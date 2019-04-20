شوربة الفطر للدايت، شوربة صحية غنية بالمغذيات الشهية
المقادير:
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 بصلة مفرومة ناعمة
2 فص ثوم مهروس
½ كيلو فطر مقطع شرائح
1 لتر ماء أو مرق خضار
ملح وفلفل أسود حسب الذوق
1 ملعقة طعام طحين
طريقة التحضير
نحمي الزيت في مقلاة كبيرة ثم نضيف البصل المقطع ونحرك حتى يصبح طرياً ثم نضع الثوم ونحرك لدقيقتين أو ثلاث على نار متوسطة .
نضيف الطحين و نحرك جيداُ ليمتزج مع الثوم و البصل .
نضيف شرائح الفطر والملح والفلفل ونقلبه باستمرار على نار هادئة لمدة 5 دقائق .
نسكب الماء أو المرق ونحرك ونتركه يغلي وبعدها نترك المكونات على نار هادئة لمدة ربع ساعة مع التحريك من حين لآخر .
نهرس المكونات وبذلك تصبح شوربة الفطر الشهية جاهزة للتقديم .
شوربة الفطر للدايت، شوربة صحية غنية بالمغذيات الشهية