طبق شوربة الجزر الكريمية بالزنجبيل أحد أفضل الأطباق الشتوبة التي تحمي من برد الشتاء، "موقع البوابة" يقدم لكم شوربة الجزر الكريمية بالزنجبيل المناسبة للشتاء المقدم من الشيف الأردني ديما حجاوي:
مقادير شوربة الجزر الكريمية بالزنجبيل:
٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي
٦ حبات جزر
١ بصلة مفرومة
٣ حبات ثوم مفروم
١ ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور
ماء ساخن
١ ملعقة صغيرة (هال وقرفة)
ملعقة صغيرة كركم
٤/١ ملعقة صغيرة كبش قرنفل
ملعقة صغيرة بابريكا
ملح وفلفل
معلقة صغيرة سكر
٤/١ كوب كريمة
بصل اخضر للزينة
بصل مقلي للتزيين
بذور عباد الشمس وبذور اليقطين للتزيين
طريقة تحضير شوربة الجزر الكريمية بالزنجبيل:
- في قدر على النار ضعي الزيت و البصل وقلبيه جيدا واضيفي الثوم وحركي.
- أضيفي الجزر وقلبيه واضيفي الزنجبيل ضيفي البهارات والملح والفلفل والسكر
- أضيفي الماء واتركي المزيج يغلي لمدة ٤٥ دقيقة. ثم اهرسي الشوربة بواسطة الخلاط اليدوي.
- يجب ان تكون الشوربة سميكة وكثيفة .
- أضيفي المزيد من الماء اذا رغبت ان تكون الشوربة أقل كثافة.
- أضيفي الكريمة واتركيها تغلي لمدة دقيقتين .
- قدميها ساخنة مع البصل الأخضر والبصل المقلي والبذور.
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