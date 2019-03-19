شوربة الحمص اليونانية مع الليمون والأوريغانو

شوربة الحمص اليونانية مع الليمون والأوريغانو لذيذة ومغذية ومشبعة بالمغذيات المفيدة...

المكونات:

500 غرام من الحمص المنقوع في الماء

1 حبة كبيرة بصل مفروم

2 من الثوم الصغير

180 غرام النفط

2 ملاعق طعام من التوابل المجففة

½ عصير الليمون

الطريقة:

يملئ نصف وعاء الطهي بالماء ويضاف الحمص. يترك ليغلي على نار عالية.

يُطهى المزيج لمدة 5 دقائق ثم يُصفّى الحمص في مصفاة.

تسخن ملعقة من زيت الزيتون في طنجرة الضغط الخاصة بك أو في وعاء الطهي على نار عالية.

يضاف البصل والثوم ويقلّى حتى يلين.

يضاف الحمص مع 2 لتر من الماء. يطبخ على نار عالية لمدة 20 دقيقة أو تقلل الحرارة إلى متوسطة ويطهى لمدة 2-3 ساعات (اعتمادًا على مدى رغبتك في تناول الحمص).

يضاف زيت الزيتون ويتبل بالملح والفلفل. تأكد من وجود كمية كافية من الماء لتغطية الحمص قليلاً. خلاف ذلك ، إضافة أكثر قليلا.

يُطهى المزيج على نار متوسطة ، ويُحرَّك من حين لآخر حتى يسمك الحساء. يستغرق حوالي 30 دقيقة.

يُضاف عصير الليمون والأوريغانو ويُقدّم.