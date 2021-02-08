ريجيم البيض لفقدان الوزن: الفوائد الصحية والآثار الجانبية

يفعل الناس أو يأكلون أشياء لا حصر لها في سعيهم لإنقاص الوزن .

إن تناول البيض لفقدان الوزن هو أمر يقترحه جميع مراقبو الوزن وخبراء اللياقة البدنية. ولكن ، ماذا لو اخبرناك ، هناك خطة نظام غذائي تتضمن فقط تناول البيض والوعود بتخفيض الكيلوجرامات بشكل أسرع؟ كما يبدو محيرًا ، فإن خطة حمية البيض هي شيء يحاول الكثير من الناس اتباعه، ويؤكدون على وعودهم بتعزيز فقدان الوزن بشكل أسرع.

نشرح لكم كيف يعمل النظام الغذائي وفوائده وكل ما تريد معرفته عنه:

ماذا تتضمن خطة رجيم البيض؟

ببساطة ، خطة حمية البيض هي إستراتيجية جديدة لفقدان الوزن تتطلب من أخصائيو الحميات تناول وجبة كبيرة واحدة على الأقل في اليوم تتمحور حول البيض ، والذي يعتبر تقليديًا طعام الإفطار.

تعتبر حمية البيض أيضًا مفيدة للغاية في إنقاص الوزن نظرًا لأنها أطعمة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالبروتين يمكن أن تساعد في التخلص من الكيلوجرامات بشكل أسرع ولا تفقد كتلة العضلات.

إلى جانب التركيز الواضح على البيض ، تتطلب خطة النظام الغذائي تناول ثلاث وجبات في اليوم ، دون تناول وجبات خفيفة ، والحصول على كمية كافية من الماء (وتناول مشروبات أخرى خالية من السعرات الحرارية).

النوعان الأكثر شيوعًا في اتباع هذا النظام الغذائي هما - حمية البيض فقط أو حمية البيض المسلوق.

ماذا يمكنك أن تأكل؟

بينما يظل التركيز الأساسي للنظام الغذائي على تناول البيض لفقدان الوزن، فإن الكثير من الجوانب الأخرى تعتمد على الأطعمة التي تتناولها.

هناك أشكال مختلفة من خطة النظام الغذائي هذه والتي تشمل أطعمة مثل الدجاج المشوي والمأكولات البحرية والخضروات المطبوخة على البخار ، ولكن تجنب الأطعمة النشوية الغنية بالكربوهيدرات.

بشكل عام ، الوجبات الخفيفة والمشروبات الغازية (التي تضيف السعرات الحرارية) ممنوعة. بينما تحتاج وجبة واحدة في اليوم إلى تحضير بيض ، يمكن أن تحتوي الوجبتان الأخريان أيضًا على شكل من أشكال البروتين الخالي من الدهون.

يمكن لأي شخص أيضًا إضافة بعض أنواع الخضار والفواكه منخفضة الكربوهيدرات. لا يُسمح بالأطعمة عالية الكربوهيدرات مثل الحبوب وبعض الخضار والفواكه. الأطعمة المصنعة هي مرة أخرى كبيرة لا.

يتم تخطيط النظام الغذائي بطريقة تقيد فيها بعض الأطعمة لبضعة أسابيع ثم تعود ببطء إلى نمط الأكل الصحي. هناك أيضًا تنوع في نظام غذائي يسمح للشخص بتناول البيض والماء فقط.

هناك أيضًا بعض الاختلافات المثيرة للاهتمام لخطة النظام الغذائي هذه.

في النظام الغذائي للبيض والجريب فروت ، يُسمح لمن يتبع نظامًا غذائيًا بتناول قطعة من الجريب فروت مع البيض أو بعض البروتينات الخالية من الدهون في كل وجبة. لا ينبغي استهلاك أي فاكهة أخرى.

يُمارس عادة لمدة 14-21 يومًا ، وليس أكثر من ذلك.

هناك أيضًا نسخة متطرفة من حمية البيض - حيث يعيش الشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا على البيض (المسلوق) والماء لمدة أسبوعين. نظرًا لأنه يتكون من شخص يعتمد فقط على مصدر واحد للتغذية ، فقد لا يكون مستدامًا ويمكن أن يحرمك من الفيتامينات والمعادن المهمة الأخرى.

شكل آخر من أشكال حمية البيض هو حمية البيض الطبية ، حيث يتناول الشخص بيضة واحدة مع كل وجبة ، مع قطعة خبز. بصرف النظر عن البيض والخبز ، يمكن تضمين أي عدد من الفواكه والخضروات منخفضة السعرات الحرارية في هذا ، كما يمكن أيضًا تناول المشروبات مثل الماء والقهوة السوداء.

هناك أيضًا نسخة أخرى من حمية البيض تدفع الجسم إلى الكيتوزية لحرق الدهون. بناءً على ذلك ، يُطلب من الشخص تناول بيض يحتوي على دهون مثل الزبدة والجبن (النسبة بيضة واحدة إلى ملعقة كبيرة من الدهون) ، مما يجعل الجسم ينتج الكيتونات ويفقد الوزن. يُعرف هذا باسم حمية كيتو بيض.

لا يُسمح أيضًا بتناول المشروبات الكحولية والسكرية والأطعمة المصنعة والحليب والعصائر ومصادر الكربوهيدرات المكررة مع النظام الغذائي.

من المثير للاهتمام معرفة المزيد عن نظام البيض الغذائي لفقدان الوزن هو أنه على عكس الأنظمة الغذائية الأخرى ، لا يتم تشجيع الأشخاص على ممارسة الرياضة أثناء فترة النظام الغذائي ، نظرًا لأن خطة النظام الغذائي المقيدة يمكن أن تسبب التعب وقد لا تساعد في تغذية التمرين.

هل هناك فوائد؟

من الفوائد الجيدة للنظام الغذائي أنه يقيدك من تناول المضافات المعالجة أو غير الصحية مثل السكر أو الكثير من الكافيين ، وهو أمر سيئ بالنسبة لك.

تم تصميم النظام الغذائي بحيث يستمر لمدة أقصاها بضعة أسابيع. وبالتالي، يمكن أن يكون النظام الغذائي مفيدًا إذا كان فقدان الوزن على المدى القصير في ذهنك.

النظام الغذائي هو أيضًا نظام غير مكلف لأن معظم المكونات في النظام الغذائي هي أطعمة أساسية ومتاحة بسهولة. كما أنه لا يجعلك تعتمد على المكملات الغذائية الأخرى أو العلامات التجارية الغذائية لفقدان الوزن.

هل هناك نقص في النظام الغذائي؟

أحد أكبر مخاوف النظام الغذائي هو طبيعته التقييدية. يركز النظام الغذائي فقط على استهلاك الأطعمة منخفضة السعرات ومنخفضة الكربوهيدرات ويتخلص من المجموعات الغذائية الأخرى من خطة وجباتك. في حين أن عمل مثل هذا النظام الغذائي قد يسرع من فقدان الوزن على المدى القصير، فإن الأنظمة الغذائية التقييدية ليست مستدامة على المدى الطويل. حتى أن البعض ينتهي بهم الأمر إلى اكتساب الوزن بعد اتباع أنظمة غذائية مقيدة.

قد تؤدي القيود أيضًا إلى زيادة احتمالية إصابتك بنقص التغذية واستنزاف طاقتك ، الأمر الذي يحتاج المرء إلى توخي الحذر بشأنه. بعد فترة ، قد يبدو هيكل النظام الغذائي أيضًا مملاً وصعبًا.

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