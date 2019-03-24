سوربيه البابايا والاناناس

هل تحبون المثلجات؟ لما لا تجربوا هذه النكهة المميزة وهي خليط من الفاكهة الاستوائية المعطرة المخلوطة مع حليب جوز الهند الكريمي.

المكونات:

3 أكواب من البابايا المفرومة

1 كوب من الأناناس المفروم (يمكن أن يكون طازجًا أو مجمدًا)

1 ½ كوب حليب جوز الهند

4 ملاعق كبيرة من سكر النخيل أو السكر العادي

رشة من ملح البحر

رشة جوزة الطيب (اختياري)

الطريقة:

في الخلاط ، تمزج البابايا والأناناس وحليب جوز الهند والسكر والملح. يخلط جيدا حتى يصبح المزيج سلسا تماما.

لديك خياران لطريقة صنع المثلجات: اما باستخدام صانعة الآيس كريم أو باستخدام معالج الطعام.

إذا كنت تستخدم صانعة الآيس كريم ، فقم بنقل الخليط إلى حاوية مغطاة ثم البرد لمدة 6 ساعات أو طوال الليل. ثم قم بتحريك الشراب في صانعة المثلجات وفقًا لتعليمات الآلة. أخرجه من صانعة الآيس كريم وصبه في صينية مبطنة بالبرشمان. ثم قم بتغطية السطح بقطعة من الورق الشمعي ثم ضع ورق الألمنيوم قبل وضعه مرة أخرى في الفرزيز.

إذا لم يكن لديك صانعة آيس كريم ، يمكنك صب الخليط في كيس كبير مع سحاب. قم بتجميد الخليط عن طريق وضعه في الفريزر. بعد ان يجمد الخليط تمامًا ، قم بتقسيم الشربات المجمدة إلى قطع (وهو في الكيس) ، ثم انقل القطع إلى معالج الطعام واخلطها حتى تصبح ناعمة. خذ هذا المزيج وضعه في علبة بلاستيكية في الفريزر واتركه حتى يتجمد مرة أخرى.

للتقديم ، يخرج من الثلاجة قبل حوالي 10 إلى 15 دقيقة حتى يصبح ملمسه ناعما(سيكون من الصعب للغاية محاولة تقديمها مباشرة من الثلاجة ، ولكن إذا أخرجتها مسبقًا ، سيكون لطيفا). يقدم مع بعض شرائح الفاكهة.