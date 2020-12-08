طبق شوربة الجزر الكريمية بالزنجبيل أحد أفضل الأطباق الشتوبة التي تحمي من برد الشتاء، "موقع البوابة" يقدم لكم شوربة الجزر الكريمية بالزنجبيل المناسبة للشتاء المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:

مقادير شوربة الجزر الكريمية بالزنجبيل:

٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي

٦ حبات جزر

١ بصلة مفرومة

٣ حبات ثوم مفروم

١ ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

ماء ساخن

١ ملعقة صغيرة (هال وقرفة)

ملعقة صغيرة كركم

٤/١ ملعقة صغيرة كبش قرنفل

ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل

معلقة صغيرة سكر

٤/١ كوب كريمة

بصل اخضر للزينة

بصل مقلي للتزيين

بذور عباد الشمس وبذور اليقطين للتزيين

طريقة تحضير شوربة الجزر الكريمية بالزنجبيل:

- في قدر على النار ضعي الزيت و البصل وقلبيه جيدا واضيفي الثوم وحركي.

- أضيفي الجزر وقلبيه واضيفي الزنجبيل ضيفي البهارات والملح والفلفل والسكر

- أضيفي الماء واتركي المزيج يغلي لمدة ٤٥ دقيقة. ثم اهرسي الشوربة بواسطة الخلاط اليدوي.

- يجب ان تكون الشوربة سميكة وكثيفة .

- أضيفي المزيد من الماء اذا رغبت ان تكون الشوربة أقل كثافة.

- أضيفي الكريمة واتركيها تغلي لمدة دقيقتين .

- قدميها ساخنة مع البصل الأخضر والبصل المقلي والبذور.

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