفلفل.
في وعاء منفصل ، يمزج فتات البانكو مع جبنة البارميزان والأوريغانو ومسحوق الثوم.
تُغمس شرائح الكوسا في مزيج الجبن وتُغطى على كلا الجانبين ، مع الضغط على الطبقة حتى تلتصق.
توضع شرائح الكوسا على الصينية المُعدة مسبقًا.
ترش كل شريحة بخفة مع رذاذ الطبخ. هذا سوف يساعد في تحقيق الملمس المقرمش.
تخبز لمدة 10 دقائق ؛ تلف الصينية للحصول على قرمشة متساوية مع الاستمرار في الخبز لمدة 8 إلى 10 دقائق ، أو حتى تصبح الرقائق ذهبية اللون.
تخرج من الفرن.
يُقدّم الطبق مع اللبن الخالي من الدسم.
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