شوربة الفطر للدايت، شوربة صحية غنية بالمغذيات الشهية

المقادير:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة مفرومة ناعمة

2 فص ثوم مهروس

½ كيلو فطر مقطع شرائح

1 لتر ماء أو مرق خضار

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

1 ملعقة طعام طحين

طريقة التحضير

نحمي الزيت في مقلاة كبيرة ثم نضيف البصل المقطع ونحرك حتى يصبح طرياً ثم نضع الثوم ونحرك لدقيقتين أو ثلاث على نار متوسطة .

نضيف الطحين و نحرك جيداُ ليمتزج مع الثوم و البصل .

نضيف شرائح الفطر والملح والفلفل ونقلبه باستمرار على نار هادئة لمدة 5 دقائق .

نسكب الماء أو المرق ونحرك ونتركه يغلي وبعدها نترك المكونات على نار هادئة لمدة ربع ساعة مع التحريك من حين لآخر .

نهرس المكونات وبذلك تصبح شوربة الفطر الشهية جاهزة للتقديم .