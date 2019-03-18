سلطة الجوز والتوت
سلطة الجوز والتوت
هذه الوصفة مليئة بالعناصر الغذائية التي تساعد في تعزيز مناعتك وتحسين الدورة الدموية في الجسم. أفضل ما في هذه الوصفة هو أنه يمكن إعدادها في 15 دقيقة ، وبالتالي يمكن اعدادها إذا وصل أي ضيوف غير متوقعين.
مكونات السلطة:
8 كوب سبانخ صغيرة
170 جم من التوت الاحمر
1/3 كوب شرائح بصل أحمر
نصف كوب من الجوز المحمص
للصلصة:
3 ملاعق كبيرة من هريس التوت
2 ملعقة طعام من خل التفاح
مسحوق الفلفل الأسود
2 ملعقة طعام من الزيت النباتي
ملح البحر
الطريقة:
الخطوة 1
لتحضير وصفة السلطة، يخفق معجون التوت في وعاء كبير، تضاف الزيوت النباتية وخل التفاح. يُتبل بملح البحر ومسحوق الفلفل الأسود.
الخطوة 2
الآن ، تضاف أوراق السبانخ الصغيرة والبصل الأحمر المقطع وتقلب بلطف حتى تتغلف بالصلصة. بعد ذلك ، يضاف التوت مع الجوز ويقلب بخفة شديدة مرة أخرى. يقدم فورا!
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