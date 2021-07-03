ساندويتش الباذنجان بالموزاريلا، ساندويتش نباتي صحي وشهي وسهل التحضير..
المكونات:
1 باذنجان (طول 8 بوصات)
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون مقسم
2 فص ثوم
1 ملعقة صغيرة توابل إيطالية
1 كوب صلصة مارينارا
½ ملعقة صغيرة ملح
4 قطع من الخبز
1ملعقة كبيرة زبدة
¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
4 أوقيات جبنة موتزاريلا
الطريقة:
نقطّع الباذنجان إلى مكعبات بحجم بوصة. افرم الثوم.
نسخن ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. نضيف الثوم المفروم ونقلبه لمدة 1-2 دقيقة ، ثم نضيف مكعبات الباذنجان والبهارات الإيطالية. استمر في القلي حتى ينضج الباذنجان (5-7 دقائق).
أضف صلصة المارينارا إلى المقلاة مع الباذنجان وقلب حتى تمتزج ثم سخن (3-5 دقائق). تذوق وتبل بالملح (حوالي نصف ملعقة صغيرة).
سخن الغلاية على الفرن وتأكد من وضع رف الفرن في المنتصف. يُمزج 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون مع الزبدة ومسحوق الثوم. ضعها في الميكروويف لمدة 15-30 ثانية لإذابة الزبدة ، ثم قلب المزيج جيدًا.
ضع الخبز على صينية الخبز ، وقطع الجوانب لأعلى. ادهن خليط الزبدة وزيت الزيتون فوق قطع الخبز. اخبزها تحت الشواية لحوالي 5 دقائق أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً بالكاد.
بعد إخراج الخبز من الفرن ، بدّل الإعداد من الشواء إلى الخبز (350 درجة فهرنهايت). ضع مزيج الباذنجان على الخبز المحمص ، ثم ضع فوقه جبنة الموزاريلا. أعد السندوتشات إلى الفرن الساخن واخبزها لمدة 5 دقائق أخرى أو حتى تذوب جبنة الموزاريلا. يقدم ساخنا!
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