شوربة المأكولات البحرية الشهية بالكريمة

المقادير:

زبدة

بصل مفروم

ثوم

جمبرى مقشر ماعادا قشرة الذيل

محار منظف جيدا

سبيط مقطع شرائح

كابوريا مقسومة الى نصقين

قطع سمك الهامور

كرفس

كريمة لبانى او كريمة طبخ

رشة جوزة الطيب

مستكة

حبهان

ورق الغار

الطريقة :

في وعاء عميق، يشوح البصل والثوم مع الزبدة مع إضافة المستكة.2- بعد ذلك، يضاف المحار والكابوريا مع التقليب.3- ثم نضيف الجمبري والسبيط وقطع سمك الهامور مع التقليب حتى يتغير اللون.4- يضاف لتر من الماء أو حتى يغطي جميع المكونات.5- بعد الغليان يضاف الكرفس المقطع والملح والفلفل الاسود أو الأبيض مع الحبهان وورق الغار.6- بعد أن تنضج جميع المكونات تماما، تضاف نصف كوب من الكريمة اللباني مع رشة من جوزة الطيب، ثم تقدم في إناء التقديم.