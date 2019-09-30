شوربة الفريكة الشتوية

الفريكة من الحبوب المغذية والتي تعمل على إمداد الجسم بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. كما تنظم السكر بالدم وتناسب برامج الحميتكِ الصحية. والفريك يفيد الجهاز الهضمي ويقي من الأورام ويخلص الجسم من السموم. تستخدم حبوب الفريك الخضراء أو المحمصة في اعداد العديد من الأطباق الشهية.

المقادير:

1 كوب ونصف فريك (فريكة)

1 حبة بصل كبيرة مفرومة

1 كوب لحم مسلوق ومقطع صغيرًا

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود

ملعقة صغيرة كركم مع كاري

1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون

5 ملاعق كبيرة زيت ذرة

1 ملعقة صغيرة ملح

ليتر ونصف ماء أو مرق لحم

للتزيين:

مكعبات الخبز المحمص

بقدونس مفروم

طريقة التحضير

إغسلي الفريكة عدة مرات، ثم اغمريها بالماء الدافئ لمدة 30 دقيقة.

في وعاء للطهي ضعي الزيت والبصل على نار متوسطة وحركي حتى يذبل.

صفي الفريكة من ماء النقع وأضيفيها للبصل، ثم قلبي لبضع دقائق.

أضيفي الماء أو المرق مع الملح والفلفل والحبهان والكركم والكاري، ثم قلبي المكونات.

أتركي الشوربة تغلي لمدة 15 – 20 دقيقة حتى ينضج الفريك.

إخلطي المكونات بالخلاط، ثم ارفعيها على النار في وعاء الطهي لتغلي مرة أخرى.

أضيفي قطع اللحم المسلوق ليغلي 5 دقائق مع الشوربة.

أضيفي الماء أو المرق في حالة الحاجة حتى يكون قوام الشوربة مناسبًا.

قدميها في وعاء التقديم وهي ساخنة وزيني بالبقدونس ومعه الخبز المحمص بالهنا والشفا.