سلطة الجوز والتوت

هذه الوصفة مليئة بالعناصر الغذائية التي تساعد في تعزيز مناعتك وتحسين الدورة الدموية في الجسم. أفضل ما في هذه الوصفة هو أنه يمكن إعدادها في 15 دقيقة ، وبالتالي يمكن اعدادها إذا وصل أي ضيوف غير متوقعين.

مكونات السلطة:

8 كوب سبانخ صغيرة

170 جم من التوت الاحمر

1/3 كوب شرائح بصل أحمر

نصف كوب من الجوز المحمص

للصلصة:

3 ملاعق كبيرة من هريس التوت

2 ملعقة طعام من خل التفاح

مسحوق الفلفل الأسود

2 ملعقة طعام من الزيت النباتي

ملح البحر

الطريقة:

الخطوة 1

لتحضير وصفة السلطة، يخفق معجون التوت في وعاء كبير، تضاف الزيوت النباتية وخل التفاح. يُتبل بملح البحر ومسحوق الفلفل الأسود.

الخطوة 2

الآن ، تضاف أوراق السبانخ الصغيرة والبصل الأحمر المقطع وتقلب بلطف حتى تتغلف بالصلصة. بعد ذلك ، يضاف التوت مع الجوز ويقلب بخفة شديدة مرة أخرى. يقدم فورا!