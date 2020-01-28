سلطة الأفوكادو والتونة

سمك التونة مع الأفوكادو والصلصة الطازجة. وصفة سلطة تونا الأفوكادو هي وصفة غداء صحية منخفضة الكربوهيدرات.

المكونات:

5 أونصات تونة، مصفى

1 ملعقة طعام مايونيز

1 ملعقة طعام كزبرة طازجة

ملعقتان كبيرتان من الجير

1 الأفوكادو

نصف كوب بيكو دي جالو

1/8 ملعقة صغيرة ملح

الطريقة:

استنزاف التونة في العلبة.

في وعاء تخلط التونة والمايونيز والكزبرة وعصير ليمون. أضف الملح حسب الرغبة وحرك جيدا.

قشر وقطع الأفوكادو قبل وضعه في وعاء. اضغط على النصف المتبقي من الليمون فوقها واهرس الأفوكادو برفق واترك بعض القطع. يتبل بالملح حسب الرغبة

على طبق توضع نصف طبقة من الأفوكادو. ثم نصف طبقة من التونة عليه. ضع طبقة من بيكو دي غالو الصلصا الطازجة. كرر حتى تنتهي الكمية ويقدم.