أفضل 10 تسريحات يحبها الرجل، بإمكانك تطبيقها في المنزل!

في فصل الصيف احرصي سيدتي على صحة شعركِ واشربي قدراً وافراً من الماء

في فصل الصيف احرصي سيدتي على صحة شعركِ واشربي قدراً وافراً من الماء واحمي شعركِ من الأشعة فوق البنفسجية من خلال ارتداء الطاقية، وعند السباحة احمي شعركِ من الكلور باستخدام الطاقية البلاستيكية، فالرجال يميلون للمرأه التى تكون على طبيعتها فى كل شئ وتتخذ من البساطة عنواناً لها، فهم لا يحبذون "البهرجة" والمبالغة فى وضع مستحضرات التجميل بالشكل الذي يجعلك تبدين كدمية مصطنعة.

وعندما يتعلق الأمر بشعر المرأة، فهم لا يحبون مظهر الشعر الذي يؤكد أن صاحبته قد أمضت ساعات طويلة تحت آلات التصفيف الحرارية، لأنه فى النهاية سيبدو مصطنعاً وغير جذاب. بل العكس هو المطلوب، فكلما بدا الشعر على طبيعته او مصففا بأبسط الوسائل كان أكثر جذبا للرجال.

جمعنا لكِ سيدتي في هذا المقال أهم 10 تسريحات شعر يحبها الرجل، يمكن أن تستوحي منها للحصول على إطلالة جذابة!

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