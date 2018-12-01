سلطة الحمص النباتية

هذه السلطة النباتية السريعة يفضلها النباتيون وغيرهم. أنت بحاجة الى 8 مكونات و 10 دقائق للتحضير.

المكونات:

15 أونصة علبة من الحمص مغسولة جيدا.

1 ساق الكرفس (مكعبات)

2 بصل أخضر (مفروم)

½ كوب من العنب (مقطعة إلى شرائح)

2 ملعقة طعام مايونيز نباتي

1 ملعقة طعام خردل ديجون

½ ملعقة شاي شبت مجفف

½ ملعقة طعام توابل للدواجن

رشة من الملح / الفلفل حسب الذوق

الطريقة:

في وعاء متوسط ، يهرس الحمص قليلًا مع هراسة البطاطا أو شوكة.

تضاف باقي المكونات وتخلط جيدا.

يوضع في البراد حتى تصبح جاهزة للتقديم.