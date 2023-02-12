سوشي الفلانتين على شكل قلوب صغيرة

يغسل الأرز جيدًا في مصفاة جيداً. يوضع الأرز والماء والأعشاب البحرية في مقلاة ويترك حتى الغليان على نار عالية. ثم يغطى المزيج ويطهى على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى ينضج الأرز. لا ترفع غطاء المقلاة خلال هذا الوقت! ترفع المقلاة عن النار وتترك لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى يمتص الأرز الماء

يغسل الأرز جيدًا في مصفاة جيداً. يوضع الأرز والماء والأعشاب البحرية في مقلاة ويترك حتى الغليان على نار عالية. ثم يغطى المزيج ويطهى على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى ينضج الأرز. لا ترفع غطاء المقلاة خلال هذا الوقت! ترفع المقلاة عن النار وتترك لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى يمتص الأرز الماء .

يغسل الأرز جيدًا في مصفاة جيداً. يوضع الأرز والماء والأعشاب البحرية في مقلاة ويترك حتى الغليان على نار عالية. ثم يغطى المزيج ويطهى على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى ينضج الأرز. لا ترفع غطاء المقلاة خلال هذا الوقت! ترفع المقلاة عن النار وتترك لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى يمتص الأرز الماء .

يغسل الأرز جيدًا في مصفاة جيداً. يوضع الأرز والماء والأعشاب البحرية في مقلاة ويترك حتى الغليان على نار عالية. ثم يغطى المزيج ويطهى على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى ينضج الأرز. لا ترفع غطاء المقلاة خلال هذا الوقت! ترفع المقلاة عن النار وتترك لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى يمتص الأرز الماء .

يغسل الأرز جيدًا في مصفاة جيداً. يوضع الأرز والماء والأعشاب البحرية في مقلاة ويترك حتى الغليان على نار عالية. ثم يغطى المزيج ويطهى على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى ينضج الأرز. لا ترفع غطاء المقلاة خلال هذا الوقت! ترفع المقلاة عن النار وتترك لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى يمتص الأرز الماء .

ينقل الأرز إلى وعاء وتزال الأعشاب البحرية. يسكب الخل مع تقليب الأرز بالعيدان ببطء. ثم قم على الفور بتهوية الأرز بمروحة للتأكد من أنه يبرد بسرعة إلى درجة حرارة الغرفة ويكتسب بريقًا لطيفًا

ينقل الأرز إلى وعاء وتزال الأعشاب البحرية. يسكب الخل مع تقليب الأرز بالعيدان ببطء. ثم قم على الفور بتهوية الأرز بمروحة للتأكد من أنه يبرد بسرعة إلى درجة حرارة الغرفة ويكتسب بريقًا لطيفًا .

ينقل الأرز إلى وعاء وتزال الأعشاب البحرية. يسكب الخل مع تقليب الأرز بالعيدان ببطء. ثم قم على الفور بتهوية الأرز بمروحة للتأكد من أنه يبرد بسرعة إلى درجة حرارة الغرفة ويكتسب بريقًا لطيفًا .

ينقل الأرز إلى وعاء وتزال الأعشاب البحرية. يسكب الخل مع تقليب الأرز بالعيدان ببطء. ثم قم على الفور بتهوية الأرز بمروحة للتأكد من أنه يبرد بسرعة إلى درجة حرارة الغرفة ويكتسب بريقًا لطيفًا .

ينقل الأرز إلى وعاء وتزال الأعشاب البحرية. يسكب الخل مع تقليب الأرز بالعيدان ببطء. ثم قم على الفور بتهوية الأرز بمروحة للتأكد من أنه يبرد بسرعة إلى درجة حرارة الغرفة ويكتسب بريقًا لطيفًا .

يفرد نصف الأرز على سطح عمل مبلل بسماكة حوالي 3/4 بوصة. تبلل قطاعة البسكويت على شكل قلب بالماء ويقطع 10 قلوب. تقطع 10 قلوب من سمك السلمون أو سمك التونة أيضًا. يُدهن جانب منها بقليل من معجون الوسابي ويوضع فوق قلوب الأرز

يفرد نصف الأرز على سطح عمل مبلل بسماكة حوالي 3/4 بوصة. تبلل قطاعة البسكويت على شكل قلب بالماء ويقطع 10 قلوب. تقطع 10 قلوب من سمك السلمون أو سمك التونة أيضًا. يُدهن جانب منها بقليل من معجون الوسابي ويوضع فوق قلوب الأرز .

يفرد نصف الأرز على سطح عمل مبلل بسماكة حوالي 3/4 بوصة. تبلل قطاعة البسكويت على شكل قلب بالماء ويقطع 10 قلوب. تقطع 10 قلوب من سمك السلمون أو سمك التونة أيضًا. يُدهن جانب منها بقليل من معجون الوسابي ويوضع فوق قلوب الأرز .

يفرد نصف الأرز على سطح عمل مبلل بسماكة حوالي 3/4 بوصة. تبلل قطاعة البسكويت على شكل قلب بالماء ويقطع 10 قلوب. تقطع 10 قلوب من سمك السلمون أو سمك التونة أيضًا. يُدهن جانب منها بقليل من معجون الوسابي ويوضع فوق قلوب الأرز .

يفرد نصف الأرز على سطح عمل مبلل بسماكة حوالي 3/4 بوصة. تبلل قطاعة البسكويت على شكل قلب بالماء ويقطع 10 قلوب. تقطع 10 قلوب من سمك السلمون أو سمك التونة أيضًا. يُدهن جانب منها بقليل من معجون الوسابي ويوضع فوق قلوب الأرز .