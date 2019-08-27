سرطان النخاع الشوكي: تعريفه، أسبابه، أعراضه، علاجه!

يعرف الحبل الشوكي أو النخاع الشوكي بأنه أحد الأعصاب الرئيسية في الفقاريات، ويمتد من قاعدة الدماغ عبر قناة العمود الفقري، ويتألف هذا النخاع من ألياف عصبية تعمل على القيام بالحركات اللإرادية ونقل النبضات من وإلى الدماغ، كما ويمتاز النخاع الشوكي بأنه مغطى بثلاث أنسجة ضامة يطلق عليها السحايا، ويمتلئ الفراغ بين الطبقة الخارجية والوسطى بسائل النخاع الشوكي وهو سائل عديم اللون يقوم بإسناد الحبل الشوكي، كما ويتكون مقطع عرضي من الحبل الشوكي من مادة بيضاء تقع في منطقة على شكل فراشة، حيث تتكون هذه المادة البيضاء من ألياف عصبية تشكل مسالك للأعصاب من وإلى الدماغ، ويتشكل النخاع الشوكي من ما يقارب 31 زوجاً من الأعصاب الشوكية تتوزع على الجسم، حيث تقع 8 في عنق الرحم و12 في الصدر و5 في أسفل الظهر و5 في العجزية و1 في العصعصية، كما ويشكل الحبل الشوكي والدماغ الجهاز العصبي المركزي للجسم.

سرطان النخاع الشوكي من أكثر الأمراض المنتشرة من حولنا هو مرض السرطان، أو ما يعرف باسم الأورام والتي تصيب مناطق مختلفة من الجسم ،سنتحدث عن أورام النخاع الشوكي ، وهي عبارة عن تواجد قطع متورمة صغيرة في منطقة النخاع الشوكي ، وتتسرطن هذه الأورام في مناطق مختلفة من النخاع الشوكي .

كما أنّ من مميزتها أنها تختلف في الأنواع ويمكن تحديد أنواعها من خلال الأعراض التي تسببها على الحالة البدنية والصحية العامة ، كما يمكن التنبؤ بنوع العلاج الذي يلائم مثل هذه الأورام من خلال الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب بها .

كما أن الدراسات أثبتت أن أورام الجهاز العصبي والدماغ هي أكثر ثاني أنواع الأورام التي تصيب الانسان، وخصوصاً الأطفال، كما أن أكثر السنوات التي يكون الطفل فيها معرض للاصبة بالسرطان هي ما بين سن الثالثة إلى الثانية عشر.

كما أن معظم الأورام لدى الأطفال تكون في منطقتي المخيخ وجذع الدماغ ، ولكن عن البالغين تظهر في مناطق أخرى متفرقة، ولكن أورام النخاع الشوكي تعتبر من أنواع الأورام النادرة بين الناس .

أعراض سرطان النخاع الشوكي:

- الصداع

- الحول

- الشعور بحالة من ازدواجية الرؤية للأشياء

- حالات القئ المستمرة

- الشعور بحالة من الصعوبة أثناء المشي ، فتكون الخطى ثقيلة وغير متزنة

- صعوبة في مسك القلم والكتابة

- فقدان التركيز بنسبة معينة

أسباب سرطان النخاع الشوكي:

يمكن أن تحدث إصابات الحبل الشوكي نتيجةً لصدمة مباشرة على الأعصاب نفسها أو من الأضرار التي لحقت بالعظام والأنسجة الرخوة والأوعية المحيطة بالنخاع الشوكي، كما وتنتج عن معظم إصابات النخاع الشوكي فقدان للوظيفة مثل الحركة أو الشعور، ولا يمكن تصنيف إصابة النخاع الشوكي بأنها نفس إصابة الظهر والتي قد تنتج بسبب الأعصاب المقرصنة أو الأقراص الممزقة، بالإضافة إلى أن إصابات الحبل الشوكي قد تنتج من عدة أسباب ومنها:

- السقوط.

- الإصابة ببعض الأمراض، مثل شلل الأطفال أو شلل الحبل الشوكي وهو الاضطراب الذي ينطوي على تطور غير كامل في المخ والحبل الشوكي أو الأغطية الواقية للحبل.

- حوادث السير.

- الإصابات الرياضية.

- الحوادث الصناعية.

- عمليات إطلاق النار.

- الاعتداءات الجسدية.

- التهابات المفاصل في العمود الفقري.

كيف يمكن علاج أورام الحبل الشوكي ؟

في أغلب أنواع الأورام بشكل عام يكون العلاح الأنسب والأكثر فعالية هو استئصال الجزء المصاب بالمرض ، ومن ثم إذا لم ينجح الأمر يلجأ الطبيب المعالج إلى استعمال العلاج الاشعاعي من أجل التخلص من الورم ، ويأتي في النهائي إلى العلاج الكيماوي لضمان عدم رجوع المريض إلى الشخص المصاب .

كما أن هناك حالات يلجأ الطبيب فيها إلى استخدام العلاج الاشعاعي عدم اللجوء إلى الأدوية والعقاقير الكيماوية، كما أن العلاج الكيماوي للأطفال أنسب من العلاج الاشعاعي وأخف في التأثير على الجسم.

طرق متبعة لعلاج سرطان النخاع الشوكي:

1- العلاج عن طريق الجراحة :وهي أن يتم استئصال الورم والمناطق القريبة من العضو المصاب، وذلك من أجل الطمأنينة بعدم وجود مناطق أخرى مصابة ولكن لم تظهر الأعراض عليها .

2- العلاج الاشعاعي : ويكون من خلال تسليط الأشعة على منطقة الورم من أجل قتلها والسيطرة عليها للكف من انتشارها في الحبل الشوكي .

3- العلاج الكيماوي : وهي من خلال تناول العقاقير التي تعالج الورم، أو من خلال الحقن التي تحتوي على المادة عن طريق العضلة، كما يمكن أن يتم أخذ الجرعة عن طريق الوريد المغذي من خلال الحقن .

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