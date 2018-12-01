سلطة الحمص النباتية
سلطة الحمص النباتية
هذه السلطة النباتية السريعة يفضلها النباتيون وغيرهم. أنت بحاجة الى 8 مكونات و 10 دقائق للتحضير.
المكونات:
15 أونصة علبة من الحمص مغسولة جيدا.
1 ساق الكرفس (مكعبات)
2 بصل أخضر (مفروم)
½ كوب من العنب (مقطعة إلى شرائح)
2 ملعقة طعام مايونيز نباتي
1 ملعقة طعام خردل ديجون
½ ملعقة شاي شبت مجفف
½ ملعقة طعام توابل للدواجن
رشة من الملح / الفلفل حسب الذوق
الطريقة:
في وعاء متوسط ، يهرس الحمص قليلًا مع هراسة البطاطا أو شوكة.
تضاف باقي المكونات وتخلط جيدا.
يوضع في البراد حتى تصبح جاهزة للتقديم.
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