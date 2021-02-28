صفات برج الحوت، برج الحوت آخر الأبراج في دائرة البروج، أي البرج الثاني عشر، ويعدّ قوساً من دائرة مسار الشمس، حيث يظهر في الجهة الجنوبية للسماء، فتمرّ الشمس منه في 19 فبراير إلى 20 مارس، وتكون فيه عند أواخر الشتاء.

أهم صفات برج الحوت

من صفات برج الحوت يرمز برج الحوت إلى الحب والجمال والجاذبية الساحرة

يعتبر برج الحوت باحث دائم عن الإستمتاع بملذات الحياة

أصحاب برج الحوت لهم مصدر العاطفة الدائمة، طيبون القلب

معطاء وسخي لأبعد الحدود كريم يسعى لإسعاد المحيطين به بكل الأشكال

من صفات برج الحوت فنان بطبعه

من صفات برج الحوت موهوب

من صفات برج الحوت كاتم لأسرار الجميع

من صفات برج الحوت يأمن له كل من يعرفه

حالم وذو خيال واسع ومزاج متفرد

من صفات برج الحوت ناجح في عمله

من صفات برج الحوت محظوظ بمساعدة المحيطين له في بداياته

من صفات برج الحوت عطوف

من صفات برج الحوت عاشق دائم

من صفات برج الحوت يبذل ما في وسعه لإسعاد شريك حياته

حبيباً كان أو زوجاً .

صاحب برج الحوت البحر عشقه الأول والأخير يحب السباحة وممارسة الرياضة

من صفات برج الحوت أمواله وفيرة

من صفات برج الحوت رزقه ياتيه بلا تعب لأنه ناجح في عمله

خصائص برج الحوت محظوظ في اقتناص الفرص التي تنقله من نجاح إلى نجاح

محسود من الدائرة الضيقة له من أهله إخوانه أكثر منه من أصدقائه ومعارفه.

مواصفات رجل برج الحوت

صفات برج الحوت رجل برج الحوت بأنه إنسان مبدع، وحساس، وديناميكي، وعاطفي.

من صفات برج الحوت بديهي، ومتواضع، ورومانسي.

رجل برج الحوت لديه القدرة على التقاط الأشياء الخفية، والتنبوء فيها وتحليلها، وقراءة إشارات العقل الباطن لدى الآخرين.

رجل الحوت ناجح ومبدع جداً فيما لو عمل كمعالج نفسي وعاطفي، أو كفنان، أو كرجل أعمال.

يعتقد رجل برج الحوت أن السبيل للحصول على الراحة النفسية أو السلام الداخلي يكون من خلال تقديم المساعدة للآخرين

يفكر مولود برج الحوت بقلبه لا بعقله.

صفات امرأة برج الحوت والحب

أنثى الحوت متعاطفة، أبرز ما يميّز أنثى برج الحوت حسّها العاطفيّ العالي، فهي تستمع للآخرين باستمرار وتحاول حلّ مشاكلهم وهو ما يجعلها كالمعالج النفسيّ وذلك بسبب معرفتها العميقة في المشاعر الإنسانيّة.

أنثى الحوت فنّانة، إنّ فتاة الحوت واحدة من الشخصيّات التي تهتم بشكل كبير في الفنّ، إضافة إلى أنها حالمة وتميل إلى الخيال لذلك فإنّ إبداعها لا حدود له أبداً، كما أنّ لديها قدرة فريدة على رؤية العالم من اتّجاه آخر لا يستطيع أغلب الناس أن يروه.

ملهمة، تعتبر فتاة الحوت من الشخصيّات الملهمة للآخرين، وذلك يرجع إلى قدرتها على تفهّم الجميع، وهو ما يجعلها تتمتّع بالصفات القياديّة، وبذلك تكون نموذجاً يُتّبع من الأشخاص الذين هم حولها.

مواصفات برج الحوت

برج الحوت يؤمن أن لكل شيء سبب، وهو يبحث عن معرفة علة وجوده هنا.

برج الحوت يمتلك عقلاً قابلاً للتطور والاستنارة كل يوم.

برج الحوت عميق الصلات، عاطفي في كل تفصيل، وهذا يغذي روحه.

برج الحوت يصيب الآخرين بعدوى الحب.

برج الحوت مستمع جيداً، حتى الأكاذيب التي يعرف أنها أكاذيب، يتعاطف مع قائليها.

برج الحوت يحل مشاكل الآخرين ويضيع مع مشاكله.

برج الحوت مثال حي عن صناع السلام ومكافحي التخلف.

برج الحوت صديق جيد، ولكن قد تمر به وكأنه لا يعرفك قط!

برج الحوت يريد دائماً الخروج وتبديل المكان.

يحتاج برج الحوت وقتاً كي يتأقلم في مكان ثابت.

برج الحوت يغير قراره عندما تمدحه مع طلبك أن يغيره.

برج الحوت يخفي ثقافته خلف قناع المسايرة.

برج الحوت لا يعترض لأنه لا يحب أن تعترض عليه أنت.

برج الحوت يحب كل شيء، هذا من طبيعته، ولا تسأل عن السبب!

برج الحوت يضيع الكثير من الفرص.

برج الحوت يحب أن يدخل في علاقة لا يوافق عليها أحد..

برج الحوت إما انعدام ثقة، أو ثقة مبالغ بها بالذات..

برج الحوت يكره الذين لا يردون بسرعة، مع أنه منهم.

برج الحوت يتغاضى كثيراً، ثم يقول "للصبر حدود".

برج الحوت يحقد على أصحاب الذوق الموسيقي الهابط..

برج الحوت ينسى أن ينام، ثم يتذكر النوم فيشعر أنه وصل للجنة.

برج الحوت مثل العشاق الذين نقرأ عنهم في الروايات والكتب.

إذا تناولت الكثير من الشيبس الخاص به، يتخلى عن البقية ويضرب عن كل شيء.

برج الحوت يعرف آراء الآخرين إما باستفزازهم أو باستفزازهم.

برج الحوت يضحك على شعور حصل معه في الماضي، أو يبكي من أجله، بذات الطريقة.

عيوب برج الحوت

برج الحوت يجد صعوبة في اتخاذ القرار

عاطفي بدرجة كبيرة

حالم ويهرب من المواجهة

لا يحب بذل المجهود حيث تعتبر هذه السّمة من السّمات السيئة

ينظر للأمور بسلبية.

التقلب في المزاج.

30 حقيقة عن برج الحوت وأبرز نقاط ضعفه

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