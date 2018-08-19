شروط الأضحية في عيد الأضحى

الأضحية هي كل ما يذبح من بهائم الأنعام من أول يوم في عيد الأضحى حتى آخر أيام التشريق

قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى للَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}.

الأضحية: هي كل ما يذبح من بهائم الأنعام من أول يوم في عيد الأضحى المبارك حتّى آخر أيّام التشريق؛ تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى، حيث تعدّ من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة نبيّه صلّى الله عليه وسلّم، وإجماع المسلمين.

وللأضحية عدّة شروط يجب الالتزام بها حتى يتمّ قبولها، حكمها سنة مؤكدة لدى جميع مذاهب أهل السنة، والجماعة الفقهيّة الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة، ما عدا الحنفية، فهم يرون أنّها واجبة على الأعيان ذوي اليسر.

شروط أضحية عيد الأضحى:

- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم من ضأنها ومعزها.

- أن تبلغ السن المحدّد شرعاً، بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره.

- أن تكون خالية من العيوب التالية: العور البيّن، والعرج البيّن، والمرض البيّن، والهزال المزيل للمخ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد.

- أن تكون ملكاً للمضحي، وتصح ّتضحية الوكيل من مال موكله بعد طلب الأذن منه.

- لا تصحّ الأضحية بالمرهون.

- أن يتمّ التضحية بها في الوقت المحدّد في الشرع.

المزيد:

كب كيك على شكل خروف العيد

معلومات عن عيد الأضحى ويوم عرفة

البوابة تهنئكم بعيد الأضحى المبارك 2018 بهذه البطاقات