سوشي الفلانتين على شكل قلوب صغيرة هذا السوشي منخفض السعرات الحرارية وغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية بفضل التونة، والأهم من ذلك أنه على شكل قلب مما يجعله وجبة رائعة في عيد الحب.
سوشي الفلانتين على شكل قلوب صغيرة
المكونات:
1 ½ كوب أرز السوشي
1 ½ كوب ماء
1 علبة أعشاب كومبو البحرية (حوالي 3)
2 ملعقة كبيرة خل الأرز
½ ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة سكر
نصف كوب سمك السلمون المدخن (أو سمك التونة)
1 نوري أعشاب بحرية محمصة
1 ملعقة صغيرة عجينة الوسابي
سوشي الفلانتين على شكل قلوب صغيرة
خطوات التحضير:
- يغسل الأرز جيدًا في مصفاة جيداً. يوضع الأرز والماء والأعشاب البحرية في مقلاة ويترك حتى الغليان على نار عالية. ثم يغطى المزيج ويطهى على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى ينضج الأرز. لا ترفع غطاء المقلاة خلال هذا الوقت! ترفع المقلاة عن النار وتترك لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى يمتص الأرز الماء.
- يسخن خل الأرز ويخلط مع الملح والسكر.
- ينقل الأرز إلى وعاء وتزال الأعشاب البحرية. يسكب الخل مع تقليب الأرز بالعيدان ببطء. ثم قم على الفور بتهوية الأرز بمروحة للتأكد من أنه يبرد بسرعة إلى درجة حرارة الغرفة ويكتسب بريقًا لطيفًا.
- يفرد نصف الأرز على سطح عمل مبلل بسماكة حوالي 3/4 بوصة. تبلل قطاعة البسكويت على شكل قلب بالماء ويقطع 10 قلوب. تقطع 10 قلوب من سمك السلمون أو سمك التونة أيضًا. يُدهن جانب منها بقليل من معجون الوسابي ويوضع فوق قلوب الأرز.
- تقطع ورقة النوري إلى نصفين بالعرض وتوضع كل ورقة نوري نصفية على حصيرة من الخيزران ، بحيث يكون الجانب الأملس لأسفل. غطيها بطبقة من الأرز المحضر (في درجة حرارة الغرفة) بسمك 1/2 بوصة تقريبًا ، لكن لا تضغطي على الأرز بقوة شديدة. اترك حدودًا صغيرة على الحواف الطويلة. باستخدام طرف إصبعك ، افرد القليل من معجون الوسابي بالطول على الأرز. يلف باستخدام الحصيرة وتشكل اللفات على شكل قلب.
- تقطع كل لفة إلى 5 قطع متساوية.
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