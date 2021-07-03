ساندويتش الباذنجان بالموزاريلا، ساندويتش نباتي صحي وشهي وسهل التحضير..

المكونات:

1 باذنجان (طول 8 بوصات)

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون مقسم

2 فص ثوم

1 ملعقة صغيرة توابل إيطالية

1 كوب صلصة مارينارا

½ ملعقة صغيرة ملح

4 قطع من الخبز

1ملعقة كبيرة زبدة

¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

4 أوقيات جبنة موتزاريلا

الطريقة:

نقطّع الباذنجان إلى مكعبات بحجم بوصة. افرم الثوم.

نسخن ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. نضيف الثوم المفروم ونقلبه لمدة 1-2 دقيقة ، ثم نضيف مكعبات الباذنجان والبهارات الإيطالية. استمر في القلي حتى ينضج الباذنجان (5-7 دقائق).

أضف صلصة المارينارا إلى المقلاة مع الباذنجان وقلب حتى تمتزج ثم سخن (3-5 دقائق). تذوق وتبل بالملح (حوالي نصف ملعقة صغيرة).

سخن الغلاية على الفرن وتأكد من وضع رف الفرن في المنتصف. يُمزج 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون مع الزبدة ومسحوق الثوم. ضعها في الميكروويف لمدة 15-30 ثانية لإذابة الزبدة ، ثم قلب المزيج جيدًا.

ضع الخبز على صينية الخبز ، وقطع الجوانب لأعلى. ادهن خليط الزبدة وزيت الزيتون فوق قطع الخبز. اخبزها تحت الشواية لحوالي 5 دقائق أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً بالكاد.

بعد إخراج الخبز من الفرن ، بدّل الإعداد من الشواء إلى الخبز (350 درجة فهرنهايت). ضع مزيج الباذنجان على الخبز المحمص ، ثم ضع فوقه جبنة الموزاريلا. أعد السندوتشات إلى الفرن الساخن واخبزها لمدة 5 دقائق أخرى أو حتى تذوب جبنة الموزاريلا. يقدم ساخنا!