سلطة البروكلي مع تتبيلة الزبادي بالعسل

سلطة البروكلي هذه مع صلصة الزبادي بالعسل حلوة ومنعشة وطازجة ، وهي سلطة جانبية صحية خفيفة ومنعشة لفصل الصيف ...

المكونات:

تتبيلة زبادي بالعسل

½ كوب زبادي يوناني عادي

¼ كوب مايونيز خفيف

1 ملعقة كبيرة خل التفاح

1 ملعقة كبيرة عسل

¼ ملعقة صغيرة ملح

فلفل مطحون طازجًا حسب الرغبة

السلطة

4 أكواب من زهور البروكلي

¼ بصلة حمراء

1 جزرة

1/3 كوب توت بري مجفف

¼ كوب بذور عباد الشمس

الطريقة:

تحضير الصلصة عن طريق تقليب الزبادي والمايونيز والخل والعسل والملح وبعض الفلفل الطازج. ضع الصلصة جانبًا.

تقطع البروكلي إلى زهيرات صغيرة جدًا. ضع الزهور في مصفاة واشطفها بالماء البارد. دع البروكلي يُصفى بينما تحضر باقي مكونات السلطة.

قشر الجزر ثم استخدم مبشرة جبن كبيرة لتقطيع الجزر. قطع البصل الأحمر إلى شرائح ورقية رفيعة.

أضف البروكلي المغسول والمصفى جيدًا إلى وعاء كبير ، جنبًا إلى جنب مع الجزر المبشور ، وشرائح البصل الأحمر ، والتوت البري ، وبذور عباد الشمس. اسكبي الصلصة المحضرة فوقها ، ثم قلب حتى يتم تغليف كل شيء بالصلصة. اترك السلطة منقوعة لمدة 10-15 دقيقة قبل التقديم. قلّب السلطة قليلًا قبل التقديم مباشرة لإعادة توزيع الصلصة.