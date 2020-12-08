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شوربة الجزر الكريمية بالزنجبيل المناسبة للشتاء

منشور 08 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 08:00
شوربة الجزر الكريمية بالزنجبيل المناسبة للشتاء
شوربة الجزر الكريمية بالزنجبيل المناسبة للشتاء

طبق شوربة الجزر الكريمية بالزنجبيل أحد أفضل الأطباق الشتوبة التي تحمي من برد الشتاء، "موقع البوابة" يقدم لكم شوربة الجزر الكريمية بالزنجبيل المناسبة للشتاء المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:

مقادير شوربة الجزر الكريمية بالزنجبيل:

٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي
٦ حبات جزر
١ بصلة مفرومة
٣ حبات ثوم مفروم
١ ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور
ماء ساخن
١ ملعقة صغيرة (هال وقرفة)
ملعقة صغيرة كركم
٤/١ ملعقة صغيرة كبش قرنفل
ملعقة صغيرة بابريكا
ملح وفلفل
معلقة صغيرة سكر
٤/١ كوب كريمة
بصل اخضر للزينة
بصل مقلي للتزيين
بذور عباد الشمس وبذور اليقطين للتزيين

طريقة تحضير شوربة الجزر الكريمية بالزنجبيل:

- في قدر على النار ضعي  الزيت و البصل وقلبيه جيدا  واضيفي الثوم وحركي.
- أضيفي الجزر وقلبيه واضيفي الزنجبيل ضيفي البهارات والملح والفلفل والسكر
- أضيفي الماء واتركي المزيج يغلي لمدة ٤٥ دقيقة. ثم اهرسي الشوربة بواسطة الخلاط اليدوي.
- يجب ان تكون الشوربة سميكة وكثيفة .
- أضيفي المزيد من الماء اذا رغبت ان تكون الشوربة أقل كثافة.
- أضيفي الكريمة واتركيها تغلي لمدة دقيقتين . 
- قدميها ساخنة مع البصل الأخضر والبصل المقلي والبذور.

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